استخدمي في العيد ماسك الكركم والليمون لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

يعد ماسك الكركم والليمون ، من أفضل أنواع المسكات التي تساعد علي تفتيح البشرة ونضارتها، لأنه يتكون من مكونات طبيعية وفعالها، هذا من أفضل وأحسن المسكات التي تزيل الجلد الميت والشوائب من البشرة، فهو مغذي ومرطب لجميع أنواع البشرة، ويعتبر مقشر طبيعي للوجه، ويساعد علي الحد من ظهور حب الشباب في البشرة، يعطي البشرة نضارة وحيوية غير عادية، يستخدم في الأسبوع أكثر من مره للحصول علي أفضل النتائج، غني بالكثير من الفيتامينات والأحماض، التي تساعد في تفتيح البشرة والبقع الداكنة، وتبحث جميع السيدات علي الطرق البسيطة والسهلة والمضمونة، لمعالجة بشرتها، سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل ماسك الكركم في المنزل بأبسط الخطوات.

مكونات عمل ماسك الكركم والليمون

تعرفي من هنا علي أبسط المكونات لعمل هذا الماسك الرائع في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

معلقة صغيرة من الكركم.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير ماسك الكركم والليمون في المنزل بخطوات بسيطة وهي كالاتي:-

أولاً يتم إضافة عصير الليمون، إلي بودرة الكركم مزجهم جيداً مع بعض. بعد ذلك يتم غسل الوجه جيداً، قبل وضع الخليط عليه. يتم ترك الخليط علي الوجه، لمدة نصف ساعة علي الأقل. يتم غسل الماسك بماء فاتر وتجفف البشرة جيداً، وترطب البشرة بكريم مرطب. قد يؤدي الكركم إلي اكتساب البشرة لون أصفر، لذلك يجب ألا يترك الماسك مدة طويلة علي الوجه.

أهم فوائد ماسك الكركم والليمون للبشرة

من هنا تعرفي علي أهم فوائد هذا الماسك الممتاز للبشرة وهي كما يلي:-