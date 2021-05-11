أتعلمي تحضير ورقة لحمة بالخطوات بسهولة في البيت بطعم رائع

ورقة لحمة هي طريقة مميزة لطهي اللحمة، فهذه الطريقة تجمع بين اللحمة الغنية بالبروتين والخضروات الغنية بالفيتامينات، فإن المكونات الرئيسية لهذه الوصفة هي اللحمة والخضروات، ويتم وضع الخضروات التي يفضلها من يتناولها، ويمكن استخدام أي من الأنواع المختلفة من اللحمة وليس نوع محدد، وتتميز بطعم رائع للغاية، تعلمي كيفية تحضيرها معنا.

ورقة لحمة

هي وضع اللحمة والخضروات معًا في ورق الألومنيوم، ووضعها بالفرن حتى تمام النضج، ويتم تقديمها ساخنة مع الأرز، ووقت تحضيرها قصير ومكوناتها بسيطة ومتوفرة.

كيلو لحم قطع، ومن الأفضل لحم .

2 حبة بصل شرائح.

2 حبة جزر شرائح.

2 عود كراث.

2 حبة فلفل أخضر شرائح.

3 حبة بطاطس شرائح.

2 حبة كوسة شرائح.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات مشكلة.

2 ملعقة معجون صلصلة طماطم.

2 ملعقة زيت.

ثوم مفروم.

في وعاء على النار نضع الزيت حتى يسخن.

نضع به البطاطس للتحمير، ثُم نصفيها جيدًا من الزيت.

نضع كمية قليلة أخرى من الزيت ليسخن ونضع به قطع اللحمة للتحمير أيضًا بدون بهارات، ثُم نرفعها لتبرد.

نضع كافة الخضروات المشكلة ماعدا الفلفل الأخضر والكراث في وعاء على النار حتى تذبل.

بعدها نضيف الفلفل الأخضر والكراث.

بعد دخول كافة الخضروات في نفس مستوى النضج، نقوم بإضافة البهارات المشكلة والملح والفلفل الأسود.

نقوم بوضع معجون الطماطم.

نضع الثوم المهروس.

في صينية فرن نفرش ورق الألومنيوم، ونضع به اللحمة مع الخضروات.

إضافة كمية بسيطة من الماء.

نضع هذه الصينية على النار حتى الغليان.

يعد ذلك نقوم بوضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة أو حتى تمام النضج.

يعد النضج ننزع عمن وجهها ورق الألومنيوم حتى يتحمر.

نقدمها ساخنة مع طبق الأرز الأبيض والمخلل.

طريقة تحضير ورقة لحمة