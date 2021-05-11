تبييض رهيب مهما كان الاسمرار اقوي خلطة لتبييض البشرة السمراء والجسم كله قبل العيد

هناك العديد من ذوي البشرة السمراء الذين يودون تفتيحها، والحصول على بشرة رطبة لهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض الطرق الطبيعية التي يمكن من خلالها تفتيح البشرة، بمكونات آمنة وغير مكلفة حيث يوجد غالبها في المنزل، أو يتم إحضارها من العطار. خلطة الخيار وبياض البيض والبخور خلطة الخيار وبياض البيض والبخور المكونات: بعض من شرائح الخيار المبشور.

بياض بيضة واحدة.

نقطتين من الزيت العطرى.

البعض من نقاط البخور. طريقة التحضير: نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها جيدا لكى نحصل على خليط متجانس ومتماسك..

نقوم بغسل الوجه جيدا قبل وضع الخليط على الوجه.

نقوم بترك هذا المزيج على الوجه لمده لاتزيد عن ربع ساعة مع الفرك جيدا.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ونقوم بتجفيفه.

من بعد ذلك ينصح بوضع كريم مرطب على الوجه. خلطه الجوافة والجزر خلطه الجوافة والجزر المكونات: ثمرة واحدة من الجزر.

ثمرة واحدة من الجوافة.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير: نقوم بخلط المكونات مع بعض جيدا لكى نحصل على خليط متجانس ومتماسك.

ثم نقوم بوضع زيت الزيتون فى الخليط ونقوم بوضعه على الوجه جيدا ونستمر فى التدليك لمدة لا تزيد عن نصف ساعة ثم نقوم بالفرك جيدا بالحركات الدائريه.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ثم نقوم بتكرار هذه الخلطة أسبوعيا. خلطة الزبادى والعسل خلطة الزبادى والعسل المكونات: ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.

قطعة صغيرة من اللبان من الدكر المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة من نشا الذرة. طريقة التحضير: نقوم بخلط هذه المكونات مع بعض جيدا ثم نقوم هذا المزيج على الوجه.

نقوم بغسل الوجه قبل وضع الخليط على الوجه ونقوم بتركه لمدة لاتزيد عن نصف ساعة.

من بعد ذلك ينصح بوضع كريم مرطب على الوجه بعد إزالة الماسك. الوسوم

هناك العديد من ذوي البشرة السمراء الذين يودون تفتيحها، والحصول على بشرة رطبة لهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض الطرق الطبيعية التي يمكن من خلالها تفتيح البشرة، بمكونات آمنة وغير مكلفة حيث يوجد غالبها في المنزل، أو يتم إحضارها من العطار. خلطة الخيار وبياض البيض والبخور خلطة الخيار وبياض البيض والبخور المكونات: بعض من شرائح الخيار المبشور.

بياض بيضة واحدة.

نقطتين من الزيت العطرى.

البعض من نقاط البخور. طريقة التحضير: نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها جيدا لكى نحصل على خليط متجانس ومتماسك..

نقوم بغسل الوجه جيدا قبل وضع الخليط على الوجه.

نقوم بترك هذا المزيج على الوجه لمده لاتزيد عن ربع ساعة مع الفرك جيدا.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ونقوم بتجفيفه.

من بعد ذلك ينصح بوضع كريم مرطب على الوجه. خلطه الجوافة والجزر خلطه الجوافة والجزر المكونات: ثمرة واحدة من الجزر.

ثمرة واحدة من الجوافة.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير: نقوم بخلط المكونات مع بعض جيدا لكى نحصل على خليط متجانس ومتماسك.

ثم نقوم بوضع زيت الزيتون فى الخليط ونقوم بوضعه على الوجه جيدا ونستمر فى التدليك لمدة لا تزيد عن نصف ساعة ثم نقوم بالفرك جيدا بالحركات الدائريه.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ثم نقوم بتكرار هذه الخلطة أسبوعيا. خلطة الزبادى والعسل خلطة الزبادى والعسل المكونات: ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.

قطعة صغيرة من اللبان من الدكر المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة من نشا الذرة. طريقة التحضير: نقوم بخلط هذه المكونات مع بعض جيدا ثم نقوم هذا المزيج على الوجه.

نقوم بغسل الوجه قبل وضع الخليط على الوجه ونقوم بتركه لمدة لاتزيد عن نصف ساعة.

من بعد ذلك ينصح بوضع كريم مرطب على الوجه بعد إزالة الماسك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تبييض رهيب مهما كان الاسمرار اقوي خلطة لتبييض البشرة السمراء والجسم كله قبل العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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