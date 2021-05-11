القضاء على الشعر الأبيض وطريقة صبغه في البيت بمكونات بسيطة للعيد

القضاء على الشعر الأبيض، يعتبر الشعر الأبيض من المشاكل التي تواجهها كثير من الأشخاص كبار السن وايضاً صغار في السن العشرين لأنها تظهرهم بعمر كبير عن عمرهم الحقيقي، حيث يظهر الشيب لعدة أسباب وهي نتيجة ضعف إفراز مادة الملانين الموجودة في جسم الإنسان التي تعطي اللون في بصيلات الشعر ولذلك نجد ان الكثير من الأشخاص يعاني من الشيب المبكر ويلجأ إلي الصبغات الصناعية التي تكون بها مواد كيمائية تأذي وتدمير الشعر من الجذور حتى الأطراف والتي تقوم بتقصف الشعر وجعله جاف وهايش، ويوجد البعض الأخر من الأشخاص أن يستخدم المواد التجميلية التي تعيد الشعر لونه الطبيعي لكن هذه المنتجات تكون لوقت قصير في الشعر ولم تثبت في الشعر، يوجد بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على التخلص من الشعر الأبيض نهائياً وتكون مضمونة ومكوناتها كلها طبيعية وموجودة في البيت، وايضاً لكي حرية اختيار اللون المفضل لصبغ شعرك في البيت ولكل لون وصفة وطريقة طبيعية.

القضاء على الشعر الأبيض

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على التخلص من الشعر الأبيض يوجد وصفة بالفازلين للتخلص من الشعر الأبيض ويوجد بالقهوة يوجد بالحناء سوف نقدم وصفات عديد ومختلفة المكونات وتكون كلها مواد طبيعية للحفاظ على الشعر من أي أضرار بل العكس المواد الطبيعية تعمل على تغذية الشعر ونعومة كيراتين طبيعي و للشعر وصفة طبيعية لتعطي الشعر لمعانه وإعادة الحيوية فيه وهذه هل الوصفات.

الوصفات الطبيعية للتخلص من الشيب

وصفة الحناء للشعر:

نحضر وعاء ونقوم بوضع كوب من الحناء وربع كوب من الماء، ونقوم بخلطهم جيداً مع بعض حتى يصبح لدينا قوام كريمي، نضيف المزيد من الماء عند الضرورة.

نقوم بتغطية الوعاء بكيس بلاستيك ونتركه جانباً لمدة 12 ساعة كاملة، وبعد مرور المدة نقوم برفع الكيس وقد يحتاج الخليط المزيد من الماء نضيف له.

نقوم بغسل الشعر جيداً باستخدام شامبو المناسب للشعر ونقوم بوضع القليل من زيت جوز الهند على خط نمو الشعر لتجنب وصول الصبغة إلي فروه الرأس.

نضيف الخليط على الشعر ثم نقوم بتمشيط الشعر باستخدام المشط ثم نقوم بتغطية الشعر ونتركه لمدة 3 ساعات.

بعد مرور المدة نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر اولاً حتى يتم إزالة الخليط من اشعر نهائياً ثم نقوم بغسله بالشامبو والبلسم الخاص بالعشر.

نقوم بوضع حمام كريم أ, نصنع خلطة منزلية طبيعية لترطيب الشعر المجعد.

نقوم بتكرار هذه الوصفة يوم في الشهر للحصول على نتيجة أفضل.

وصفة القهوة للتخلص من الشيب: