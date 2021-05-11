طريقة عمل وصفات مختلفة للصوصات الموجودة في المطاعم بتكلفة بسيطة ومكونات من المنزل

هناك عدد كبير للغاية من الصوصات والصلصات التي يتم تقديمها في المطاعم مع مختلف المأكولات، كل منها يتناسب مع نوع معين من المأكولات، ومن بينها صوص الرانش، والدريسنج الفرنسي، وصوص المستردة بالعسل، وصوص السيزر، وصوص الليمون المعصفر، وصوص الثاوثند آيلاند، ومن خلال موقعنا نقدم إليكم طريقة تحضير كل صوص منهم في المنزل بسهولة ونفس الطعم والجودة. طريقة عمل صوص الرانش طريقة عمل صوص الرانش المكونات 1/2 كوب من المايونيز.

1/2 كوب من الكريمة الحامضة.

1/2 كوب من اللبن الرايب.

1 ملعقة صغيرة من الشبت المجفف الناعم.

1 ملعقة صغيرة من البقدونس المجفف الناعم.

1 ملعقة صغيرة من الثوم المجفف.

1 ملعقة صغيرة من البصل المجفف.

حفنة من الفلفل الأسود المجروش.

ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير يتم تقليب جميع المكونات سوياً بالمضرب اليدوي في وعاء واسع. التأكد من تجانس المكونات بدون تكتلات. حفظها في برطمان معقم محكم الغلق. طريقة عمل الدريسنج الفرنسي طريقة عمل الدريسنج الفرنسي المكونات 1 كوب من زيت الزيتون.

1/2 كوب من المايونيز.

1/2 كوب من الكاتشب.

1/4 كوب من الخل.

حبة من البصل الأبيض المفروم.

5 فصوص من الثوم المفروم.

4 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

1 ملعقة صغيرة من البابريكا.

1 ملعقة صغيرة من الثوم المجفف.

1 ملعقة صغيرة من البصل المجفف.

رشة من الملح والفلفل حسب الرغبة. طريقة التحضير يتم مزج جميع المكونات في الكبة أو الخلاط الكهربائي. تصفى جيداً للتخلص من قطع البصل. يحفظ في برطمان معقم في الثلاجة. طريقة عمل صوص المستردة بالعسل طريقة عمل صوص المستردة بالعسل المكونات 1 كوب من المستردة.

1/2 كوب من المايونيز.

1/2 كوب من العسل الأبيض.

رشة من الملح والفلفل حسب الرغبة. طريقة التحضير يتم تقليب جميع المكونات سوياً بالمضرب اليدوي في وعاء واسع. التأكد من تجانس المكونات بدون تكتلات. حفظها في برطمان معقم محكم الغلق في الثلاجة لحين الاستخدام. الوسوم

هناك عدد كبير للغاية من الصوصات والصلصات التي يتم تقديمها في المطاعم مع مختلف المأكولات، كل منها يتناسب مع نوع معين من المأكولات، ومن بينها صوص الرانش، والدريسنج الفرنسي، وصوص المستردة بالعسل، وصوص السيزر، وصوص الليمون المعصفر، وصوص الثاوثند آيلاند، ومن خلال موقعنا نقدم إليكم طريقة تحضير كل صوص منهم في المنزل بسهولة ونفس الطعم والجودة. طريقة عمل صوص الرانش طريقة عمل صوص الرانش المكونات 1/2 كوب من المايونيز.

1/2 كوب من الكريمة الحامضة.

1/2 كوب من اللبن الرايب.

1 ملعقة صغيرة من الشبت المجفف الناعم.

1 ملعقة صغيرة من البقدونس المجفف الناعم.

1 ملعقة صغيرة من الثوم المجفف.

1 ملعقة صغيرة من البصل المجفف.

حفنة من الفلفل الأسود المجروش.

ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير يتم تقليب جميع المكونات سوياً بالمضرب اليدوي في وعاء واسع. التأكد من تجانس المكونات بدون تكتلات. حفظها في برطمان معقم محكم الغلق. طريقة عمل الدريسنج الفرنسي طريقة عمل الدريسنج الفرنسي المكونات 1 كوب من زيت الزيتون.

1/2 كوب من المايونيز.

1/2 كوب من الكاتشب.

1/4 كوب من الخل.

حبة من البصل الأبيض المفروم.

5 فصوص من الثوم المفروم.

4 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

1 ملعقة صغيرة من البابريكا.

1 ملعقة صغيرة من الثوم المجفف.

1 ملعقة صغيرة من البصل المجفف.

رشة من الملح والفلفل حسب الرغبة. طريقة التحضير يتم مزج جميع المكونات في الكبة أو الخلاط الكهربائي. تصفى جيداً للتخلص من قطع البصل. يحفظ في برطمان معقم في الثلاجة. طريقة عمل صوص المستردة بالعسل طريقة عمل صوص المستردة بالعسل المكونات 1 كوب من المستردة.

1/2 كوب من المايونيز.

1/2 كوب من العسل الأبيض.

رشة من الملح والفلفل حسب الرغبة. طريقة التحضير يتم تقليب جميع المكونات سوياً بالمضرب اليدوي في وعاء واسع. التأكد من تجانس المكونات بدون تكتلات. حفظها في برطمان معقم محكم الغلق في الثلاجة لحين الاستخدام.

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