طريقة عمل حلى الفيمتو ألذ حلى بارد هتجربوه لم تجربوه من قبل وبكل سهولة

حلى الفيمتو ، من ألذ وأشهى الحلويات الباردة والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنها من الحلويات الباردة التي يتناولها الجميع في شهر رمضان وخلال أشهر الصيف، وعصير الفيمتو أيضا وهو المكون الأساسي لهذا الحلى، ولذلك لتعويض السوائل والسكر التي فقدها الإنسان أثناء الصيام والجو الحار أيضا، ولكي ترطب الجسم. ويرجع أصل عصير الفيمتو إلى بريطانيا، ثم انتقل إلى جميع أنحاء الوطن العربي وأصبح المشروب المفضل في شهر رمضان وخلال أشهر الصيف. ويتكون هذا الحلى من ثلاث طبقات، طبقة البسكويت، وطبقة الكاسترد، وطبقة الفيمتو والجلي، ثم يزين بالفراولة. ويتميز هذا الحلى بقيمته الغذائية، وبمذاقه المميز والفاخر الذي لا يوصف، وبشكله الجذاب والخرافة. كما يعد هذا الحلى سهل التحضير ولا يتطلب مجهود ولا وقت كبير في صنعه، ومكوناته بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة. وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضير حلى الفيمتو لكي تحضره لأفراد أسرتها وإسعادهم. كما يمكنكم تجربة حلى البفاريا والاستمتاع بمذاقه اللذيذ والمميز مع جميع أفراد الأسرة في جو ملئ بالبهجة والسرور. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات حلى الفيمتو وطريقة تحضيره بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات حلى الفيمتو

يتكون حلى الفيمتو من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز الذي لا مثيل له، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير الطبقة الأولى

بسكويت شاي (الكمية حسب حجم البايركس).

حليب لتغميس البسكويت.

مقادير طبقة الكاسترد

لتر حليب.

4 ملعقة من السكر.

5 ملعقة كبيرة من الكاسترد البودرة.

170 جم قشطة.

مقادير الجلي والفيمتو

2 كيس جلي بطعم الفراولة.

كوب ماء ساخن.

نصف كوب فيمتو.

للتزيين

شرائح فراولة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلى الفيمتو بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر صينية بايركس، ثم نغمس طبقتين من البسكويت في الحليب ونرصهم في الصينية، ونضع الصينية جانبا لحين تحضير الكاسترد.

نحضر الكاسترد، نحضر حلة ونضيف إليها الحليب والسكر والكاسترد ونقلبهم جيدا على البارد حتى يذوب السكر والكاسترد.

نضع الحلة على النار ونقلب باستمرار حتى يثقل الخليط.

نضيف القشطة ونقلبهم جيدا حتى يتجانس الخليط، ثم نرفع الكاسترد من على النار ونسكبه مباشرة فوق طبقات البسكويت نوزعه جيدا، ثم نترك طبقة الكاسترد تبرد بدرجة حرارة الغرفة، ثم ندخل الصينية في الثلاجة ليبرد تماما ويتماسك.

نحضر طبقة الجلي والفيمتو، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الجلي والماء الساخن ونقلب جيدا حتى يذوب الجلي.

نضيف عصير الفيمتو ونقلبهم جيدا، ثم نسكب خليط الجلي والفيمتو فوق طبقة الكاسترد بعد تماسكها، ثم ندخل الصينية في الثلاجة لكي تتماسك وتبرد.