الفساتين المنقطة والمطبوعة موضة الصيف للمحجبات

في كتير من الستايلات اللي ممكن تجربيها الصيف ده ومن الستايلات دي هي الستايل المنقط والمطبوع ، وتعتبر من اكتر الستايلات المناسبة لموسم الصيف واجواءه ، تعالوا نشوف مع بعض من خلال السطور الجايه ازاي تلبسي الفساتين المنقطة والمطبوعة للصيف.

الفساتين المنقطة:

الستايل المنقط ده يعتير من اتجاهات الموضة القديمة ، اللي نقدر نلبسها ونضيف عليها لمسة عصرية ، زي الفساتين المنقطة اللي بزارير من قدام على طول الفستان كله.

الفستان الابيض والاسود من الحاجات اللي مش بتبطل ابدا ، نسقي معاه حزام على الوسط ، مع شوز خفيف مناسب للصيف ، وممكن تختاري اللون الاحمر للشوز او شنطة حمرا عشان تضيفي لمسة لون زاهي للوك.

ظهر اتجاه جديد كمان وهو الطباعة الكبيرة للنقط على الفساتين ، ولان الستايل ده جريء ، نسقي باقي اللوك بتفاصيل بسيطة ، ممكن تنسقيه مع شنطة سودا كروس ، وسنيكر ابيض للوك كاجوال.

الفساتين المطبوعة:

كمان من الستايلات الموضة جدا للصيف ده هي الفساتين المطبوعة بنقشة الحيوانات ومن اشهرها نقشة النمر والثعبان ، البسيه مع لون حجاب محايد عشان تكملي اللوك بشكل بسيط وانيق في نفس الوقت.

للوك جريء ممكن تختاري الفساتين المطبوعة بدرجات اللون الازرق, الاحمر, الاصفر المضافة لنقشة الحيوانات ، واللي هتلفت النظر اكتر للوك بتاعك.

حاجة كمان ممكن تعمليها للوك جريء مع نقشة الحيوانات انك تضيفي لها اكسسوارات مناسبة.

تعالوا نشوف مع بعض بالصور مجموعة من الفساتين المنقطة والمطبوعة للصيف:

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