اصبغي شعرك بنفسك بملعقة كركم باللون اللى تحبيه لون طبيعي جذاب وجرئ في البيت

يعد الكركم أحد أشهر أنواع التوابل في الهند، والذي يتم استخراجها بعد تجفيف، وتفتيت نبات الكركم وجذوره، ويسمى بالانجليزية [curcuma longa] ،وينمو هذا النبات عادة في دول جنوب آسيا، ويعتبر مسحوق الكركم متعدد الاستخدامات حيث انه يمكن استخدامه كتوابل عند الطهي والدباغة كذلك وذلك لما يتمتع به الكركم من لونه الأصفر الجميل دوناً عن فوائده العديد التي تعطي جمالاً واشراقاً إلى جانب فوائده الصحية أيضاً، وتوجد الكثير من الوصفات الطبيعية لعمل صبغة الشعر بالكركم، وذلك يكون لتغطية الشعر الأبيض أو فقط للتسلية، وإعطاء مظهر مختلف مع الاستفادة بما للكركم من فوائد، سنعرض لكم فيما يلي ما تحتاجين لصبغ الشعر بالكركم، والحناء،وعصير الليمون .

مكونات صبغ الشعر بالكركم

سنتعرف أولا على بعض فوائد الكركم للشعر وهي كالتالي :

يعمل على التخلص من قشرة الشعر وذلك لان به مضادات للالتهابات.

يمنع الكركم من تساقط الشعر وذلك لأنه يعمل على حل أسباب ومشاكل تساقط الشعر.

المكونات :

الحناء الطبيعية 4 ملاعق من الحجم الكبير.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

كركم 3 ملاعق من الكبيرة.

كوب من الماء الساخن.

ملعقتين صغيرتين خل ابيض او خل تفاح.

1 علبة زبادي

أحضري إناء، وضعي به كوب الماء ،والكركم، وضعيه على النار حتى الغليان في إناء آخر ضعي الحنة، ومن ثم صفي الماء بالكركم عليها، وأضيفي عليهم الخل، وقلبيه جيداً، واتركيه جانباً لمدة اربع ساعات.

بعد مضي أربعة ساعات قومي بوضع ثلاث ملاعق صغيرة من الليمون ، وكوب الزبادي، واخلطيهم جيداً.

قومي بفرد خليط الكركم بالكامل على الشعر كله و اتركيه لمده أربعة ساعات.

بعد مرور 4 ساعات قومي بغسل شعرك جيدا بالماء اولاً ثم بعد ذلك اغسليه بالشامبو جيداً.

طريقة تحضير صبغ الشعر بالكركم