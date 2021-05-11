بالطريقة السعودية اسرار المعمول السعودي الفاخر الهش زي الجاهز بأسهل طريقة

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بالطريقة السعودية اسرار المعمول السعودي الفاخر الهش من أشهر الحلويات التي يتم تقديمها في كافة الأعياد والمواسم السعيدة، ويتناوله الكثيرون داخل الدول العربية بشكل كبير جدا, ولكن تمتاز ايضا المعمول السعودي بالطعم والرائحة، كما يتم تقديمه في دولة سوريا وايضا يتناولها في دولة فلسطين ودولة مصر كما تعددت انواع المعمول إذا كانت بالحشوة المختلف منها التمر والمكسرات، والشوكولاتة، والملبن وعدد كبير من الأشكال والألوان التي تم صنع المعمول من خلالها اضافة الى اختلاف طعم التي تكون عليها سوف نقدم لكم اليوم المعمول السعودي لتقديمها لعيد الفطر المبارك لهذا العام إلى وتحضيره أيضا بطريقه ناعمة، وجميله تذوب في البوق.بالطريقة السعودية اسرار المعمول السعودي الفاخر الهش
المكونات:
- 2 كوب من الدقيق.
- ملعقة واحدة من الحبهان المطحون.
- ورشه واحده من الملح.
- وملعقة من الحليب بودر
- 2 كوب ونصف من الزبدة السائلة.
- كوب الا ربع من السكر الناعم
- بيضة واحدة.
- ربع كوب من السمن البلدي.
- ملعقة من الفانيليا.
- عجينة التمر.
- ملعقة واحدة من القرفة السكر البودر لتزيين.
- يمكننا أن نقوم بوضع الدقيق مع الملح والحبهان المطحون.
- والسكر، ونضيف أيضا البيكنج بودر، مع اضافة والملح في وعاء عميق.
- ثم نقوم بخلط جميع المكونات لمدة ثلاث دقائق.
- وعندما تختلط المكونات جيدا نقوم بوضعها فى العجانة الكهربائية مع اضافة السمن و الزبدة.
- ونبدأ بتشغيل محضر الطعام وعندما تحصل ايضا على عجينة هشه نقوم باضافة البيض و الفانيليا.
- ونستمر في دمجها هذه المكونات جيدا.
- وعندما يصبح لدينا قوام عجينة لينه ومتماسكة في نفس الوقت نبدأ بتركها لمدة دقائق
- ثم نقوم بعمل قطعه صغيره من العجينه ونقوم بعمل تجويفه صغيرة فيها
- ونضيف قطعة من العجوة و نقوم بغلقها من جميع الاتجاهات.
- و نبدأ بإدخالها في الصينية ونقوم بتركه لمدة نصف ساعة وبعد ذلك نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- نبدأ بوضع هذا المعمول السعودي في الفرن فهو لا يأخذ أكثر من عشر دقائق.
- عندما يحمر لون الوجه الأحمر.
- نقوم باخراجها من الفرن ونبدا بتزينها بالطريقة التي نرغب فيها.
- أو يمكننا ايضا أن نقوم بتقديمها بالطريقة المعتادة.
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بالطريقة السعودية اسرار المعمول السعودي الفاخر الهش من أشهر الحلويات التي يتم تقديمها في كافة الأعياد والمواسم السعيدة، ويتناوله الكثيرون داخل الدول العربية بشكل كبير جدا, ولكن تمتاز ايضا المعمول السعودي بالطعم والرائحة، كما يتم تقديمه في دولة سوريا وايضا يتناولها في دولة فلسطين ودولة مصر كما تعددت انواع المعمول إذا كانت بالحشوة المختلف منها التمر والمكسرات، والشوكولاتة، والملبن وعدد كبير من الأشكال والألوان التي تم صنع المعمول من خلالها اضافة الى اختلاف طعم التي تكون عليها سوف نقدم لكم اليوم المعمول السعودي لتقديمها لعيد الفطر المبارك لهذا العام إلى وتحضيره أيضا بطريقه ناعمة، وجميله تذوب في البوق.بالطريقة السعودية اسرار المعمول السعودي الفاخر الهش
المكونات:
- 2 كوب من الدقيق.
- ملعقة واحدة من الحبهان المطحون.
- ورشه واحده من الملح.
- وملعقة من الحليب بودر
- 2 كوب ونصف من الزبدة السائلة.
- كوب الا ربع من السكر الناعم
- بيضة واحدة.
- ربع كوب من السمن البلدي.
- ملعقة من الفانيليا.
- عجينة التمر.
- ملعقة واحدة من القرفة السكر البودر لتزيين.
- يمكننا أن نقوم بوضع الدقيق مع الملح والحبهان المطحون.
- والسكر، ونضيف أيضا البيكنج بودر، مع اضافة والملح في وعاء عميق.
- ثم نقوم بخلط جميع المكونات لمدة ثلاث دقائق.
- وعندما تختلط المكونات جيدا نقوم بوضعها فى العجانة الكهربائية مع اضافة السمن و الزبدة.
- ونبدأ بتشغيل محضر الطعام وعندما تحصل ايضا على عجينة هشه نقوم باضافة البيض و الفانيليا.
- ونستمر في دمجها هذه المكونات جيدا.
- وعندما يصبح لدينا قوام عجينة لينه ومتماسكة في نفس الوقت نبدأ بتركها لمدة دقائق
- ثم نقوم بعمل قطعه صغيره من العجينه ونقوم بعمل تجويفه صغيرة فيها
- ونضيف قطعة من العجوة و نقوم بغلقها من جميع الاتجاهات.
- و نبدأ بإدخالها في الصينية ونقوم بتركه لمدة نصف ساعة وبعد ذلك نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- نبدأ بوضع هذا المعمول السعودي في الفرن فهو لا يأخذ أكثر من عشر دقائق.
- عندما يحمر لون الوجه الأحمر.
- نقوم باخراجها من الفرن ونبدا بتزينها بالطريقة التي نرغب فيها.
- أو يمكننا ايضا أن نقوم بتقديمها بالطريقة المعتادة.
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