تعرف على أسعار و طريقة عمل رقاق سويتز

أسعار وطريقة عمل رقاق سويتز، رقاق سويتز من أشهر أنواع السمبوسة في المملكة العربية السعودية، و السمبوسة من الأطباق الشهيرة التي يحبها الكبير والصغير، والتي يمكن حشوها بمختلف أنواع الحشو سواء حادق أو حلو، وتقدم السمبوسة كطبق جانبي على السفرة، أو تناولها في الإفطار أو السحور.

أسعار وطريقة عمل رقاق سويتز

المكونات: رقاق سويتز، فلفل أخضر، جبن موتزاريلا، بقدونس ناعم، زبادي، قشطة، زيت للقلي.

طريقة التحضير

نقطع الفلفل الأخضر إلى قطع صغيرة، ونقوم بوضعها في وعاء عميق ونضيف إليها الجبن والبقدونس والزبادي والقشطة مع التقليب حتى تختلط المكونات. نقوم بفرد قطعة من الرقاق، ونضعها بها مقدار مناسب من الحشو، ونلفها على هيئة مثلثات، وتقلى في زيت غزير حتى تحصل على لون ذهبي.

طريقة عمل رقاق سويتز بالتمر

المكونات: رقاق سويتز، تمر منزوع منه النوا، زبدة، جبن كيري، لوز، جوز هند، وبيكان، فستق.

للتزيين: شوكولاتة سائلة، كنافة محمرة، جوز هند، فستق حلبي مطحون.

طريقة التحضير

نخلط التمر والفستق والمكسرات وجوز الهند والزبدة حتى نحصل على عجينة ناعمة، ونبدأ بفرد طبقة طبقة من الرقاق.

نقوم بوضع ملعقة من الحشو داخل الرقاق، ونلف كل واحدة على شكل مثلثات، ويمكنك استخدام معجون من الماء والدقيق في غلق المثلثات.

تقلى مثلثات التمر في زيت غزير حتى تتحمر ، وتوضع في الشوكولاته السائلة ثم في الفستق الحلبي، ونضع جزء آخر في الكنافة ثم في جوز الهند، وهكذا على حسب الرغبة.

سعر رقاق سويتز

يتوافر رقاق سويتز في الأسواق السعودية، حيث يبلغ سعر الكيلو 14.95 ريال سعودي، وتوجد بعض الأسواق التجارية ومحلات البقالة التي توفر عبوات حجمها 500 جرام، بحيث تناسب كافة احتياجات العملاء.