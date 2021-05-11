طريقة تحضير الترمس الملون، اقترب عيد الفطر وتقوم الأمهات بتجهيز الكثير من أنواع الطعام الخاصة بعيد الفطر مثل الترمس والترمس من أكثر أنواع الأطعمة التي نجدها في الكثير من البيوت المصرية في عيد الفطر، ولكن الترمس الملون لا نشاهده كثيرًا وهي إضافة جميلة تعطي شكلًا رائعًا على الترمس المنزلي الذي تحضره ربة المنزل للعيد وإليكم طريقة الترمس الملون الآمن تمامًا على الأطفال.

مكونات الترمس الملون للعيد

كما ذكرنا فإن الترمس الملون لا تشكل ألوانه أي خطر على الأطفال وصحتهم والألوان المستخدمة ما هي إلا ألوان طبيعية أيضًا ومقادير الترمس الملون هي:

نستخدم نصف كيلو من الترمس المنقوع مسبقًا يوم كامل.

ونحتاج للون الترمس الأحمر ثمرة واحدة من البنجر ذات حجم كبير ونقطعها حلقات.

ونحتاج للون الترمس الأخضر نصف كيلو من أوراق السبانخ الطازجة.

ونحتاج 2 لتر ماء ساخن.

وللتقديم نحتاج مقدار من شرائح الليمون مع كمية من الكمون البودرة.

طريقة عمل الترمس الملون للعيد

نستخدم ألوان طبيعية لتلوين الترمس حتى لا تصبح خطر بأي شكل من الأشكال على الأطفال وصحتهم، ونتبع الخطوات التالية لتحضير ترمس العيد الملون: