طريقة عمل صابونة ماء الورد والكركم العجيبة لبشرة بيضاء وخالية من التجاعيد

تعتبر صابونة ماء الورد والكركم ، من أهم مستحضرات التجميل الطبيعية التي تمتلك فوائد جبارة في حماية البشرة من التجاعيد والجفاف، وتعطيها مظهر جمالي وتجعلها صافية بدون حبوب ولا بثور، لأن مكوناتها سحرية تلعب دور فعال في حل مشاكل البشرة المزعجة، تتغلغل الصابونة داخل مسام البشرة فتعمل على خروج الدهون المتراكمة تحت الجلد، تعمل الصابونة على شد الوجه وتفتيحه في وقت قصير، كما تستخدم الصابونة في إزالة الحروق والنمش وتعالجهم بفاعلية كبيرة، سوف نقدم لكي من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل صابونة ماء الورد والكركم العجيبة لحل مشاكل البشرة بمكونات طبيعية تتوفر في كل منزل.

مكونات صابونة ماء الورد والكركم العجيبة

سوف نتعرف على مكونات صابونة ماء الورد السحرية لتخلص من الحبوب والبثور وهى كما يلي:-

كوب كبير من صابون الزيتون المبشور. كوب كبير من ماء الورد. ملعقة كبيرة من الكركم الناعم. ملعقة كبيرة من جل الصبار. ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. كوب من الماء العادي. ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة ماء الورد والكركم العجيبة لبشرة بيضاء وخالية من التجاعيد بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء فارغ ونضع به ماء الورد والماء العادي، وملعقة النشا، وجل الصبار ثم نقلبهم مع بعض.

نقوم بوضع الوعاء على نارهادئة، ثم نضيف الصابون المبشور ونقلب باستمرار حتى تذوب المكونات جيدًا ويصبح الخليط ثقيل القوام.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد، ثم نضيف ملعقة الكركم، وملعقة زيت اللوز ونخلطهم جيدًا مع بعض بواسطة المضرب السلك حتى يصبح الخليط كريمي.

نحضر قوالب الصابون الفارغة وندهنها بقليل من زيت الزيتون، ثم نقوم بوضع الخليط داخلها ونوزعه بالتساوي ثم نتركه لمدة أسبوع حتى يجف تمامًا.

بعد ذلك نقوم باستخدام الصابونة يوميًا على البشرة حتى نحصل على نتائج جيدة.

طريقة عمل كريم الكركم وماء الورد لتبييض المناطق الحساسة

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الكركم وهى كما يلي:-

نحضر علبة فارغة ونضع بها ملعقة كبيرة من النشا، وملعقة كبيرة من الكركم، وملعقة من الخل، وملعقة من ماء الورد، وملعقة من عصير الليمون ونخلطهم مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي القوام. نقوم بوضع الكريم على المنطقة المراد تفتيحها وندهنها جيدًا ونتركه حتى يجف تمامًا. ثم نقوم بفرك الكريم بواسطة الأيدي بحركة دائرية حتى نتخلص من الجلد الميت والاسمرار. بعد ذلك نغسل المنطقة جيدًا بالماء والصابون وسوف تلاحظي الفرق.

فوائد صابونة ماء الورد والكركم للبشرة

تمتلك الصابونة العديد من الفوائد الطبيعية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:

تعمل الصابونة على شد تجاعيد الوجه وتمنحه النعومة والترطيب. تزيل الخلايا الميتة من على الوجه بشكل أفضل من الكريمات الأخرى. تعمل على تفتيح البشرة والجسم بشكل سريع. تمنح البشرة النضارة وتوحد لونها وتجعلها صافية وخالية من العيوب. تعمل على غلق مسام الوجه وتزيل الدهون المتراكمة تحت الجلد.

نحضر وعاء ونضع به كوب من ماء الورد، ونضف كوب من الماء العادي، وملعقة كبيرة من النشا، وملعقة من جل الصبار ونقلبهم مع بعض حتى تتجانس المكونات وتذوب تمامًا.

نقوم بوضع الإناء على نار هادئة حتى يصبح الخليط ثقيل القوام وبدون تكتلت.

نرفع الوعاء من على النار، ثم نضيف ملعقة كبيرة من الكركم ونقلب باستمرار حتى تدخل جميع المكونات مع بعضها.

نحضر قوالب الصابون، ثم نضع الخليط داخلها ونتركها حتى تجف تمامًا لمدة ثلاث أيام على الأقل.

طريقة عمل صابونة الكركم العجيبة لإزالة التجاعيد نهائيًا