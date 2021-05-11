طريقة عمل كريم تفتيح المناطق الحساسة سريع المفعول سوف يبهرك

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كريم تفتيح المناطق الحساسة ، من أكثر الكريمات التي تبحث عنها الكثير من السيدات لحل مشكلة أسمرار المناطق الحساسة المزعجة التي تسبب لهم الإزعاج، وهى مشكلة كبيرة يصعب حلها بالمواد الكيمائية التي تزيد من الاسمرار والتصبغات وتلحق الضرر بالبشرة، فيفضل الابتعاد عنها واستخدام خلطات طبيعية لا تسبب أي أضرار بالجلد وتعالج الاسمرار في وقت قصير، ويساعد على تفتيح وتبيض الجلد بقدرته الفعال التي تتغلغل داخل مسام الجلد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم تفتيح المناطق الحساسة سريع المفعول بمكونات طبيعية توجد في منزلك.
مكونات كريم تفتيح المناطق الحساسة
يتكون من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من عسل النحل.
- ملعقة صغيرة من الخل.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم تفتيح المناطق الحساسة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء فارغ ونضع جميع المكونات ونخلطهم مع بعض حتى تتجانس مع بعضها وتصبح ناعمة.
- نقوم بوضع الكريم على المنطقة المراد تفتيحها ونتركها لمدة 20 دقيقة حتى تجف تمامًا.
- ثم نقوم بفرك المنطقة جيدًا حتى نتخلص من الخلايا الميتة والاسمرار.
- ثم نغسل المنطقة بالماء، ونكرر وضع يوميًا حتى نحصل على نتائج مضمونة.
طريقة عمل خلطة قشور البرتقال لتفتيح المناطق الحساسة
سوف نتعرف على طريقة تحضير الخلطة وهى كما يلي:-
- نحضر طبق ونضع ملعقة كبيرة من مسحوق قشور البرتقال الناعم، وملعقة من العسل، وملعقة من الزبادي ونمزجهم جيدًا مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي.
- نقوم بفرد الكريم على الجلد ونتركه لدة نصف ساعة على الاقل ثم نغسله بالماء.
- نكرر وضع الكريم ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على تفتيح كامل للجلد.
سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة الليمون والنشا بخطوات سهلة بالبيت تساعد على تفتيح الجلد عشر مرات وهى كما يلي:-
- نحضر طبق صغير ونضع به ملعقة كبيرة من النشا.
- ثم نحضر نصف حبة من الليمون ونغمسها في النشا وندلك بها المنطقة المراد تفيحها لمدة عشر دقائق.
- بعد ذلك نقوم بغسل المنطقة بالماء البارد، وسوف تلاحظي النتيجة سوف تبهرك.
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كريم تفتيح المناطق الحساسة ، من أكثر الكريمات التي تبحث عنها الكثير من السيدات لحل مشكلة أسمرار المناطق الحساسة المزعجة التي تسبب لهم الإزعاج، وهى مشكلة كبيرة يصعب حلها بالمواد الكيمائية التي تزيد من الاسمرار والتصبغات وتلحق الضرر بالبشرة، فيفضل الابتعاد عنها واستخدام خلطات طبيعية لا تسبب أي أضرار بالجلد وتعالج الاسمرار في وقت قصير، ويساعد على تفتيح وتبيض الجلد بقدرته الفعال التي تتغلغل داخل مسام الجلد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم تفتيح المناطق الحساسة سريع المفعول بمكونات طبيعية توجد في منزلك.
مكونات كريم تفتيح المناطق الحساسة
يتكون من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من عسل النحل.
- ملعقة صغيرة من الخل.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم تفتيح المناطق الحساسة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء فارغ ونضع جميع المكونات ونخلطهم مع بعض حتى تتجانس مع بعضها وتصبح ناعمة.
- نقوم بوضع الكريم على المنطقة المراد تفتيحها ونتركها لمدة 20 دقيقة حتى تجف تمامًا.
- ثم نقوم بفرك المنطقة جيدًا حتى نتخلص من الخلايا الميتة والاسمرار.
- ثم نغسل المنطقة بالماء، ونكرر وضع يوميًا حتى نحصل على نتائج مضمونة.
طريقة عمل خلطة قشور البرتقال لتفتيح المناطق الحساسة
سوف نتعرف على طريقة تحضير الخلطة وهى كما يلي:-
- نحضر طبق ونضع ملعقة كبيرة من مسحوق قشور البرتقال الناعم، وملعقة من العسل، وملعقة من الزبادي ونمزجهم جيدًا مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي.
- نقوم بفرد الكريم على الجلد ونتركه لدة نصف ساعة على الاقل ثم نغسله بالماء.
- نكرر وضع الكريم ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على تفتيح كامل للجلد.
سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة الليمون والنشا بخطوات سهلة بالبيت تساعد على تفتيح الجلد عشر مرات وهى كما يلي:-
- نحضر طبق صغير ونضع به ملعقة كبيرة من النشا.
- ثم نحضر نصف حبة من الليمون ونغمسها في النشا وندلك بها المنطقة المراد تفيحها لمدة عشر دقائق.
- بعد ذلك نقوم بغسل المنطقة بالماء البارد، وسوف تلاحظي النتيجة سوف تبهرك.
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