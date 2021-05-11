زوار موقع ثقفني الأعزاء ، نقدم لكم اليوم وجبة لذيذة من المطبخ المكسيكي ، حيث نستعرض لكم طريقة تحضير فاهيتا اللحم المكسيكية وهي وجبة شهية تحتوي علي اللحم والبهارات والمقبلات المكسيكية بحث تتكون من اللحم الفيليه الشرائح والجبن الشيدر والصلصة المكسيكية وخبز التورتيلا مع البصل والفلفل الألوان والكزبرة وعصير الليمون وزيت الزيتون وملح الطعام والكمون ، والوجبة خفيفة حارة تقدم علي سفرة الغداء وتقدم في العديد من المطعم الغربية ويحبها الكبار والصغار وبخاصة عشاق الأكلات اللاتينية والوجبات الحارة ويمكن تقديمها في أطباق أو حتي في سندويتشات مع أصابع من كانيلوني اللحم المفروم بالكريمة اللذيذة.

مقادير ومكونات طريقة تحضير فاهيتا اللحم المكسيكية

كما تعرفنا سوياً من قبل علي مقادير وطريقة تحضير الكباب الهندي بالصلصة ، نتعرف معاً من خلال هذه الفقرة علي مكونات فاهيتا اللحم بالبيان التالي :

مقدار ربع كوب من زيت الزيتون.

مقدار عصير واحدة حبة من الليمون.

مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من الكزبرة المفرومة.

عدد واحد حبة من البصل متوسطة الحجم مفرومة.

مقدار ملعقة صغيرة ونصف من الكمون المطحون.

مقدار ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار نصف كيلو جرام من اللحم الفيلية مقطع إلي شرائح طولية.

عدد أربعة قطع من خبز التورتيلا.

عدد واحد عبوة من الصلصة المكسيكية الجاهزة.

مقدار كوب من الجبن الشيدر المبشور.

عدد اثنين حبة من الفلفل الألوان مقطعة إلي شرائح طولية.

وينصح بفحص صلاحية عبوة الصلصة عند شراؤها أو استخدام أطباق شوربة الطماطم المشوية بدلاً منها.

طريقة إعداد الوجبة

كما تعرفنا من قبل علي طريقة ومكونات تحضير الشاكرية باللحم بالخطوات ، نستعرض لكم خطوات تحضير الفاهيتا اللحم المكسيكية كالآتي :

في وعاء مناسب للخلط نقوم بمزج عصير الليمون والبصل والكمون وملح الطعام ونقلب الخليط.

ثم نضيف الكزبرة والفلفل الأسود علي المزيج السابق ونستمر في التقليب.

وبعد خلط السابق نضيف لهم شرائح اللحم ويترك لمدة أربعة ساعات في الثلاجة علي الأقل.

نقوم بتسخين مقلاة علي النار بحجم مناسب ونضع خليط اللحم المتبل ونضبط النار علي مستوي متوسط.

نقوم بطهو اللحم لمدة عشرون دقيقة حتي يصبح لونه أحمر.

نقوم بتحمير الفلفل الألوان في زيت الزيتون قليلاً حتي يصبح طري القوام.

نضع الفلفل في طبق التقديم ونوزعه ثم نضع اللحم الطازج فوقه.

نقوم بوضع الجبن المبشور علي وجه الطبق.

يتم تقديم الطبق مع خبز التورتيلا والصلصة المكسيكية في أطباق مناسبة ويمكن تقديمه حبات الحمام المحشي بالفريك أيضاً.