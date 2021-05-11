البط المشوي بالبرتقال وصويا الصوص طريقة عمله للغداء في اول ايام العيد

البط المشوي بالبرتقال ، هذا الطبق الشهير وخاصة في العزومات والحفلات والمناسبات، وجميع المنازل في المناسبات والعزيمة لا تخلوا السفرة من البط سواء مسلوق او مشوي او محشي بالخلطات المختلفة، فهو طبق غني بالكثير من السعرات الحرارية والكثير من القيمة الغذائية؛ لما يحتويه على البرتقال الغني بالفيتامينات واليمون الذى يعطي الطبق مذاق رائع بالإضافة إلى طريقة شوائه الصحية، ويفضل هذا الطبق الصغار والكبار، ومناسب كوجبة للغداء أو العشاء ايام عيد الفطر المبارك، وإليكِ سيدتي من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكي هذه الوصفة السهلة فتابعونا،

1 ملعقة كبيرة العسل الابيض

1 كوب عصير برتقال

1 كوب عصير ليمون

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ثمرة بصل متوسطة الحجم مفرومة

1 بط تزن 3 كيلو جرام

1 ملعقة كبيرة صلصة

2 ملعقة كبيرة بشر برتقال

1 ملعقة كبيرة صويا صوص

حبّة متوسطة من البرتقال

بعض من أوراق الريحان الطازج والمفروم

كوب من الزبدة

½ ملعقة صغيرة من زنجبيل البودرة

شرائح برتقال للتزين

بقدونس طازج للتزين

جزر للتزين والحشو

نحضر البطة ونقوم بغسلها جيداً بالماء الجاري وإزالة أي شوائب بها حتى تكون نظيفة تماماً نحضر وعاء عميق ونضع به الماء وملعقة سكر وملعقة ملح وقطرتان من الخل لعمل محلول لنقع البطة، ونتركها لمدة 30 دقيقة نقوم بإخراج البطة من المحلول ونغسلها جيداً بالماء الفاتر

مقادير إعداد البط بتتبيلة البرتقالطريقة غسل البط

طريقة إعداد البط المشوي بالبرتقال

في وعاء عميق نضع كلاً من نصف كمية البصل، و نصف كوب عصير البرتقال، ملعقة كبيرة من العسل، والصويا صوص ونقلب الخليط جيداً، ثم نقوم بإضافة بشر البرتقال، والملح، والفلفل الاسود، الريحان، الزنجبيل نحضر البطة ونقوم بعمل شقوق صغيرة بها ونضعها في التتبيلة لمدة ساعة أو كثر حسب الرغبة وهذا هو سر تتبيلة البط نحضر وعاء آخر ونضع به جزر، ملح، الفلفل الاسود وبشر البرتقال ونقوم بحشو البطة نقوم بإحضار باقي كمية عصير البرتقال وعصير الليمون ونضع القليل من الملح، ثم نقوم بسكب الخليط فوق البطة نضع البطة في صينية كبيرة ونغلفها بفويل، ثم نقوم بإدخالها في الفرن لمدة 3 ساعات علي درجة حرارة 180 درجة مئوية بين الحين والاخر نقوم بإضافة كوب ماء الي صينية البط حتي لا يجف ويحترق البط قبل الانتهاء من نضج البط نخرجها من الفرن ونقوم بدهن البطة بنصف ملعقة عسل ابيض والزبد ونتركها حتي تتحمر ويكون لونها ذهبي

التقديم

في طبق التقديم نقوم بوضع البقدونس والكزبرة ثم نضع البط ونزينه بقطع البرتقال والجزر ونسكب عليه بعض الصويا صوص ونقدمه كطبق رئيسي في وجبة الغداء أو العشاء.