بدون ماكينة عملت أيس كريم وبنكهات مختلفة وفى 5 دقايق سهل احلي من الجاهز

عملت أيس كريم وبنكهات مختلفة، من السهل عمل الأيس كريم في المنزل بالمواد الطبيعية فضلا عن شرائه من المحلات حيث يكون مختلط بالمواد والألوان الصناعية كما أن الأطفال يعشقونه ويحبونه باستمرار ولا غني عنه في فصل الصيف. عملت أيس كريم وبنكهات مختلفة وفى 5 دقايق سهل عملت أيس كريم وبنكهات مختلفة وفى 5 دقايق سهل عمل الأيس كريم بالفانيلا مكونات الأيس كريم بالفانيلا 2 كوب ونصف سكر.

لتر ونصف حليب كامل الدسم.

عود فأنيلا.

صفار نصف كرتونه بيض.

2 كوب كريمة. طريقة التحضير والاستخدام يتم وضع الحليب وإضافة الكريمة إليه وتقليبه جيدًا وتركه حتى يغلى ثم إضافة الفانيلا.

في وعاء يتم وضع صفار البيض وإضافة السكر ثم خفقهما معًا.

يتم إضافة ⅓ كمية الحليب والكريمة إلى مزيج البيض والتقليب باستخدام المضرب اليدوي.

يتم وضع الخليط على خليط الحليب والكريمة وتقليبه ببطئ وتركه على نار هادئة حتى يصبح الخليط ذات قوام ثقيل.

يتم رفع الخليط ووضعه في مصفاة لتصفيته.

يتم وضع الخليط المصفي في الثلاجة وتركه حتى يبرد تمام.

وضع الخليط في ماكينة الأيس كريم واتباع تعليمات الماكينة الموجودة ووضعه في كوب بلاستيكي وتغطيته ومن ثم وضعه في الفريزر. آيس كريم بالفستق والمستكة طريقة التحضير والاستخدامآيس كريم بالفستق والمستكة مكونات كريم بالفستق والمستكة نصف لتر حليب.

نصف كيلو كريمة.

ربع كيلو قشطه طازجة.

ربع كيلو فستق مطحون.

ملعقة كبيرة من بودرة سحلب.

نصف كيلو سكر.

2 ملعقة صغيرة من الجلوكوز.

ربع ملعقة كبيرة من المستكة الأصلية. طريقة تحضير كريم بالفستق والمستكة طريقة تحضير كريم بالفستق والمستكة يتم وضع المستكة في الفريزر حتى يكون طحنها سهل. في وعاء يتم إضافة الكريمة والحليب والتقليب ثم إضافة الجلوكوز وتركه إلى أن يغلي على نار هادئة. باستخدام الهاون يتم طحن المستكة مضاف إليها نصف ملعقة كبيرة من السكر. يتم إضافة باقي السكر مع خليط الكريمة والحليب والجلوكوز وتركه لكي يغلي على نار هادئة ويترك مرة أخرى. يتم إضافة المستكة إلى الخليط والتقليب باستمرار حتى تظهر فقاعات ويتماسك الخليط ويصبح قوامه ثقيل. يتم وضع الخليط في وعاء نظيف وتركه حتى يبرد ثم وضعه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. يتم وضع الأيس كريم في ماكينة الأيس كريم حتى تصبح متماسكة وتتجمد لمدة نصف ساعة على الأقل ثم إضافة الفستق ألقشطه ووضعها في الثلاجة لمدة 5-6 ساعات قبل تناولها. الوسوم

عملت أيس كريم وبنكهات مختلفة، من السهل عمل الأيس كريم في المنزل بالمواد الطبيعية فضلا عن شرائه من المحلات حيث يكون مختلط بالمواد والألوان الصناعية كما أن الأطفال يعشقونه ويحبونه باستمرار ولا غني عنه في فصل الصيف. عملت أيس كريم وبنكهات مختلفة وفى 5 دقايق سهل عملت أيس كريم وبنكهات مختلفة وفى 5 دقايق سهل عمل الأيس كريم بالفانيلا مكونات الأيس كريم بالفانيلا 2 كوب ونصف سكر.

لتر ونصف حليب كامل الدسم.

عود فأنيلا.

صفار نصف كرتونه بيض.

2 كوب كريمة. طريقة التحضير والاستخدام يتم وضع الحليب وإضافة الكريمة إليه وتقليبه جيدًا وتركه حتى يغلى ثم إضافة الفانيلا.

في وعاء يتم وضع صفار البيض وإضافة السكر ثم خفقهما معًا.

يتم إضافة ⅓ كمية الحليب والكريمة إلى مزيج البيض والتقليب باستخدام المضرب اليدوي.

يتم وضع الخليط على خليط الحليب والكريمة وتقليبه ببطئ وتركه على نار هادئة حتى يصبح الخليط ذات قوام ثقيل.

يتم رفع الخليط ووضعه في مصفاة لتصفيته.

يتم وضع الخليط المصفي في الثلاجة وتركه حتى يبرد تمام.

وضع الخليط في ماكينة الأيس كريم واتباع تعليمات الماكينة الموجودة ووضعه في كوب بلاستيكي وتغطيته ومن ثم وضعه في الفريزر. آيس كريم بالفستق والمستكة طريقة التحضير والاستخدامآيس كريم بالفستق والمستكة مكونات كريم بالفستق والمستكة نصف لتر حليب.

نصف كيلو كريمة.

ربع كيلو قشطه طازجة.

ربع كيلو فستق مطحون.

ملعقة كبيرة من بودرة سحلب.

نصف كيلو سكر.

2 ملعقة صغيرة من الجلوكوز.

ربع ملعقة كبيرة من المستكة الأصلية. طريقة تحضير كريم بالفستق والمستكة طريقة تحضير كريم بالفستق والمستكة يتم وضع المستكة في الفريزر حتى يكون طحنها سهل. في وعاء يتم إضافة الكريمة والحليب والتقليب ثم إضافة الجلوكوز وتركه إلى أن يغلي على نار هادئة. باستخدام الهاون يتم طحن المستكة مضاف إليها نصف ملعقة كبيرة من السكر. يتم إضافة باقي السكر مع خليط الكريمة والحليب والجلوكوز وتركه لكي يغلي على نار هادئة ويترك مرة أخرى. يتم إضافة المستكة إلى الخليط والتقليب باستمرار حتى تظهر فقاعات ويتماسك الخليط ويصبح قوامه ثقيل. يتم وضع الخليط في وعاء نظيف وتركه حتى يبرد ثم وضعه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. يتم وضع الأيس كريم في ماكينة الأيس كريم حتى تصبح متماسكة وتتجمد لمدة نصف ساعة على الأقل ثم إضافة الفستق ألقشطه ووضعها في الثلاجة لمدة 5-6 ساعات قبل تناولها.

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