سر تحضير عجينة البيتزا الهشة بمكونات بسيطة في البيت

عجينة البيتزا ، تريد أن تتعرف كل فتاة على طريقة إعدادها، إذ أن هناك أناس عدة يعشقون البيتزا؛ فهي لها طعم مذهل، وتكون خفيفة بالمعدة؛ كما أن الشخص بإمكانه أن يتناولها بأي وقت في اليوم، إذ أنها من الممكن أن يتم تناولها بالإفطار أو بالعداء وغيره، حيث أن هذه الأكلة يُفكر دائمًا في تناولها الأشخاص حينما يرغبون في تناول أكلة سريعة وسلسة.عجينة البيتزا
تلك العجينة لها عدة أسرار لكي تكون ناجحة في إعدادها، وكل الفتيات تريد أن تعرف هذه الأسرار، لكي تقوم بتحضير عجينة البيتزا بكل نجاح، إليكم مكونات عجينة البيتزا
- ثلاثة أكواب ونصف من الطحين.
- رشة من الملح.
- كوب ونصف من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ضعي الخميرة بماء دافئ ومن ثم السكر معها، واتركيها لمرور ٥ دقائق.
- وبعد ذلك ضعي الدقيق بقدر كبير، واصنعي ثقب بمنتصفه.
- ومن ثم قومي بوضع خليط الخميرة بذلك الثقب.
- ومن ثم ضعي زيت الزيتون به.
- قومي بتحريك الخليط مع العجن جيدًا.
- واكبي العجن حتى يتم تماسك العجينة.
- ضعي الوعاء بالزيت، ووضع العجينة به.
- قومي بتغطية الوعاء، مع تركه بمكان دافئ إلى أن يختمر.
- ثلاثة أرباع الكوب من الزيت النباتي.
- بيضتان.
- ست أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
- كوبان من الماء الدافئ.
- رشة من الملح.
- أربع ملاعق كبيرة من لبن الزبادي.
- ست ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفوريّة.
- قومي بمزج المقادير الجافّة معًا.
- ومن ثم امزجي المكونات السائلة سويًا بالخلاط الخاص بالعصائر.
- بعد ذلك اخلطي المقادير معًا وعجنهم من خلال اليد، مع ترك العجين تتخمر إلى أن يتم مرور ٣٠ دقيقة.
- ومن ثم يتم وضع الخضار والقطر.
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عجينة البيتزا ، تريد أن تتعرف كل فتاة على طريقة إعدادها، إذ أن هناك أناس عدة يعشقون البيتزا؛ فهي لها طعم مذهل، وتكون خفيفة بالمعدة؛ كما أن الشخص بإمكانه أن يتناولها بأي وقت في اليوم، إذ أنها من الممكن أن يتم تناولها بالإفطار أو بالعداء وغيره، حيث أن هذه الأكلة يُفكر دائمًا في تناولها الأشخاص حينما يرغبون في تناول أكلة سريعة وسلسة.عجينة البيتزا
تلك العجينة لها عدة أسرار لكي تكون ناجحة في إعدادها، وكل الفتيات تريد أن تعرف هذه الأسرار، لكي تقوم بتحضير عجينة البيتزا بكل نجاح، إليكم مكونات عجينة البيتزا
- ثلاثة أكواب ونصف من الطحين.
- رشة من الملح.
- كوب ونصف من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ضعي الخميرة بماء دافئ ومن ثم السكر معها، واتركيها لمرور ٥ دقائق.
- وبعد ذلك ضعي الدقيق بقدر كبير، واصنعي ثقب بمنتصفه.
- ومن ثم قومي بوضع خليط الخميرة بذلك الثقب.
- ومن ثم ضعي زيت الزيتون به.
- قومي بتحريك الخليط مع العجن جيدًا.
- واكبي العجن حتى يتم تماسك العجينة.
- ضعي الوعاء بالزيت، ووضع العجينة به.
- قومي بتغطية الوعاء، مع تركه بمكان دافئ إلى أن يختمر.
- ثلاثة أرباع الكوب من الزيت النباتي.
- بيضتان.
- ست أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
- كوبان من الماء الدافئ.
- رشة من الملح.
- أربع ملاعق كبيرة من لبن الزبادي.
- ست ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفوريّة.
- قومي بمزج المقادير الجافّة معًا.
- ومن ثم امزجي المكونات السائلة سويًا بالخلاط الخاص بالعصائر.
- بعد ذلك اخلطي المقادير معًا وعجنهم من خلال اليد، مع ترك العجين تتخمر إلى أن يتم مرور ٣٠ دقيقة.
- ومن ثم يتم وضع الخضار والقطر.
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