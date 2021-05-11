خلطات العيد لتبييض الجسم والبشرة وازاله السواد والحبوب والكلف والتجاعيد نهائيا

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يعتبر تصبغ البشرة مشكلة شائعة لدى كثير من النساء، حيث يظهر على شكل نمش أو ربما بقع داكنة أو تفاوت لون البشرة، وهناك أسباب عديدة، خاصة الشيخوخة والتعرض الطويل للشمس والتهاب الجلد الحاد. إذا واجهتك هذه المشكلة المزعجة، فسنقدم لك خلطات تبييض طبيعية، والتي تعتبر مثالية لك للاستمتاع ببشرة أكثر إشراقًا في غضون يومين.خلطات العيد لتبييض الجسم والبشرة وازاله السواد والحبوب
من أفضل الوصفات الطبيعية للبشرة والجسم نتائجها عالية من اول استعمال تابعي معنا وصفات تبييض الجسم والبشرة.ماسك الليمون والبيض
- حليب اللوز يحتوي على العديد من المميزات التي يمكن أن يكون لها دور في معالجة العلامات التي تبقى في على الوجه بعد زوال حب الشباب من البشرة والحفاظ على إشراق بشرتك.
- بياض البيض يساعد على زيادة إنتاج الكولاجين في البشرة، لذلك فهو فعال عند استخدامه كقناع لتفتيح البشرة وإزالة علامات حب الشباب والبقع الداكنة.
- أما الليمون يساعد على تقشير الوجه وتبييضه.
- حليب اللوز
- بياض البيض
- الليمون
- اخلطي 2 معلقة صغيرة من حليب اللوز مع بياض بيضة وكذلك ملعقة من عصير الليمون.
- ثم قومي بوضع الخليط على الوجه وتجنبي المنطقة حول العينين لأن الليمون حمضي وقد يسبب احتقان العين.
- بعد 15 دقيقة، يمكنك غسل بشرتك بالماء الدافئ.
المكونات
الفراولة تعتبر من الفواكه الطبيعية المهمة المستخدمة في العديد من الماسكات التي تباع في الصيدليات ومحلات المستحضرات لما لها من مفعول سريع في تبييض البشرة وإزالة حب الشباب وإنعاش البشرة.
- قطعة من ثمرة البابايا نصفها مثلًا.
- 2 معلقة كبيرة من قطع الفراولة الصغيرة الطازجة.
- خوخة مطبوخة ومهروس جيداً.
- ملعقة عسل أبيض نقي.
- ملعقة من الشوفان.
- قومي بوضع كل المكونات داخل وعاء وجاف، اهرسيها واخلطيها حتى تتجانس تمامًا، حتى تحصلي على عجينة قوامها متماسك.
- استخدمي فرشاة لتوزيع الماسك بالتساوي على الجلد لضمان توزيع القناع على جميع أجزاء الجلد والرقبة.
- اتركي الماسك لمدة ثلث ساعة.
- اشطفي وجهك بالماء الدافئ.
- كرر القناع بانتظام لمدة شهر 3 مرات كل أسبوع على الأقل وذلك لكي تجني أفضل النتائج.
الوسوم
يعتبر تصبغ البشرة مشكلة شائعة لدى كثير من النساء، حيث يظهر على شكل نمش أو ربما بقع داكنة أو تفاوت لون البشرة، وهناك أسباب عديدة، خاصة الشيخوخة والتعرض الطويل للشمس والتهاب الجلد الحاد. إذا واجهتك هذه المشكلة المزعجة، فسنقدم لك خلطات تبييض طبيعية، والتي تعتبر مثالية لك للاستمتاع ببشرة أكثر إشراقًا في غضون يومين.خلطات العيد لتبييض الجسم والبشرة وازاله السواد والحبوب
من أفضل الوصفات الطبيعية للبشرة والجسم نتائجها عالية من اول استعمال تابعي معنا وصفات تبييض الجسم والبشرة.ماسك الليمون والبيض
- حليب اللوز يحتوي على العديد من المميزات التي يمكن أن يكون لها دور في معالجة العلامات التي تبقى في على الوجه بعد زوال حب الشباب من البشرة والحفاظ على إشراق بشرتك.
- بياض البيض يساعد على زيادة إنتاج الكولاجين في البشرة، لذلك فهو فعال عند استخدامه كقناع لتفتيح البشرة وإزالة علامات حب الشباب والبقع الداكنة.
- أما الليمون يساعد على تقشير الوجه وتبييضه.
- حليب اللوز
- بياض البيض
- الليمون
- اخلطي 2 معلقة صغيرة من حليب اللوز مع بياض بيضة وكذلك ملعقة من عصير الليمون.
- ثم قومي بوضع الخليط على الوجه وتجنبي المنطقة حول العينين لأن الليمون حمضي وقد يسبب احتقان العين.
- بعد 15 دقيقة، يمكنك غسل بشرتك بالماء الدافئ.
المكونات
الفراولة تعتبر من الفواكه الطبيعية المهمة المستخدمة في العديد من الماسكات التي تباع في الصيدليات ومحلات المستحضرات لما لها من مفعول سريع في تبييض البشرة وإزالة حب الشباب وإنعاش البشرة.
- قطعة من ثمرة البابايا نصفها مثلًا.
- 2 معلقة كبيرة من قطع الفراولة الصغيرة الطازجة.
- خوخة مطبوخة ومهروس جيداً.
- ملعقة عسل أبيض نقي.
- ملعقة من الشوفان.
- قومي بوضع كل المكونات داخل وعاء وجاف، اهرسيها واخلطيها حتى تتجانس تمامًا، حتى تحصلي على عجينة قوامها متماسك.
- استخدمي فرشاة لتوزيع الماسك بالتساوي على الجلد لضمان توزيع القناع على جميع أجزاء الجلد والرقبة.
- اتركي الماسك لمدة ثلث ساعة.
- اشطفي وجهك بالماء الدافئ.
- كرر القناع بانتظام لمدة شهر 3 مرات كل أسبوع على الأقل وذلك لكي تجني أفضل النتائج.
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