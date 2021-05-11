بالطريقة السعودية اسرار المعمول السعودي الفاخر الهش زي الجاهز بأسهل طريقة

بالطريقة السعودية اسرار المعمول السعودي الفاخر الهش من أشهر الحلويات التي يتم تقديمها في كافة الأعياد والمواسم السعيدة، ويتناوله الكثيرون داخل الدول العربية بشكل كبير جدا, ولكن تمتاز ايضا المعمول السعودي بالطعم والرائحة، كما يتم تقديمه في دولة سوريا وايضا يتناولها في دولة فلسطين ودولة مصر كما تعددت انواع المعمول إذا كانت بالحشوة المختلف منها التمر والمكسرات، والشوكولاتة، والملبن وعدد كبير من الأشكال والألوان التي تم صنع المعمول من خلالها اضافة الى اختلاف طعم التي تكون عليها سوف نقدم لكم اليوم المعمول السعودي لتقديمها لعيد الفطر المبارك لهذا العام إلى وتحضيره أيضا بطريقه ناعمة، وجميله تذوب في البوق.

بالطريقة السعودية اسرار المعمول السعودي الفاخر الهش

المكونات:

2 كوب من الدقيق.

ملعقة واحدة من الحبهان المطحون.

ورشه واحده من الملح.

وملعقة من الحليب بودر

2 كوب ونصف من الزبدة السائلة.

كوب الا ربع من السكر الناعم

بيضة واحدة.

ربع كوب من السمن البلدي.

ملعقة من الفانيليا.

عجينة التمر.

ملعقة واحدة من القرفة السكر البودر لتزيين.