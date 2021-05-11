سر نجاح الملوخية بطعم وريحه خطيرة احلي من المطاعم

سر نجاح الملوخية بطعم وريحه خطيرة، قديمًا كانت الملوخية تعرف باسم الملوكية وذلك لأن كان الملوك فقط هم من يأكلونها وذلك لطعمها المميز والمختلف بالرغم من أنها غير مكلفة ويمكن عمل الملوخية بطريقة سهلة ولكن بالرغم من ذلك كانت للملوك ومع تقدم الزمن أصبحت أكلة للجميع. سر نجاح الملوخية بطعم وريحه خطيرة سر نجاح الملوخية بطعم وريحه خطيرة مكونات الملوخية كيلو ملوخية.

2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

كوب ونصف شوربة دجاج أو لحم أو أرانب.

3 ملعقة صغيرة سمنة.

نصف ملعقة صغيرة ملح طعام.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشه كزبرة مطحونة. طريقة تحضير الملوخية يتم تقطيع أوراق الملوخية ثم غسلها جيدًا بالماء وبعد ذلك يتم تجفيفها بقطعة من القماش.

يتم خرط الملوخية حتى تصبح ناعمة جدًا.

في طاسة يتم وضع ملعقة من السمن وإضافة ملعقة صغيرة من الثوم المفروم وتقليبه حتي يصبح ذات لون ذهبي ورفع الطاسة من على النار وتركها جانبًا.

في وعاء على النار يتم وضع شوربة الدجاج أو اللحم أو الأرانب مع ملعقة ثوم صغيرة وتركها حتى تغلي.

يتم إضافة الملوخية وتغطية الوعاء وتركه يغلي مع جعل النار هادئة.

يتم أخذ ملعقة من الملوخية ووضعها على طاسة الثوم وإضافة الملح والكزبرة الفلفل الأسود (ألشطه) وشكلها على الملوخية وتقليبها لمدة دقيقتين على نار هادئة.

يتم تقديم الملوخية مع الأرز والدجاج. طريقة تحضير الملوخية أسهل طريقة لعمل الملوخية أسهل طريقة لعمل الملوخية مكونات عمل الملوخية نصف كيلو ملوخية مفرومة.

2 كوب شوربة دجاج.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيره كزبره ناشفه مطحونة.

2 ملعقة كبيرة سمنة بلدي.

ملح ابيض.

فلفل أسود. طريقة تحضير الملوخية في وعاء يتم وضع الملوخية على النار و بالتدريج يتم إضافة الشوربة حتى تصبح ذات قوام متوسط ليس خفيف أو ثقيلاً.

نضع يتم وضع مقلاة على النار وإضافة السمن البلدي والثوم المفروم والتقليب حتى يصبح ذات لون ذهبي.

يتم إضافة الكزبرة إلى الثوم والتحريك ثم إضافته على الملوخية. طريقة تحضير الملوخية الوسوم

سر نجاح الملوخية بطعم وريحه خطيرة، قديمًا كانت الملوخية تعرف باسم الملوكية وذلك لأن كان الملوك فقط هم من يأكلونها وذلك لطعمها المميز والمختلف بالرغم من أنها غير مكلفة ويمكن عمل الملوخية بطريقة سهلة ولكن بالرغم من ذلك كانت للملوك ومع تقدم الزمن أصبحت أكلة للجميع. سر نجاح الملوخية بطعم وريحه خطيرة سر نجاح الملوخية بطعم وريحه خطيرة مكونات الملوخية كيلو ملوخية.

2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

كوب ونصف شوربة دجاج أو لحم أو أرانب.

3 ملعقة صغيرة سمنة.

نصف ملعقة صغيرة ملح طعام.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشه كزبرة مطحونة. طريقة تحضير الملوخية يتم تقطيع أوراق الملوخية ثم غسلها جيدًا بالماء وبعد ذلك يتم تجفيفها بقطعة من القماش.

يتم خرط الملوخية حتى تصبح ناعمة جدًا.

في طاسة يتم وضع ملعقة من السمن وإضافة ملعقة صغيرة من الثوم المفروم وتقليبه حتي يصبح ذات لون ذهبي ورفع الطاسة من على النار وتركها جانبًا.

في وعاء على النار يتم وضع شوربة الدجاج أو اللحم أو الأرانب مع ملعقة ثوم صغيرة وتركها حتى تغلي.

يتم إضافة الملوخية وتغطية الوعاء وتركه يغلي مع جعل النار هادئة.

يتم أخذ ملعقة من الملوخية ووضعها على طاسة الثوم وإضافة الملح والكزبرة الفلفل الأسود (ألشطه) وشكلها على الملوخية وتقليبها لمدة دقيقتين على نار هادئة.

يتم تقديم الملوخية مع الأرز والدجاج. طريقة تحضير الملوخية أسهل طريقة لعمل الملوخية أسهل طريقة لعمل الملوخية مكونات عمل الملوخية نصف كيلو ملوخية مفرومة.

2 كوب شوربة دجاج.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيره كزبره ناشفه مطحونة.

2 ملعقة كبيرة سمنة بلدي.

ملح ابيض.

فلفل أسود. طريقة تحضير الملوخية في وعاء يتم وضع الملوخية على النار و بالتدريج يتم إضافة الشوربة حتى تصبح ذات قوام متوسط ليس خفيف أو ثقيلاً.

نضع يتم وضع مقلاة على النار وإضافة السمن البلدي والثوم المفروم والتقليب حتى يصبح ذات لون ذهبي.

يتم إضافة الكزبرة إلى الثوم والتحريك ثم إضافته على الملوخية. طريقة تحضير الملوخية

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