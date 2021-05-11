انجح بسكويت نشادر مقرمش وهش وخفيف بمقادير مظبوطه باسرار وتكات اكبر شيفات العالم

انجح بسكويت نشادر مقرمش ، بسكويت النشادر من ضمن المخبوزات الشرقية الشهيرة التي يبحث الجميع وخاصة السيدات عن طرق عمله الناجح مثل المحلات بل أفضل منه أيضًا لذلك يجب معرفة طرق عمله وهو سهل جدًا في التحضير وتكلفته بسيطة كما أن بسكويت النشادر من ضمن عادات عيد الفطر المبارك لذلك تحضير عادة جيدة ومحبوبة عند الجميع كما أنه إذا كان ذات مذاق حسن سيعجب الصغار وهذا يحافظ على سلامتهم من بسكويت الخارج. انجح بسكويت نشادر مقرمش :- انجح بسكويت نشادر مقرمش :- المكونات:- كيلو دقيق أبيض ناعم.

كوب سكر ناعم.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

٢ بيضة.

ملعقة نشادر.

كوب زبدة.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير:- في وعاء بلاستيك نظيف عميق نضع الزبدة والسكر مع الاستمرار في الخفق سواء يدويًا أو بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام متجانس.

نبدأ بإضافة البيض والفانيليا والنشادر مع التقليب المستمر.

ثم نقوم بوضع الدقيق على الخليط بالتدريج مع الاستمرار في العجن حتى الحصول على عجينة متماسكة غير لاصقة.

يتم ترك عجينة البسكويت حتى ترتفع حوالي ربع ساعة ثم نبدأ بتشكيل البسكويت سواء كان باليد أو باستخدام ماكينة البسكويت.

حتى ترتفع حوالي ربع ساعة ثم نبدأ بتشكيل البسكويت سواء كان باليد أو باستخدام ماكينة البسكويت. نرص البسكويت في صواني الفرن وتدخل على درجة حرارة متوسطة ونتركها حوالي ربع ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي.

تترك حتى تبرد ويتم تقديمها. أسهل طريقة لعمل بسكويت النشادر:- طريقة التحضير:-أسهل طريقة لعمل بسكويت النشادر:- المكونات:- كيلو دقيق.

كوب سمنة.

كوب ونصف سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

كوب زبادي.

خمس بيضات.

ملعقة ونصف نشادر.

سمسم أو جوزة الهند. طريقة التحضير:- في وعاء كبير نضع السمنة مع البيض والسكر والتقليب المستمر السريع حوالي عشر دقائق حتى الحصول على قوام سميك متجانس.

نبدأ بإضافة الزبادي والفانيليا والنشادر وبكينج بودر مع التقليب المستمر للحصول على خليط متجانس.

ثم نقوم بوضع الدقيق على الخليط بالتدريج مع العجين المستمر كي تصبح عجينة متماسكة.

نترك العجينة حتى يتضاعف حجمها حوالي ساعة ثم نبدأ بتشكيل البسكويت.

نضع البسكويت في صواني الفرن ورش السمسم أو جوزة الهند عليه وإدخاله الفرن على درجة حرارة متوسطة.

ثم نتركه يبرد ويكون جاهز للتقديم. طريقة التحضير:- الوسوم

انجح بسكويت نشادر مقرمش ، بسكويت النشادر من ضمن المخبوزات الشرقية الشهيرة التي يبحث الجميع وخاصة السيدات عن طرق عمله الناجح مثل المحلات بل أفضل منه أيضًا لذلك يجب معرفة طرق عمله وهو سهل جدًا في التحضير وتكلفته بسيطة كما أن بسكويت النشادر من ضمن عادات عيد الفطر المبارك لذلك تحضير عادة جيدة ومحبوبة عند الجميع كما أنه إذا كان ذات مذاق حسن سيعجب الصغار وهذا يحافظ على سلامتهم من بسكويت الخارج. انجح بسكويت نشادر مقرمش :- انجح بسكويت نشادر مقرمش :- المكونات:- كيلو دقيق أبيض ناعم.

كوب سكر ناعم.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

٢ بيضة.

ملعقة نشادر.

كوب زبدة.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير:- في وعاء بلاستيك نظيف عميق نضع الزبدة والسكر مع الاستمرار في الخفق سواء يدويًا أو بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام متجانس.

نبدأ بإضافة البيض والفانيليا والنشادر مع التقليب المستمر.

ثم نقوم بوضع الدقيق على الخليط بالتدريج مع الاستمرار في العجن حتى الحصول على عجينة متماسكة غير لاصقة.

يتم ترك عجينة البسكويت حتى ترتفع حوالي ربع ساعة ثم نبدأ بتشكيل البسكويت سواء كان باليد أو باستخدام ماكينة البسكويت.

حتى ترتفع حوالي ربع ساعة ثم نبدأ بتشكيل البسكويت سواء كان باليد أو باستخدام ماكينة البسكويت. نرص البسكويت في صواني الفرن وتدخل على درجة حرارة متوسطة ونتركها حوالي ربع ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي.

تترك حتى تبرد ويتم تقديمها. أسهل طريقة لعمل بسكويت النشادر:- طريقة التحضير:-أسهل طريقة لعمل بسكويت النشادر:- المكونات:- كيلو دقيق.

كوب سمنة.

كوب ونصف سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

كوب زبادي.

خمس بيضات.

ملعقة ونصف نشادر.

سمسم أو جوزة الهند. طريقة التحضير:- في وعاء كبير نضع السمنة مع البيض والسكر والتقليب المستمر السريع حوالي عشر دقائق حتى الحصول على قوام سميك متجانس.

نبدأ بإضافة الزبادي والفانيليا والنشادر وبكينج بودر مع التقليب المستمر للحصول على خليط متجانس.

ثم نقوم بوضع الدقيق على الخليط بالتدريج مع العجين المستمر كي تصبح عجينة متماسكة.

نترك العجينة حتى يتضاعف حجمها حوالي ساعة ثم نبدأ بتشكيل البسكويت.

نضع البسكويت في صواني الفرن ورش السمسم أو جوزة الهند عليه وإدخاله الفرن على درجة حرارة متوسطة.

ثم نتركه يبرد ويكون جاهز للتقديم. طريقة التحضير:-

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