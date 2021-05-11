وصفات طبيعية من الكركم لتبييض البشرة في خلال أيام قليلة

الكركم لتبيض البشرة ، تريد أن تتعرف على كيفية تطبيقه كل فتاة، أذ أن الكركم يدخل بعدة ماسكات مع عدة مكونات، ومن بين الماسك الذي يدخل مع الكركم هو عصير الليمون أو العسل والحليب أو مسحوق خشب الصندل، وفيما يلي طريقة إعداد الماسك الذي يدخل فيه الكركم.

تبحث كل الفتيات عن وصفات لتبييض البشرة، وتلك الوصفات من أبرزها الكركم، إذ أنه يُساعد كثيرًا في تبييض البشرة وجعلها أكثر نضارة.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون، أو عصير الخيار للبشرة الجافة.

قومي بمزج المقادر سويًا بوعاء؛ حتى تحصلين على معجون ذو قوام متجانس.

ومن ثم قومي بغسل الوجه جيدًا، مع تنظيفه من أي شوائب، وبعد ذلك تجفيفه.

قومي بتطبيق ذلك الخليط على البشرة، مع تركه حتى ربع ساعة.

ومن ثم غسل الوجه بواسطة الماء البارد.

قومي بتكرار تلك الوصفة كل يوم؛ حتى تحصلين على نتيجة فعالة.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة صغيرة من الحليب.

أولًا قومي بمزج المقادير مع بعضهم البعض؛ حتى تقومي بالحصول على عجينة ذات قوام متجانس.

بعد ذلك قومي بتطبيق العجينة على البشرة وكذلك الرقبة.

ومن ثم قومي بترك الماسك حتى مرور 25 دقيقة.

قومي بغسل البشرة بواسطة الماء.

في النهاية قومي بتكرار تلك الوصفة حتى أربع مرات بالأسبوع.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق خشب الصندل.

كمية مناسبة من الحليب.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.