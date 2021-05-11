اسرار العجينة السحرية التركية لجميع انواع الفطائر والمخبوزات والعيش والبيتزا هشه كالقطن

اسرار العجينة السحرية التركية لجميع انواع الفطائر والمخبوزات هي عجينة مهمة في كثير من البيوت حيث أنها مطلوبة كثيرًا كونها سهلة وغير مكلفة أبدًا كما أن الفطائر والمخبوزات المنزلية مهمة عند الكثير من الناس وقد لا يمر على البعض يوم واحد دون تناولها سواء في الفطار أو العشاء كما أنه أفضل للأطفال من الشراء للخارج لذلك يجب معرفة بعض الطرق لعملها منزليًا أفضل من شرائها جاهزة وإليكم بعض هذا الطرق. اسرار العجينة السحرية التركية لجميع انواع الفطائر والمخبوزات

المكونات:- كيلو دقيق أبيض.

نصف كيلو حليب (رائب).

كوب سمنة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة خميرة.

نصف كوب ماء.

ملعقة كبيرة سكر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بكينج بودر. طريقة تحضير الوصفة في إناء صغير نضع الخميرة ونصف كوب الماء والسكر ونتركهم مع بعضهم يذوبوا لبعض الوقت.

في وعاء عميق نضع الدقيق والفانيليا وبكينج بودر وخلطهم معًا.

ثم نبدأ بإضافة اللبن بالتدريج مع العجن المستمر ونستمر في العجن حوالي عشر دقائق.

نضيف خليط الخميرة إلى العجين والاستمرار في العجن حتى نحصل على عجينة طرية يسهل تشكيلها.

يسهل تشكيلها. نترك العجينة حوالي ساعة حتى يرتفع حجمها وتتضاعف ثم نبدأ تشكيلها على حسب المخبوزات أو الفطائر التي سيتم تحضيرها. طريقة تحضير العجينة السحرية في المنزل:-

المكونات:- كيلو دقيق.

نصف كيلو لبن سائل.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ربع كوب ماء.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

كوب سمنة.

رشة ملح. طريقة التحضير:- في طبق صغير نضع الخميرة وعليها حوالي ربع كوب الماء وملعقة السكر ونتركهم لبعض الوقت.

في وعاء عميق نضع الدقيق والملح وبكينج بودر ونضيف عليهم السمنة مع التقليب المستمر حتى تتداخل في العجين.

نبدأ بإضافة الحليب بالتدريج ونستمر في العجن كي تحصل على عجينة متماسكة طرية يسهل تشكيلها.

يسهل تشكيلها. نتركها حتى يتضاعف حجمها ثم عجنها مرة أخرى وتركها حتى تختمر حوالي ساعة أو نصف ساعة.

تشكيل العجينة حسب نوع المخبوزات أو الفطائر.

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