يحدث الجفاف عندما نستخدم أو نفقد سوائل أكثر من التي نتناولها، ولا يوجد ماء كافٍ أو سوائل أخرى كافية في الجسم لأداء وظائفه الطبيعية. وإذا لم تعوض السوائل المفقودة، سنصاب بالجفاف.

ويشير موقع "مايو كلينيك" الى أي شخص مُعرض للإصابة بالجفاف، ولكن لا تكون الحالة خطيرة إلا لدى الأطفال الصغار وكبار السن.

يعد الإسهال والقيء الحادان أكثر أسباب حدوث الجفاف شيوعًا بين الأطفال الصغار. لكن هناك علامات نادرة وغير متوقعة يمكن أن تنبئ بحدوث الجفاف في الجسم، وينبغي التنبه لها لعلاج هذه المشكلة قبل تفاقمها وتأثيرها السلبي على الصحة.

هذه العلامات تحدث عنها الدكتور حسن محمد صندقجي من الرياض لموقع صحيفة "الشرق الاوسط"، فلنتعرف عليها سوياً.

علامات غير متوقعة لجفاف الجسم

يعد الشعور بالعطش وانخفاض كمية البول وتحول لونه للاصفر وصعوبة البلع والامساك والغثيان والاعياء واضطراب البصر من الاعراض الرئيسية للجفاف.

إلا أن علامات أخرى قد تنذر بحدوث الجفاف وهي التالية:

تغير رائحة الفم: يقوم اللعاب بالتخلص من بقايا الطعام العالقة بين الاسنان وعلى الاسنان واللثة. وعندما يكون الفم جافاً، فإن بقاء هذه الجزيئات يسمح للبكتيريا بالنمو والتسبب برائحة الفم الكريهة ما ينبئ بالاصابة بالجفاف.

يقوم اللعاب بالتخلص من بقايا الطعام العالقة بين الاسنان وعلى الاسنان واللثة. وعندما يكون الفم جافاً، فإن بقاء هذه الجزيئات يسمح للبكتيريا بالنمو والتسبب برائحة الفم الكريهة ما ينبئ بالاصابة بالجفاف. زيادة اشتهاء تناول الحلويات: يزيد الجفاف في الجسم من الرغبة بتناول الحلويات والسكريات. واشتهاء السكريات بحسب المصادر الطبية في حالة الجفاف، ناجم عن حدوث التباس على الجسم بين الرغبة في شرب الماء وتناول السكريات والام الجوع، ليغلب اشتهاء الحلويات عوضاً عن شرب الماء.

وقد يحدث ذلك نتيجة تأثير الجفاف على المراكز العصبية في الدماغ ذات الصلة بالجوع والرغبة في تناول السكريات. في حين يشير خبراء إلى احتمال أن يكون الأمر ذا صلة باضطراب براعم التذوق للسكريات في اللسان عند وجود جفاف الجسم والفم.

الصداع: من الطبيعي أن يصاب الانسان بالصداع نتيجة الجفاف في جسمه، ويُعرف هذا النوع بإسم "صداع الجفاف". كما قد يثير الجفاف الصداع النصفي وصداع التوتر.

من الطبيعي أن يصاب الانسان بالصداع نتيجة الجفاف في جسمه، ويُعرف هذا النوع بإسم "صداع الجفاف". كما قد يثير الجفاف الصداع النصفي وصداع التوتر. ومن تفسيرات حدوث الصداع بسبب الجفاف، أن الدماغ يمكن أن ينكمش مؤقتا أو يتقلص نتيجة فقدان السوائل وكذلك الاوعية الدموية. ما يجعل الدماع يبتعد عن الأغشية المحيطة بالدماغ والتي تفصله عن عظام الجمجمة، مما يسبب الألم ويؤدي إلى صداع الجفاف.

الام اسفل الظهر: جفاف الجسم يمكن أن يسبب الام العضلات والمفاصل خصوصاً في منطقة اسفل الظهر، كما يمكن أن يفاقم من هذه الالام ويجعلها اسوأ وأكثر حدة لدى الاشخاص الذين يعانون من مشاكل في المفاصل أو أسفل الظهر.

جفاف الجسم يمكن أن يسبب الام العضلات والمفاصل خصوصاً في منطقة اسفل الظهر، كما يمكن أن يفاقم من هذه الالام ويجعلها اسوأ وأكثر حدة لدى الاشخاص الذين يعانون من مشاكل في المفاصل أو أسفل الظهر. تقلب المزاج: تتأثر الحالة المزاجية بشكل كبير بنقص السوائل في الجسم والجفاف، وفي دراسة لباحثين من مختبر الأداء البشري بجامعة كونيتيكت الامريكية، تم اختبار الحالة المزاجية والتركيز لنساء شربن كميات صحية من الماء في يوم من الأيام ثم لم يقمن بذلك خلال اليومين التاليين.

وعند إصابتهن بالجفاف البسيط جراء ذلك، عانت النساء من الإرهاق وسوء المزاج والصداع وصعوبة التركيز.

ويشكَل الماء 60% من وزن الدماغ، لذا فإنه بحاجة دائمة للترطيب وتفادي الجفاف.