طريقة عمل كريم الأساس الفاونديشن الطبيعي فى المنزل.. لن تشتريه بعد اليوم

يعد كريم الأساس من أهم الأشياء التي لابد من تواجدها بداخل مستحضرات تجميل كل فتاة، فهو من الكريمات التي تساعد على توحيد لون البشرة وإخفاء أي عيوب موجودة فيها من تصبغات وهالات سوداء وبثور وبقع وغيره من الشوائب والمشاكل التي تتواجد على البشرة، ولكن يمكن تخطى كل ذلك بوضع كريم الأساس الطبيعي للدوام، ولكن نجد أن سعر كريم الأساس يكون باهظ الثمن ولا يقدر البعض منهم على شرائه لذلك جئنا إليكم بالحل البديل وهو كريم أساس مكون من مكونات طبيعية موجودة داخل كل بيت. طريقة عمل كريم الأساس الفاونديشن طريقة عمل كريم الأساس الفاونديشن يوجد أكثر من طريقة لعمل كريم أساس مبيض للدوام ولكننا سنقدم إليكم الأفضل بينهم: المكونات: عبوة متوسطة الحجم من الكريم المرطب المناسب لنوع بشرتك الجافة أو الدهنية.

عبوة صغيرة محكمة الغلق وتكون معقمة.

عبوة من البودر المناسب لنوع بشرتك. طريقة التحضير: أحضري العبوة المعقمة وابدئي بإضافة كمية مناسبة من كريم المرطب، واحضري البودر بعد أن يتم طحنها جيداً.

قلبي الكريم مع البودر جيداً حتى يتم دمجهم ويتكون لديكي كريم ذو ملمس ناعم ولا يوجد به أي كُتل.

أصبح كريم الأساس جاهز للاستخدام الآن، أغلقي العبوة جيداً وضعيه جانباً لحين الاستخدام. طريقة عمل كريم أساس بالنشا طريقة عمل كريم أساس بالنشا المكونات: ملعقة من النشا.

ملعقة من الشوفان المطحون ناعم .

نصف ملعقة من الكاكاو ويمكن استبداله بالقهوة.

10 قطرات من زيت بذور العنب.

عبوة فارغة معقمة ومحكمة الغلق. طريقة التحضير والاستخدام: أحضري طبق صغير وأضيفي كلا من النشا ودقيقي الشوفان ثم الكاكاو وقلبي الخليط جيداً.

أضيفي زيت بذور العنب إلى الخليط السابق بالتدريج حتى يتكون لديكي كريم ناعم وسهل الدمج.

احتفظي بالكريم فى العبوة المعقمة لحين الاستخدام.

استخدمي الكريم فى الوقت الذي تفضلية ولن تفرقيه عن الفونديشن الجاهز. طريقة التحضير والاستخدام: الوسوم

يعد كريم الأساس من أهم الأشياء التي لابد من تواجدها بداخل مستحضرات تجميل كل فتاة، فهو من الكريمات التي تساعد على توحيد لون البشرة وإخفاء أي عيوب موجودة فيها من تصبغات وهالات سوداء وبثور وبقع وغيره من الشوائب والمشاكل التي تتواجد على البشرة، ولكن يمكن تخطى كل ذلك بوضع كريم الأساس الطبيعي للدوام، ولكن نجد أن سعر كريم الأساس يكون باهظ الثمن ولا يقدر البعض منهم على شرائه لذلك جئنا إليكم بالحل البديل وهو كريم أساس مكون من مكونات طبيعية موجودة داخل كل بيت. طريقة عمل كريم الأساس الفاونديشن طريقة عمل كريم الأساس الفاونديشن يوجد أكثر من طريقة لعمل كريم أساس مبيض للدوام ولكننا سنقدم إليكم الأفضل بينهم: المكونات: عبوة متوسطة الحجم من الكريم المرطب المناسب لنوع بشرتك الجافة أو الدهنية.

عبوة صغيرة محكمة الغلق وتكون معقمة.

عبوة من البودر المناسب لنوع بشرتك. طريقة التحضير: أحضري العبوة المعقمة وابدئي بإضافة كمية مناسبة من كريم المرطب، واحضري البودر بعد أن يتم طحنها جيداً.

قلبي الكريم مع البودر جيداً حتى يتم دمجهم ويتكون لديكي كريم ذو ملمس ناعم ولا يوجد به أي كُتل.

أصبح كريم الأساس جاهز للاستخدام الآن، أغلقي العبوة جيداً وضعيه جانباً لحين الاستخدام. طريقة عمل كريم أساس بالنشا طريقة عمل كريم أساس بالنشا المكونات: ملعقة من النشا.

ملعقة من الشوفان المطحون ناعم .

نصف ملعقة من الكاكاو ويمكن استبداله بالقهوة.

10 قطرات من زيت بذور العنب.

عبوة فارغة معقمة ومحكمة الغلق. طريقة التحضير والاستخدام: أحضري طبق صغير وأضيفي كلا من النشا ودقيقي الشوفان ثم الكاكاو وقلبي الخليط جيداً.

أضيفي زيت بذور العنب إلى الخليط السابق بالتدريج حتى يتكون لديكي كريم ناعم وسهل الدمج.

احتفظي بالكريم فى العبوة المعقمة لحين الاستخدام.

استخدمي الكريم فى الوقت الذي تفضلية ولن تفرقيه عن الفونديشن الجاهز. طريقة التحضير والاستخدام:

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