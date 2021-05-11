طريقة تحضير المعمول بحشو العجوة في البيت خطوة بخطوة لأطيب حلويات في العيد

يعتبر المعمول من أهم الحلويات التي يتم تحضيرها وتقديمها في العيد بدول الخليج وبعض دول الوطن العربي، ومن أشهر هذه الدول السعودية والكويت وسوريا، ويمكن تحضيره بحشوات كثيرة ومختلفة، وأشهرها العجوة أو التمر، ويعتبر أحد أنواع البسكوت الناعم، وسوف نقدم لكم طريقة تحضيره في البيت لتحصلوا على نفس طعم الجاهز بكل سهولة وأقل التكاليف الممكنة وتستغنوا عن شرائه من المحلات مرة أخرى.مكونات عمل المعمول بالعجوة
نحتاج إلى هذه المقادير لتحضير المعمول بالعجوة بكل سهولة في البيت:
- كيلو من الدقيق الأبيض الخاص بالمخبوزات.
- 200 جرام من الزبدة.
- ملعقتين كبار من السمنة البلدي.
- نصف كوب من الزيت.
- 6 ملاعق كبار من اللبن البودرة.
- ملعقتين كبار من السكر البودرة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- عجوة للحشو.
- أولاً نقوم بتذويب كلاً من السمنة والزبدة في وعاء عميق على النار المنخفضة.
- نضع الدقيق في وعاء آخر واسع وعميق، ونقوم بإضافة خليط السمنة والزبدة له.
- نبدأ في عجن المكونات مع بعضها حتى يتشرب الدقيق الخليط بشكل جيد.
- ثم نقوم بإضافة المكونات الأخرى إلى الخليط ونستمر في العجن بشكل جيد.
- بعد ذلك نقوم بإضافة نصف كوب من الماء الدافئ إلى المكونات ونعجن.
- بعد الحصول على العجينة المناسبة نغطيها ونتركها في مكان دافئ لكي تتخمر.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية.
- بعد أن يتخمر العجين نقوم بتشكيله إلى كرات، وبعد ذلك نحشيها بالعجوة ونغلق بشكل جيد.
- نقوم بوضع الكرات في قالب المعمول للحصول على شكله.
- ثم نرصها جيداً في الصينية، وندخلها الفرن حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.
- نقوم بوضعها في طبق التقديم وتقدم باردة.
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يعتبر المعمول من أهم الحلويات التي يتم تحضيرها وتقديمها في العيد بدول الخليج وبعض دول الوطن العربي، ومن أشهر هذه الدول السعودية والكويت وسوريا، ويمكن تحضيره بحشوات كثيرة ومختلفة، وأشهرها العجوة أو التمر، ويعتبر أحد أنواع البسكوت الناعم، وسوف نقدم لكم طريقة تحضيره في البيت لتحصلوا على نفس طعم الجاهز بكل سهولة وأقل التكاليف الممكنة وتستغنوا عن شرائه من المحلات مرة أخرى.مكونات عمل المعمول بالعجوة
نحتاج إلى هذه المقادير لتحضير المعمول بالعجوة بكل سهولة في البيت:
- كيلو من الدقيق الأبيض الخاص بالمخبوزات.
- 200 جرام من الزبدة.
- ملعقتين كبار من السمنة البلدي.
- نصف كوب من الزيت.
- 6 ملاعق كبار من اللبن البودرة.
- ملعقتين كبار من السكر البودرة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- عجوة للحشو.
- أولاً نقوم بتذويب كلاً من السمنة والزبدة في وعاء عميق على النار المنخفضة.
- نضع الدقيق في وعاء آخر واسع وعميق، ونقوم بإضافة خليط السمنة والزبدة له.
- نبدأ في عجن المكونات مع بعضها حتى يتشرب الدقيق الخليط بشكل جيد.
- ثم نقوم بإضافة المكونات الأخرى إلى الخليط ونستمر في العجن بشكل جيد.
- بعد ذلك نقوم بإضافة نصف كوب من الماء الدافئ إلى المكونات ونعجن.
- بعد الحصول على العجينة المناسبة نغطيها ونتركها في مكان دافئ لكي تتخمر.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية.
- بعد أن يتخمر العجين نقوم بتشكيله إلى كرات، وبعد ذلك نحشيها بالعجوة ونغلق بشكل جيد.
- نقوم بوضع الكرات في قالب المعمول للحصول على شكله.
- ثم نرصها جيداً في الصينية، وندخلها الفرن حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.
- نقوم بوضعها في طبق التقديم وتقدم باردة.
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