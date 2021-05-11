صبغات ربيع 2021 تألقي هذا الربيع مع نيو لوك رائع ومواكب للموضة

تسعي العديد من السيدات والفتيات كل عام بتغير شكلهن وعمل إطلالة مختلفة وذلك لمواكبة الموضة وإضفاء بعض التغيير على شكلهن لذلك يتسائلن عن صبغات ربيع 2021 فهناك العديد من الألوان الرائعة والعصرية التي رشحها الخبراء هذا الربييع، تابعينا في هذا المقال لمعرفة أفضل تلك الألوان.

صبغات ربيع 2021

صبغات الشعر في فصل الربيع هذا العام رائعة ومتجددة وتجمع بين البهجة والرقي والعصرية وهذا رأي خبراء تصفيف الشعر الأشهر في العالم.

الألوان المتاحة لهذا الربيع:

يقول مصفف الشعر الأشهر أحمد منير المشهور عالمياً أن هناك مجموعة رائعة من ألوان الصبغات هذا العام يمكن لكل سيدة أو فتاة تجربتها وعلى رأسها اللون اللولايت الكريمي، إذا كان شعرك بني كريمي أو أدخلت قاعدة البني الكريمي قبل إدخال هذا اللون فسيعطيك درجة رائعة من اللون مبهجة وفخمة في نفس الوقت.

يتميز لون اللووايت أيضاً بأنه لون عملي للغاية فهو لون ثابت مقارنة بألوان الصبغات الأخرة وأنه لا يبهت بسرعة مع الغسل أو التعرض لحرارة الشمس أو الأتربة.

أشار أحمد منير أيضاً أن الألوان الذهبية والشقراء هي من ألوان موضة الربيع هذا العام وتعد تلك الألوان من أكثر الألوان المطلوبة والأكثر طلباً من قبل النساء، كما أن هناك العديد من الدرجات المناسبة لكل أنواع البشرة فالأصفر الذهبي الدافئ يناسب أكثر البشرات القمحية والسمراء أما الأشقر البارد فهو مناسب للبشرة الفاتحة والبيضاء.

الجمع بين الألوان في صبغات ربيع 2021:

أوضح خبير الصبغة أحمد منير أن الجمع بين الالوان هو موضة هذا العام حيث يمكن الجمع بين اللون الأشقر واللون الفضي كما يمكن الجمع بين اللون الرمادي واللون البلاتيني مع العلم أن عملية الحصول على لون أشقر فضي قد يحتاج إلى عدة جلسات من الصبغة والعناية بالشعر.