طريقة ساندوتش شريمبو أقوى ساندوتش جمبري مقلي

تشتهر العديد من المطاعم ومحلات الوجيات السريعة بتحضير ساندوتش شريمبو وهو عبارة عن قطع الجمبري المتبل بالتتبيلة الرائعة والمقلي مع الغلاف المقرمش والذي يجعل من طعمه لا يقاوم، بدلاً من شراء هذا السانودتش من المحلات تعلمي كيف تحضرين هذا الساندوتش بنفسك في المنزل وبخطوات سهلة للغاية.

ساندوتش شريمبو

تحتاجين إلى مقادير بسيطة للغاية وسيصبح لديك أفضل وألذ ساندوتش يمكن أن تقدميه لأولادك وضيوفك على الإطلاق.

كيلو من الجمبري متوسط الحجم.

كوب و نص دقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الباباريكا.

نصف ملعقة صغيرة من توابل الجمبري.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

كوب من البقسماط الناعم.

بيضتان كبيرتان في الحجم.

المقادير اللازمة لتحضير الساندوتش:

مقادير تتبيلة الجمبري:

نصف معلقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر .

مقادير الصوص:

أربع ملاعق كبيرة من المايونيز.

خياره و نص مخلل.

معلقة صغيرة من السكر الأبيض.

معلقة صغيرة من ويرسيشتر صوص.

رشة من الملح و فلفل اسود.

نصف ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من المسطردة.

قومي بتقشير الجمبري وإزالة كيس الرمل ثم غسله.

اخلطي جميع مكونات التتبيلة معاً في وعاء ثم أضيفي الجمبري إليها وقلبيه.

اتركي الجمبري لمدة أربع ساعات في التتبيلة على الأقل.

اخفقي البيض في طبق مع رشة من الملح والفلفل.

في طبق آخر يوضع الدقيق مع الملح والفلفل والبابريكا وتوابل الجمبريوالثوم البودر.

في طبق ثالث يوضع البقسماط مع نفس التوابل.

يغمس الجمبري في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط ويقلي في الزيت.

تخلط مكونات الصوص معاً ويوضع الجمبري في الخبز الفرنسي مع الخيار المخلل والصوص.

خطوات تحضير ساندوتش شريمبو: