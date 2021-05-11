أسهل طريقة لتحضير أصابع جلاش الحلويات بحشوة اللوز بمذاق رائع

تتنوع الحلويات ما بين الحلويات الشعبية والأقل شعبية ولا شك أن أكثر الحلويات إقبالاً هي التي يتم تصنيفها من الحلويات الشعبية بإعتبارها يمكن لكافة الأشخاص توافرها بسهولة سواء في المنزل أو في المحلات بالخارج، من خلال خبرات المطبخ التي يتم إكتسابها نجد أن بعض الحلويات يمكنها أن تحل كوجبة أساسية مثل الجلاش فإذا تم تحضير الجلاش حادق به حشوة من اللحم أصبح من الوجبات وإذا تم تحضيره به حشوة من المكسرات يتحول إلي الحلويات اللذيذة ويعتبر من الحلويات المفضلة بسبب مذاقه الناعم الذي يذوب في الفم ويتم تفضيله من قبل جميع الأذواق ومحبين الحلويات ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير الجلاش الحلو من خلال هذا المقال. طريقة تحضير الجلاش الحلو في المنزل طريقة تحضير الجلاش الحلو في المنزل المكونات: واحده من عبوات الجلاش.

ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة.

ملعقة سكر بودره.

فنجان من السمن.

مكسرات للحشو مطحونة لوز أو بندق حسب الرغبة.

قطر. طريقة التحضير: تحضير الحشوة أولاً عن طريق دمج كلاً من المكسرات معاً بحيث تكون مطحونة ثم نقوم بإضافة القرفة ومسحوق السكر ونقلبهم معاً بحيث يتم دمج جميع المكونات معاً. نحضر صينية ذو سطح مستوي ثم نقوم بفرد رقائق الجلاش عليها وتقسيم الجلاش إلي جانبين من إتجاه الطول ودهن كلاً منهم بالزيت النباتي. نبدأ بوضع حشوة الجلاش بشكل مستقيم حتى لا يحدث تعرج أثناء اللف ثم نقوم بلف الجلاش على هيئة أصابع طويلة مع تكرار ذلك مع باقي الكمية. نقوم برص الأصابع في الصينية بحيث يتم دهنها بالسمنة ودهن أصابع الجلاش بعد رصها بالسمنة وإدخال الصينية إلي الفرن بحيث يسبق تسخينه لمدة ربع ساعه حتى يتغير لونها ويصبح مائلاً للذهبي بعد خروجها من الفرن نصب القطر البارد وهكذا يمكن تقديمها للتمتع بمذاق الجلاش الرائع. طريقة التحضير: الوسوم

تتنوع الحلويات ما بين الحلويات الشعبية والأقل شعبية ولا شك أن أكثر الحلويات إقبالاً هي التي يتم تصنيفها من الحلويات الشعبية بإعتبارها يمكن لكافة الأشخاص توافرها بسهولة سواء في المنزل أو في المحلات بالخارج، من خلال خبرات المطبخ التي يتم إكتسابها نجد أن بعض الحلويات يمكنها أن تحل كوجبة أساسية مثل الجلاش فإذا تم تحضير الجلاش حادق به حشوة من اللحم أصبح من الوجبات وإذا تم تحضيره به حشوة من المكسرات يتحول إلي الحلويات اللذيذة ويعتبر من الحلويات المفضلة بسبب مذاقه الناعم الذي يذوب في الفم ويتم تفضيله من قبل جميع الأذواق ومحبين الحلويات ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير الجلاش الحلو من خلال هذا المقال. طريقة تحضير الجلاش الحلو في المنزل طريقة تحضير الجلاش الحلو في المنزل المكونات: واحده من عبوات الجلاش.

ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة.

ملعقة سكر بودره.

فنجان من السمن.

مكسرات للحشو مطحونة لوز أو بندق حسب الرغبة.

قطر. طريقة التحضير: تحضير الحشوة أولاً عن طريق دمج كلاً من المكسرات معاً بحيث تكون مطحونة ثم نقوم بإضافة القرفة ومسحوق السكر ونقلبهم معاً بحيث يتم دمج جميع المكونات معاً. نحضر صينية ذو سطح مستوي ثم نقوم بفرد رقائق الجلاش عليها وتقسيم الجلاش إلي جانبين من إتجاه الطول ودهن كلاً منهم بالزيت النباتي. نبدأ بوضع حشوة الجلاش بشكل مستقيم حتى لا يحدث تعرج أثناء اللف ثم نقوم بلف الجلاش على هيئة أصابع طويلة مع تكرار ذلك مع باقي الكمية. نقوم برص الأصابع في الصينية بحيث يتم دهنها بالسمنة ودهن أصابع الجلاش بعد رصها بالسمنة وإدخال الصينية إلي الفرن بحيث يسبق تسخينه لمدة ربع ساعه حتى يتغير لونها ويصبح مائلاً للذهبي بعد خروجها من الفرن نصب القطر البارد وهكذا يمكن تقديمها للتمتع بمذاق الجلاش الرائع. طريقة التحضير:

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