ماسك التفتيح الرهيب من أول استخدام لتبييض البشرة واليدين 4 درجات

وصفات طبيعية لنضارة وتفتيح البشرة خلال يومين فقط، غالبا ما تبحث الفتيات قبل يوم العيد عن أفضل الوصفات الطبيعية التي يمكن من خلالها استعادة نضارة البشرة وتبييضها كبياض الثلج وذلك خلال يومين فقط من الاستخدام، حيث تعد الوصفات الطبيعة من أجمل الأشياء التي تستخدم على البشرة وإذا لم تنفعها لن تضرها، وتعطى نتائج فعالة أكثر من مستحضرات التجميل باهظة الثمن، تابعوا معنا هذا المقال عبر موقع ثقفني لنتعرف سوياً على أقوى الوصفات الطبيعية الفعالة لنضارة وتفتيح البشرة خلال يومين فقط.

وصفات طبيعية لنضارة وتفتيح البشرة

يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية المختلفة ولكنها تختلف باختلاف النتيجة التي تُعطيها، ولكننا أحضرنا إليكم أكثرها فاعلية:

أحضري طبق صغير وأضيفي فيه ملعقة كبيرة من الزبادي، وملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

ثم أضيفي إليهم ملعقة من النشا، وملعقة من ماء الورد، وابدئي بخفق المكونات سوياً حتى تتجانس وتصبح كريمية وناعمة ولا يوجد بها أي تكتلات.

ضعي الماسك على بشرتك لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم يغسل، سوف تلاحظين الفرق الكبير من أول استخدام.

كرري الماسك مرتين أسبوعياً.

أحضري عبوة متوسطة الحجم من كريم جليسوليد الأحمر، ثم أضيفي عليها بعض قطرات زيت اللوز المر.

اخفقي المكونات جيداً لكى يتجانس الكريم مع الزيت.

استخدمي هذا الكريم فى ترطيب اليدين والرجلين يومياً قبل النوم وسوف تحصلين على تبييض فورى خلال أيام.

أحضري طبق غير وابدئي بإحضار هذه المكونات بدون أي نقصان.

ملعقتين من الشاي الأخضر، ملعقة من الحليب البودر، ثم اخفقيهم سوياً.

أضيفي إليهم ملعقة كبيرة من العسل النحل، ثم ملعقة من الزبادي.

اخلطي المكونات سوياً لمدة دقيقة واحدة حتى تتجانس المكونات.

افردي الماسك على بشرتك لمدة ربع ساعة ، اغسليه بماء فاتر، وبعد ذلك اغلقي المسام بتونر ماء الأرز أو من خلال ماء الورد.

كرري الماسك مرتين أسبوعياً بالتبادل من الماسكات الأخرى للحصول على بشرة لامعة ونضرة، وبيضاء وخالية من أي شوائب غير محببة.

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يمكن عمل ماسك من مكون واحد فقط متوفر فى مطبخك بشكل مستمر وهو الزبادي، لن تحتاجي إلى أي مكون أخر بجانبة لكى تمنحي بشرتك بياض ونضارة وإطلاله لا مثيل لها، فقط ضعي طبقة مناسبة من الزبادي على بشرتك واتركيها لمدة 15 دقيقة فقط، كرري الماسك يومياً وسوف تحصلين على نتائج مذهلة من أول مرة، وسيسألك الجميع عن سر التغيير المفاجئ.