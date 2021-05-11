أسهل طريقة لعمل بسكويت العشر دقائق في المنزل

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث يمكن عمل البسكوت بشكل سريع وبمقادير بسيطة للغاية، متاح في كل منزل، ويمكن أن تقوم بست البيت بإعداده، وتقديمه لأسرتها، كما أنه يمكن تقديمه في العيد للضيوف، وهو يختلف في مكوناته عن بسكويت النشادر، حيث يعتمد فقط علي زيت ودقيق وسكر وبيض ويمكن استخدام الزبدة بدلاً من الزيت، وسيعطي طعم مميز، كما يمكن إعداده بأشكال كثيرة ستعجب الكثيرين. مكونات بسكويت العشر دقائق كوب ونصف من الدقيق الفاخر

بيضة واحدة ومعها ملعقة فانيليا

كوب زيت

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة بيكنج بودر طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق بداية الأمر سوف نحضر بوله لتجهيز عجينة البسكويت، نضع فيها الدقيق والبيكنج بودر ونخلط المكونات الجافة ببعض جيداً بعد ذلك سنحضر بوله أخري تكون غويطة ثم ثم نضغ فيها الزيت والبيضة والسكر والفانيليا ثم قومي بضربهم جيداً عن طريق المضرب اليدوي أو استخدام المضربة الكهربائي. بعد ذلك نقوم بإضافة الخليط الذي يتكون من الدقيق، الفانيليا، البيكينج بودر إلي خليط الزيت والبيض ونقوم بخلطهم جيداً، حتى تتكون عجين تكون متماسكة نقوم بتقسيم هذه العجينة إلى نصفين ونضيف لنصف العجينة ملعقة كبيرة من الكاكاو. بعد ذلك نقوم بتجهيز صينية مناسبة للفرن ونقوم بدهنها ببعض الزيت. ثم نقوم بتشكيل كرات إما بماكينة بسكوت أو دوائر من غطاء زجاجي ونقوم برصها في صينية الفرن. نقوم بترك مسافات في الصينية وذلك بين كل قطعة بسكويت وأخري لأنها ممكن تلتصق نضع الصينية بعد رص البسكويت في الفرن ونضبط الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ثم نقوم بإخراج البسكويت بعد أن نتأكد أنه قد استوي ثم نضعه بعد ذلك في طبق التقديم مكونات بسكويت العشر دقائقطريقة تحضير بسكويت العشر دقائق الوسوم

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث يمكن عمل البسكوت بشكل سريع وبمقادير بسيطة للغاية، متاح في كل منزل، ويمكن أن تقوم بست البيت بإعداده، وتقديمه لأسرتها، كما أنه يمكن تقديمه في العيد للضيوف، وهو يختلف في مكوناته عن بسكويت النشادر، حيث يعتمد فقط علي زيت ودقيق وسكر وبيض ويمكن استخدام الزبدة بدلاً من الزيت، وسيعطي طعم مميز، كما يمكن إعداده بأشكال كثيرة ستعجب الكثيرين. مكونات بسكويت العشر دقائق كوب ونصف من الدقيق الفاخر

بيضة واحدة ومعها ملعقة فانيليا

كوب زيت

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة بيكنج بودر طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق بداية الأمر سوف نحضر بوله لتجهيز عجينة البسكويت، نضع فيها الدقيق والبيكنج بودر ونخلط المكونات الجافة ببعض جيداً بعد ذلك سنحضر بوله أخري تكون غويطة ثم ثم نضغ فيها الزيت والبيضة والسكر والفانيليا ثم قومي بضربهم جيداً عن طريق المضرب اليدوي أو استخدام المضربة الكهربائي. بعد ذلك نقوم بإضافة الخليط الذي يتكون من الدقيق، الفانيليا، البيكينج بودر إلي خليط الزيت والبيض ونقوم بخلطهم جيداً، حتى تتكون عجين تكون متماسكة نقوم بتقسيم هذه العجينة إلى نصفين ونضيف لنصف العجينة ملعقة كبيرة من الكاكاو. بعد ذلك نقوم بتجهيز صينية مناسبة للفرن ونقوم بدهنها ببعض الزيت. ثم نقوم بتشكيل كرات إما بماكينة بسكوت أو دوائر من غطاء زجاجي ونقوم برصها في صينية الفرن. نقوم بترك مسافات في الصينية وذلك بين كل قطعة بسكويت وأخري لأنها ممكن تلتصق نضع الصينية بعد رص البسكويت في الفرن ونضبط الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ثم نقوم بإخراج البسكويت بعد أن نتأكد أنه قد استوي ثم نضعه بعد ذلك في طبق التقديم مكونات بسكويت العشر دقائقطريقة تحضير بسكويت العشر دقائق

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