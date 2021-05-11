اسرار تفريز البطاطس الفارم فريتس المقرمشة بطريقة المصانع من السنه للسنة

اسرار تفريز البطاطس الفارم فريتس يكاد لا يوجد لدينا يوماً واحداً خالي من البطاطس، لأنها وجبة شهيرة، سواء كانت فطور أو عشاء أو حتى غداء، يمكن تناولها في أي وقت، وذلك خصوصاً البطاطس الفارم فريتس، تضفي عليها مذاقًا خاصًا، ويمكننا العثور عليها في محلات الوجبات السريعة أو العبوات الجاهزة. اسرار تفريز البطاطس الفارم فريتس اختر البطاطس عالية الجودة وكبيرة الحجم والصلبة.

قشري البطاطس وقطعيها إلى أعواد خميلة أو صغيرة، كما يمكنك تقطيعها إلى حلقان أو مكعبات صغيرة إلى متوسطة الحجم حسب الحاجة.

لا تحتاج البطاطس الفارم فريتس إلى تخزينها في حبوب صحيحة كما هي كبيرة، بل يجب أن يتم تقطيعها.

قومي بغسل البطاطس التي قمنا بتقطيعها بالماء وصفيها.

ضعي بعض الزيت في طاسة كبيرة على الموقد وسخنيه حتى يسخن.

نضع البطاطس في الزيت ونقلب برفق حتى تصبح ذهبية اللون.

البطاطس يتم إزالتها من الزيت ووضعها على ورق جاف حتى تتم إزالة الزيت الزائد.

انتظر حتى تبرد البطاطس تمامًا حتى لا تتراكم الثلوج، ثم ضعها في كيس.

أخرج الهواء من كيس الفريزر ثم احكم غلقه واحفظه في الثلاجة لحين الاستخدام.

عند استخدام البطاطس، أخرجي الكيس من الثلاجة وسخني الزيت في مقلاة.

عند تجميد وتفريز البطاطس الفارم فريتس ، ضع الكمية المطلوبة من البطاطس مباشرة في الزيت.

، ضع الكمية المطلوبة من البطاطس مباشرة في الزيت. بعد أن تنضج البطاطس، تصبح هشة من الخارج وطرية من الداخل، أخرج البطاطس من الزيت وضعها في وعاء. حفظ البطاطس الفارم فريتس من دون قليها قشري البطاطس وقطعيها حسب الحاجة.

بعد ذلك الماء يتم سكبها في الإناء حتى يتم غليانها.

بعد مرحلة الغليان، قومي بإضافة حوالي ربع كوب من الخل إلى الماء.

بعد غلي الخل والماء، ضعي البطاطس في إناء.

بعد الطهي لمدة لا تقل عن خمس دقائق، قومي يإخراج البطاطس من الإناء.

من الإناء. البطاطس يتم تصفيتها جيداً ووضعها في ماء بارد.

نتركه يبرد حتى يبرد، ثم نضعه في كيس المجمد، ثم نضعه في الفريزر. الوسوم

اسرار تفريز البطاطس الفارم فريتس يكاد لا يوجد لدينا يوماً واحداً خالي من البطاطس، لأنها وجبة شهيرة، سواء كانت فطور أو عشاء أو حتى غداء، يمكن تناولها في أي وقت، وذلك خصوصاً البطاطس الفارم فريتس، تضفي عليها مذاقًا خاصًا، ويمكننا العثور عليها في محلات الوجبات السريعة أو العبوات الجاهزة. اسرار تفريز البطاطس الفارم فريتس اختر البطاطس عالية الجودة وكبيرة الحجم والصلبة.

قشري البطاطس وقطعيها إلى أعواد خميلة أو صغيرة، كما يمكنك تقطيعها إلى حلقان أو مكعبات صغيرة إلى متوسطة الحجم حسب الحاجة.

لا تحتاج البطاطس الفارم فريتس إلى تخزينها في حبوب صحيحة كما هي كبيرة، بل يجب أن يتم تقطيعها.

قومي بغسل البطاطس التي قمنا بتقطيعها بالماء وصفيها.

ضعي بعض الزيت في طاسة كبيرة على الموقد وسخنيه حتى يسخن.

نضع البطاطس في الزيت ونقلب برفق حتى تصبح ذهبية اللون.

البطاطس يتم إزالتها من الزيت ووضعها على ورق جاف حتى تتم إزالة الزيت الزائد.

انتظر حتى تبرد البطاطس تمامًا حتى لا تتراكم الثلوج، ثم ضعها في كيس.

أخرج الهواء من كيس الفريزر ثم احكم غلقه واحفظه في الثلاجة لحين الاستخدام.

عند استخدام البطاطس، أخرجي الكيس من الثلاجة وسخني الزيت في مقلاة.

عند تجميد وتفريز البطاطس الفارم فريتس ، ضع الكمية المطلوبة من البطاطس مباشرة في الزيت.

، ضع الكمية المطلوبة من البطاطس مباشرة في الزيت. بعد أن تنضج البطاطس، تصبح هشة من الخارج وطرية من الداخل، أخرج البطاطس من الزيت وضعها في وعاء. حفظ البطاطس الفارم فريتس من دون قليها قشري البطاطس وقطعيها حسب الحاجة.

بعد ذلك الماء يتم سكبها في الإناء حتى يتم غليانها.

بعد مرحلة الغليان، قومي بإضافة حوالي ربع كوب من الخل إلى الماء.

بعد غلي الخل والماء، ضعي البطاطس في إناء.

بعد الطهي لمدة لا تقل عن خمس دقائق، قومي يإخراج البطاطس من الإناء.

من الإناء. البطاطس يتم تصفيتها جيداً ووضعها في ماء بارد.

نتركه يبرد حتى يبرد، ثم نضعه في كيس المجمد، ثم نضعه في الفريزر.

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