اسرار الغريبة الناعمة الهشه بقوام يذوب في الفم بدون ماتفرش أو تشقق منك

اسرار الغريبة الناعمة الهشه بقوام يذوب في الفم ألذ طريقة لعمل الغريبة الناعمه بطعم لذيذ عن طريق العديد من الوصفات البسيطة ومنها الغريبة باستخدام السميد، فالغريبة هي كعك للعيد تمتاز بأنها لذيذة، بينما الغريبة الناعمة هي وصفة بسيطة يمكن تحضيرها بأساليب متنوعة، هذا هو السبب في أننا نتعلم معًا كيفية صنع الغريبة الناعمه والغريبه بالسميد. اسرار الغريبة الناعمة الهشه بقوام يذوب في الفم اسرار الغريبة الناعمة الهشه بقوام يذوب في الفم كل اسرار الغريبة الناعمه مثل الجاهزة وبدون ما تشقق منك بالخطوات:- مكونات الغريبة الناعمه تجهيز حوالي 4 كوب من الدقيق.

تحضير حوالي كوبان سمن.

تحضير1 كوب كبير من السكر.

تحضير قليل من الملح.

تحضير المكسرات للتزيين “حسب الحاجة”.

فصل بياض بيضة واحدة.

تحضير حوالي ملعقة قليلة واحدة من الفانيليا. طريقة التحضير رف الشبكة الأوسط نضعه في الفرن، ثم نقوم بتسخين الفرن فالسابق إلى 180 درجة مئوية.

احصل على درج ورق قصير الحواف ونقوم بمحاذاته مع ورق الزبدة.

نقوم بوضع السمن والسكر في إناء الخلاط، ونضع المجاذيف، ثم نعمل على تشغيل الخلاط بسرعات متوسطة حتى يصير السمن أبيض فاتحًا ويصبح القوام مقرمشًا.

أضيفي الفانيليا واللبن والدقيق واتركيها لمدة لا تقل عن ست دقائق بسرعة متوسطة حتى تحصلي على عجينة ناعمة وسلسة.

نأخذ جزءاً جزءًا قليلاً من الطحين، مثل حبات الجوز، وشكلها على شكل أصابع أو أشكال حسب الرغبة، ثم ضع حبات الغريبة في الصينية، مع الحفاظ على مسافة معينة بين كل حبة.

اخبزي الغريبة الناعمه لمدة عشر دقائق حتى يصبح قاعها باللون الذهبي. طريقة عمل الغريبة بالسميد: المكونات 4 أكواب طحين

2 ملاعق كبيرة سميد

2 أكواب من السمن

كوبان سكر ناعم

رشة من الفانيلا طريقة التحضير يذوب السكر والسمن مع انخفاض درجات الحرارة.

يُمزج الدقيق مع السميد ويُحرّك ويُضاف إلى مزيج الفانيليا والسمن، ثم يُعجن حتى تحصل على عجينة لزجة.

لزجة. العجينة نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة تقريبًا.

العجينة يتم تشكيلها على هيئة دائرة وتوضع على صينية فرن.

نضع الفرن بزاوية 180 درجة لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بتزيينها بالفستق أو أي نوع من المكسرات.

اسرار الغريبة الناعمة الهشه بقوام يذوب في الفم ألذ طريقة لعمل الغريبة الناعمه بطعم لذيذ عن طريق العديد من الوصفات البسيطة ومنها الغريبة باستخدام السميد، فالغريبة هي كعك للعيد تمتاز بأنها لذيذة، بينما الغريبة الناعمة هي وصفة بسيطة يمكن تحضيرها بأساليب متنوعة، هذا هو السبب في أننا نتعلم معًا كيفية صنع الغريبة الناعمه والغريبه بالسميد. اسرار الغريبة الناعمة الهشه بقوام يذوب في الفم اسرار الغريبة الناعمة الهشه بقوام يذوب في الفم كل اسرار الغريبة الناعمه مثل الجاهزة وبدون ما تشقق منك بالخطوات:- مكونات الغريبة الناعمه تجهيز حوالي 4 كوب من الدقيق.

تحضير حوالي كوبان سمن.

تحضير1 كوب كبير من السكر.

تحضير قليل من الملح.

تحضير المكسرات للتزيين “حسب الحاجة”.

فصل بياض بيضة واحدة.

تحضير حوالي ملعقة قليلة واحدة من الفانيليا. طريقة التحضير رف الشبكة الأوسط نضعه في الفرن، ثم نقوم بتسخين الفرن فالسابق إلى 180 درجة مئوية.

احصل على درج ورق قصير الحواف ونقوم بمحاذاته مع ورق الزبدة.

نقوم بوضع السمن والسكر في إناء الخلاط، ونضع المجاذيف، ثم نعمل على تشغيل الخلاط بسرعات متوسطة حتى يصير السمن أبيض فاتحًا ويصبح القوام مقرمشًا.

أضيفي الفانيليا واللبن والدقيق واتركيها لمدة لا تقل عن ست دقائق بسرعة متوسطة حتى تحصلي على عجينة ناعمة وسلسة.

نأخذ جزءاً جزءًا قليلاً من الطحين، مثل حبات الجوز، وشكلها على شكل أصابع أو أشكال حسب الرغبة، ثم ضع حبات الغريبة في الصينية، مع الحفاظ على مسافة معينة بين كل حبة.

اخبزي الغريبة الناعمه لمدة عشر دقائق حتى يصبح قاعها باللون الذهبي. طريقة عمل الغريبة بالسميد: المكونات 4 أكواب طحين

2 ملاعق كبيرة سميد

2 أكواب من السمن

كوبان سكر ناعم

رشة من الفانيلا طريقة التحضير يذوب السكر والسمن مع انخفاض درجات الحرارة.

يُمزج الدقيق مع السميد ويُحرّك ويُضاف إلى مزيج الفانيليا والسمن، ثم يُعجن حتى تحصل على عجينة لزجة.

لزجة. العجينة نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة تقريبًا.

العجينة يتم تشكيلها على هيئة دائرة وتوضع على صينية فرن.

نضع الفرن بزاوية 180 درجة لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بتزيينها بالفستق أو أي نوع من المكسرات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار الغريبة الناعمة الهشه بقوام يذوب في الفم بدون ماتفرش أو تشقق منك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.