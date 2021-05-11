ضعيها ليلة العيد علي شعرك الخشن المجعد لفرد الشعر حرير كيراتين طبيعي معجزة

ضعيها ليلة العيد علي شعرك الخشن المجعد لفرد الشعر حرير حيث أن كافة السيدات والفتيات تكون بحاجة للتخلص من مشكلة الشعر الخشن والمجعد والهايش، ويرغبون في الحصول على شعر ناعم أملس، وأول ما تلجأ له هو القيام بتطبيق كريمات الفرد التجميلية المتنوعة ولكنها تسبب ضرر الشعر مثل الكرياتين أو البروتين التي ينتج عنها تساقط الشعر وتلف وتقصف ويزيد الأمر سوء، عند القيام باستخدامه بشكل مستمر، ونحن اليوم سوف نتعرف على طريقة عمل كريم طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن قبل العيد للتمتع بإطلالة أكثر جاذبية. ضعيها ليلة العيد علي شعرك الخشن المجعد لفرد الشعر حرير ضعيها ليلة العيد علي شعرك الخشن المجعد لفرد الشعر حرير بإمكانك الآن القيام بتحضير كريم منزلي لفرد الشعر بالمنزل دون الحاجة للذهاب لصالونات التجميل بمكونات طبيعية: المكونات: نصف كوب من حليب جوز الهند.

ملعقتين من دقيق الشوفان.

ملاعق من النشا. طريقة التحضير: نقوم بخلط حليب جوز الهند ودقيق الشوفان معاً ويتم خلط المكونات باليد حتى أن تحصلين خليط متجانس.من ثم نقوم بتقسيم

الشعر لخصلات صغيرة ويتم ترطيبه بالماء، ومن ثم نقوم بتطبيق الخليط على الشعر على أن يغطي الشعر من

لخصلات صغيرة ويتم ترطيبه بالماء، ومن ثم نقوم بتطبيق الخليط على الشعر على أن يغطي الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة ومن ثم يشطف بالماء الدافئ ومن ثم نقوم بشطف الشعر.

نحرص على القيام بتطبيق لمدة ثلاث مرات بالأسبوع حتى أن تحصلين على أفضل النتائج. قناع الموز والعسل لفرد الشعر كل ما عليك فعله هو أن تقومي بهرس حبة من الموز ويضاف له ملعقة كبيرة من عسل النحل وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس.

من ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون للموز المهروس وتقلب المكونات سوياً من جديد حتى أن تحصلين على قوام كريمي، ومن الممكن مضاعفة الكمية لتتناسب مع طول وكثافة الشعر.

يتم تطبيق الخليط على الشعر لمدة ثلث ساعة ومن ثم يتم شطف الشعر بالماء الدافئ جيداً. الوسوم

ضعيها ليلة العيد علي شعرك الخشن المجعد لفرد الشعر حرير حيث أن كافة السيدات والفتيات تكون بحاجة للتخلص من مشكلة الشعر الخشن والمجعد والهايش، ويرغبون في الحصول على شعر ناعم أملس، وأول ما تلجأ له هو القيام بتطبيق كريمات الفرد التجميلية المتنوعة ولكنها تسبب ضرر الشعر مثل الكرياتين أو البروتين التي ينتج عنها تساقط الشعر وتلف وتقصف ويزيد الأمر سوء، عند القيام باستخدامه بشكل مستمر، ونحن اليوم سوف نتعرف على طريقة عمل كريم طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن قبل العيد للتمتع بإطلالة أكثر جاذبية. ضعيها ليلة العيد علي شعرك الخشن المجعد لفرد الشعر حرير ضعيها ليلة العيد علي شعرك الخشن المجعد لفرد الشعر حرير بإمكانك الآن القيام بتحضير كريم منزلي لفرد الشعر بالمنزل دون الحاجة للذهاب لصالونات التجميل بمكونات طبيعية: المكونات: نصف كوب من حليب جوز الهند.

ملعقتين من دقيق الشوفان.

ملاعق من النشا. طريقة التحضير: نقوم بخلط حليب جوز الهند ودقيق الشوفان معاً ويتم خلط المكونات باليد حتى أن تحصلين خليط متجانس.من ثم نقوم بتقسيم

الشعر لخصلات صغيرة ويتم ترطيبه بالماء، ومن ثم نقوم بتطبيق الخليط على الشعر على أن يغطي الشعر من

لخصلات صغيرة ويتم ترطيبه بالماء، ومن ثم نقوم بتطبيق الخليط على الشعر على أن يغطي الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة ومن ثم يشطف بالماء الدافئ ومن ثم نقوم بشطف الشعر.

نحرص على القيام بتطبيق لمدة ثلاث مرات بالأسبوع حتى أن تحصلين على أفضل النتائج. قناع الموز والعسل لفرد الشعر كل ما عليك فعله هو أن تقومي بهرس حبة من الموز ويضاف له ملعقة كبيرة من عسل النحل وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس.

من ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون للموز المهروس وتقلب المكونات سوياً من جديد حتى أن تحصلين على قوام كريمي، ومن الممكن مضاعفة الكمية لتتناسب مع طول وكثافة الشعر.

يتم تطبيق الخليط على الشعر لمدة ثلث ساعة ومن ثم يتم شطف الشعر بالماء الدافئ جيداً.

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