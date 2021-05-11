طريقة عمل الترمس الملون

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طريقة تحضير الترمس الملون، اقترب عيد الفطر وتقوم الأمهات بتجهيز الكثير من أنواع الطعام الخاصة بعيد الفطر مثل الترمس والترمس من أكثر أنواع الأطعمة التي نجدها في الكثير من البيوت المصرية في عيد الفطر، ولكن الترمس الملون لا نشاهده كثيرًا وهي إضافة جميلة تعطي شكلًا رائعًا على الترمس المنزلي الذي تحضره ربة المنزل للعيد وإليكم طريقة الترمس الملون الآمن تمامًا على الأطفال.مكونات الترمس الملون للعيد
كما ذكرنا فإن الترمس الملون لا تشكل ألوانه أي خطر على الأطفال وصحتهم والألوان المستخدمة ما هي إلا ألوان طبيعية أيضًا ومقادير الترمس الملون هي:
- نستخدم نصف كيلو من الترمس المنقوع مسبقًا يوم كامل.
- ونحتاج للون الترمس الأحمر ثمرة واحدة من البنجر ذات حجم كبير ونقطعها حلقات.
- ونحتاج للون الترمس الأخضر نصف كيلو من أوراق السبانخ الطازجة.
- ونحتاج 2 لتر ماء ساخن.
- وللتقديم نحتاج مقدار من شرائح الليمون مع كمية من الكمون البودرة.
نستخدم ألوان طبيعية لتلوين الترمس حتى لا تصبح خطر بأي شكل من الأشكال على الأطفال وصحتهم، ونتبع الخطوات التالية لتحضير ترمس العيد الملون:
- نجهز الترمس ذو اللون الأحمر أولًا فنضع قدر مليء بلتر ماء على النار وبه كمية من الترمس المنقوع ونضيف مع الترمس حلقات البنجر ذات اللون الأحمر.
- نترك تلك المكونات معًا في القدر حتى يمتص الترمس اللون الأحمر ويصبح ناضجًا ومن ثم نرفعه عن النار لتصفية الترمس من الماء.
- نجهز الآن الترمس الأخضر ونضع قدر جديد على النار به لتر من الماء مع كمية أخرى من الترمس المنقوع ونضيف الترمس أوراق السبانخ الخضراء.
- نترك السبانخ والترمس في الماء حتى يغلي الماء ويكتسب الترمس اللون الأخضر وبعد ذلك نصفيه من الماء الأخضر.
- ونأخذ كمية الترمس المتبقى ذات اللون الأصفر الطبيعي ونخلطها مع الترمس الأخضر والترمس الأحمر في طبق واحد ونزين بقطع الليمون والكمون بالهناء والشفاء.
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طريقة تحضير الترمس الملون، اقترب عيد الفطر وتقوم الأمهات بتجهيز الكثير من أنواع الطعام الخاصة بعيد الفطر مثل الترمس والترمس من أكثر أنواع الأطعمة التي نجدها في الكثير من البيوت المصرية في عيد الفطر، ولكن الترمس الملون لا نشاهده كثيرًا وهي إضافة جميلة تعطي شكلًا رائعًا على الترمس المنزلي الذي تحضره ربة المنزل للعيد وإليكم طريقة الترمس الملون الآمن تمامًا على الأطفال.مكونات الترمس الملون للعيد
كما ذكرنا فإن الترمس الملون لا تشكل ألوانه أي خطر على الأطفال وصحتهم والألوان المستخدمة ما هي إلا ألوان طبيعية أيضًا ومقادير الترمس الملون هي:
- نستخدم نصف كيلو من الترمس المنقوع مسبقًا يوم كامل.
- ونحتاج للون الترمس الأحمر ثمرة واحدة من البنجر ذات حجم كبير ونقطعها حلقات.
- ونحتاج للون الترمس الأخضر نصف كيلو من أوراق السبانخ الطازجة.
- ونحتاج 2 لتر ماء ساخن.
- وللتقديم نحتاج مقدار من شرائح الليمون مع كمية من الكمون البودرة.
نستخدم ألوان طبيعية لتلوين الترمس حتى لا تصبح خطر بأي شكل من الأشكال على الأطفال وصحتهم، ونتبع الخطوات التالية لتحضير ترمس العيد الملون:
- نجهز الترمس ذو اللون الأحمر أولًا فنضع قدر مليء بلتر ماء على النار وبه كمية من الترمس المنقوع ونضيف مع الترمس حلقات البنجر ذات اللون الأحمر.
- نترك تلك المكونات معًا في القدر حتى يمتص الترمس اللون الأحمر ويصبح ناضجًا ومن ثم نرفعه عن النار لتصفية الترمس من الماء.
- نجهز الآن الترمس الأخضر ونضع قدر جديد على النار به لتر من الماء مع كمية أخرى من الترمس المنقوع ونضيف الترمس أوراق السبانخ الخضراء.
- نترك السبانخ والترمس في الماء حتى يغلي الماء ويكتسب الترمس اللون الأخضر وبعد ذلك نصفيه من الماء الأخضر.
- ونأخذ كمية الترمس المتبقى ذات اللون الأصفر الطبيعي ونخلطها مع الترمس الأخضر والترمس الأحمر في طبق واحد ونزين بقطع الليمون والكمون بالهناء والشفاء.
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