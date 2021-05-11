كيكة شوكولاتة غرقانة بصوص رهيب واقتصادية جداً وناجحة وسهله وسريعة وهشه وقطنية جدا

كيكة شوكولاتة غرقانة بصوص رهيب ، كيكة الشكولاتة من الحلويات الشهيرة جدًا ومحبوبة من الجميع خاصة من الأطفال فهم أكثر ما يعشقون هو الكيك وماذا لو كان بالشكولاتة فهو المفضل أكثر عندهم لذلك واجب على الأمهات المحافظة على صحتهم وصنعها في المنزل كي تكون أكثر نظافة وصحية أكثر من الخارج وإليكم بعض الطرق لتجهيزها مثل المحلات الكبرى كما أنها غير مكلفة ولا تأخذ الكثير من الوقت أثناء تحضيرها. كيكة شوكولاتة غرقانة بصوص رهيب:- كيكة شوكولاتة غرقانة بصوص رهيب:- المكونات:- نصف كيلو دقيق.

ملعقتين كبار من الكاكاو الخام.

كوب من السكر.

كوب إلا ربع من السمنة.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

٣ بيضات.

كوب من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة فانيليا. طريقة التحضير:- في الخلاط الكهربائي نضع اللبن والبيض والفانيليا والسمنة وخلطهم معًا لمدة خمس دقائق.

نبدأ بإضافة الدقيق وعليه بكينج بودر والكاكاو ووضعهم بالتدريج على الخليط والاستمرار في الخلط حوالي خمس دقائق.

وفي صينية مدهونة بالسمنة أو بها ورق زبدة يتم إضافة خليط كيكة الشكولاتة ووضعه فيها.

ووضعه فيها. يجب تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة من قبلها حتى يسخن ويتم إضافة الكيكة بداخلة وتركها حوالي نصف ساعة ويتم اختبارها بخله أسنان من المنتصف ثم اغلاق النار عندما تأخذ اللون الذهبي من أعلى وأسفل.

نتركها تبرد ثم نقوم بتقطيعها وتقديمها مع المشروب المفضل للأشخاص. أسهل طريقة لعمل كيك الشيكولاته:- طريقة التحضير:-أسهل طريقة لعمل كيك الشيكولاته:- المكونات:- ٢ كوب ونصف دقيق.

كوب إلا ربع لبن.

ملعقة بكينج بودر.

ملعقة كبيرة فانيليا.

كوب إلا ربع سمنة.

كوب سكر.

٢ بيضة.

١ ملعقة نشا.

٢ ملعقة كاكاو خام.

مكعب شوكولاتة زائب. طريقة التحضير:- في وعاء يتم خلط الدقيق وبكينج بودر والنشا والكاكاو.

في وعاء أخر نضيف البيض والفانيليا والسمنة والشكولاتة الذائبة ونستمر بالخفق باستخدام المضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي وإضافة الحليب بالتدريج مع الاستمرار في الخفق.

ننزل بالدقيق ومكوناته بالتدريج مع الاستمرار في الخفق كي نتجنب حدث كتل في الخليط نستمر في الخفق في اتجاه واحد لبعض الدقائق.

نبدأ في سكب الخليط في صينية مدهونة بالزبدة وإدخالها فرن ساخن درجة حرارته متوسطة وتركها حوالي نصف ساعة وتأخذ اللون الذهبي من أعلى ومن أسفل.

ثم نتركها تبرد حتى يسهل تقطيعها ويتم تقديمها. طريقة التحضير:- الوسوم

كيكة شوكولاتة غرقانة بصوص رهيب ، كيكة الشكولاتة من الحلويات الشهيرة جدًا ومحبوبة من الجميع خاصة من الأطفال فهم أكثر ما يعشقون هو الكيك وماذا لو كان بالشكولاتة فهو المفضل أكثر عندهم لذلك واجب على الأمهات المحافظة على صحتهم وصنعها في المنزل كي تكون أكثر نظافة وصحية أكثر من الخارج وإليكم بعض الطرق لتجهيزها مثل المحلات الكبرى كما أنها غير مكلفة ولا تأخذ الكثير من الوقت أثناء تحضيرها. كيكة شوكولاتة غرقانة بصوص رهيب:- كيكة شوكولاتة غرقانة بصوص رهيب:- المكونات:- نصف كيلو دقيق.

ملعقتين كبار من الكاكاو الخام.

كوب من السكر.

كوب إلا ربع من السمنة.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

٣ بيضات.

كوب من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة فانيليا. طريقة التحضير:- في الخلاط الكهربائي نضع اللبن والبيض والفانيليا والسمنة وخلطهم معًا لمدة خمس دقائق.

نبدأ بإضافة الدقيق وعليه بكينج بودر والكاكاو ووضعهم بالتدريج على الخليط والاستمرار في الخلط حوالي خمس دقائق.

وفي صينية مدهونة بالسمنة أو بها ورق زبدة يتم إضافة خليط كيكة الشكولاتة ووضعه فيها.

ووضعه فيها. يجب تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة من قبلها حتى يسخن ويتم إضافة الكيكة بداخلة وتركها حوالي نصف ساعة ويتم اختبارها بخله أسنان من المنتصف ثم اغلاق النار عندما تأخذ اللون الذهبي من أعلى وأسفل.

نتركها تبرد ثم نقوم بتقطيعها وتقديمها مع المشروب المفضل للأشخاص. أسهل طريقة لعمل كيك الشيكولاته:- طريقة التحضير:-أسهل طريقة لعمل كيك الشيكولاته:- المكونات:- ٢ كوب ونصف دقيق.

كوب إلا ربع لبن.

ملعقة بكينج بودر.

ملعقة كبيرة فانيليا.

كوب إلا ربع سمنة.

كوب سكر.

٢ بيضة.

١ ملعقة نشا.

٢ ملعقة كاكاو خام.

مكعب شوكولاتة زائب. طريقة التحضير:- في وعاء يتم خلط الدقيق وبكينج بودر والنشا والكاكاو.

في وعاء أخر نضيف البيض والفانيليا والسمنة والشكولاتة الذائبة ونستمر بالخفق باستخدام المضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي وإضافة الحليب بالتدريج مع الاستمرار في الخفق.

ننزل بالدقيق ومكوناته بالتدريج مع الاستمرار في الخفق كي نتجنب حدث كتل في الخليط نستمر في الخفق في اتجاه واحد لبعض الدقائق.

نبدأ في سكب الخليط في صينية مدهونة بالزبدة وإدخالها فرن ساخن درجة حرارته متوسطة وتركها حوالي نصف ساعة وتأخذ اللون الذهبي من أعلى ومن أسفل.

ثم نتركها تبرد حتى يسهل تقطيعها ويتم تقديمها. طريقة التحضير:-

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