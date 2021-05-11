أقوى وصفة طبيعية لشد تجاعيد البشرة وتفتيحها خلال ثلاث أيام بأبسط المكونات

أقوى وصفة طبيعية لشد تجاعيد البشرة، هناك العديد من العوامل الخارجية التي تؤثر بشكل سلبي على البشرة مما تجعلها مترهلة ومرهقة مما تظهر الفتاة بأنها أكبر سناً من عمرها، حيث أن البشرة تحتاج إلى عناية فائقة حتى تصبح نضرة وناعمة وذات إطلالة متميزة، فالعديد من السيدات يلجأون لاستخدام بعض الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية لشد تجاعيد البشرة وتفتيحها والتخلص من الترهلات الموجودة بها، ولكن هناك مواد و مكونات طبيعية تعطي نتيجة فعالة مع الاستمرار المتكرر لإستخدامها تساعد في شد تجاعيد البشرة وتفتيحها بشكل طبيعي، تابعونا للتعرف على أقوى وصفة طبيعية لشد تجاعيد البشرة وتفتيحها.

أقوى وصفة طبيعية لشد تجاعيد البشرة

العديد منا يبحثون عن وصفات تعطي نتيجة فعالة وسريعة، وخاصة إذا كانت الفتاة تحتاج لتلك الوصفة قبل الخروج من المنزل أو عند الذهاب إلى مناسبة، فتلك الوصفات طبيعية وامنه على البشرة تعطي نتيجة سريعة و دائمة مع الإستمرار عليها بشكل يومي .

بياض البيض والنشا لشد التجاعيد

مكونات الوصفة:

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة من النشا.

نصف ملعقة حليب بودر أو يمكن الإستغناء عنه.

نصف ملعقة عسل نحل.

تحضير الوصفة:

يحضر إناء صغير يوضع فيه بياض البيضة والنشا والحليب البودر والعسل، ويتم مزجهم معاً حتى الحصول على خليط متجانس.

تغسل البشرة جيداً ثم تجفف، ثم يوضع الخليط عليها وتترك لمدة نصف ساعة أو حتى تجف تماماً.

يتم فرك البشرة جيداً ثم تغسل بالماء البارد وترطب بأي نوع كريم مرطب، ثم تكرر تلك الوصفة بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج .

زبدة الشيا والعسل لشد تجاعيد الوجه

مكونات الوصفة:

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

طريقة التحضير:

تخلط المكونات مع بعضها حتى الحصول على خليط متجانس، ثم يوضع الخليط على الوجه والرقبة ويترك حتى يجف تماماً.

تغسل البشرة بالماء الفاتر، حيث أن تلك الوصفة تساعد بشكل كبير في شد ترهلات الوجه وتفتيح البشرة بشكل دائم.

وصفة الخميرة والزبادي للتفتيح وشد البشرة

مكونات الوصفة:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة صغيرة لبن زبادي.

ملعقة صغيرة عسل.

طريقة التحضير:

يتم خلط جميع المكونات مع بعضها حتى الحصول على عجينة متجانسة.

يوضع الخليط على الوجه والرقبة وتركه لمدة نصف ساعة، ثم يتم فركه ويغسل بالماء الفاتر مع وضع أي نوع كريم مرطب.

بياض البيض والكركم للتبيض الفوري وشد الوجه

مكونات الوصفة:

بياض بيضة.

ملعقة كريم مرطب.

رشة من الكركم.

ملعقة عسل صغيرة.

طريقة التحضير: