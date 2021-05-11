صبغة الشعر باللون البني المحمر بمكونات طبيعية في المنزل

صبغة الشعر باللون البني المحمر من الألوان التي ترغب النساء في تطبيقها على شعرهن، لكي يتألق بلون شعر جديد ومختلف خاصة مع قدوم العيد، حيث يعطي هذا اللون المرأة المزيد من الأنوثة والجرأة، كما أن من الصعب الوصول إلى هذه الدرجة باستخدام الصبغات الجاهزة المعروفة في الأسواق، لذا تريد السيدات الحصول على هذا اللون باستخدام مواد طبيعية في المنزل.

صبغة الشعر باللون البني المحمر

مع اقتراب العيد تبحث كل سيدة عن طرق صبغة الشعر باللون البني المحمر في المنزل باستخدام مواد طبيعية، لكي لا تضر شعرها ويعطيه اللمعان والقوة فضلا عن الصبغات الكيميائية التي تؤثر على الشعر وتؤدي إلى تقصفه وسقوطه، لذا سوف نقدم لكم وصفات صبغ الشعر بمواد طبيعية متوفرة في المنزل.

كوب من الحنة الطبيعية أو كمية مناسبة لطول الشعر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبار من الخل الأبيض أو خل التفاح.

ملعقتين كبار من القهوة.

بيضة.

ملعقتين كبار من زيت الزيتون.

ماء.

في إناء على النار نضع كوب من الماء ونضع به القهوة وتترك حتى تغلي ثم ترفع من النار لكي تستخدم في عجن الحنة.

نقوم بإحضار وعاء مناسب غير مستخدم لكي يتم التخلص منه بعد الانتهاء من صبغ الشعر.

نضع كمية الحنة ثم نضع الليمون والخل ثم نداء في إضافة القهوة بالتدريج التي سبق تحضيرها.

ثم نضع زيت الزيتون أو أي زيت اخر مفضل الشعر.

عندما نصل إلى القوام المناسب للحنة تغطى وتترك لمدة ثلاث ساعات ويفضل أن تترك إلى ليلة كاملة لكي تتخمر.

وبعد أن تكون الحنة جاهزة لتطبيقها على الشعر نقوم بإضافة البيضة على الخليط لكي يعطي الشعر اللمعان والترطيب المناسب.

يترك هذا الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات ثم يغسل الشعر جيدا للتخلص من الحنة وتعد هذه الطريقة الأفضل في الحصول على صبغة الشعر باللون البني المحمر اللامع والصحي.

المكوناتطريقة تحضير الصبغة باللون البني المحمر