أسهل طريقة لعمل صبغة شعر بني فاتح في المنزل سهلة وبسيطة وغير مكلفة

من أجمل الصبغات للشعر والتي تبحث عن ألوانها الكثير من السيدات والفتيات هي طريقة عمل صبغة شعر بني فاتح في البيت و بطريقة سهلة، واللون البني الفاتح من أجمل الألوان التي تناسب جميع درجات لون البشرة، وجميع البنات والسيدات يرغبن كل فترة في تغيير لون شعرهم إلي ألوان جديدة ومختلفة، لذلك يضطرون إلي الذهاب إلي مراكز التجميل والبيوتي سنتر للعناية بالشعر وتغير لونه، وهناك الكثير من الألوان واكثرهم انتشارا هو اللون البني الفاتح كما انه يليق علي جميع السيدات.

صبغة شعر بني فاتح

لكي تحصلين علي لون شعر بني فاتح كراميل لامع في المنزل بطريقة سهلة، للانتقال من اللون الداكن إلي الفاتح اتبعي الخطوات التالية، ويمكنك أيضا الحصول علي لون شعر اشقر.

المكونات

عبوة لون بني فاتح

عبوة أكسجين 10%

قبعة الاستحمام

قفازين

فرشاه للصبغة

طريقة التحضير

قومي بتقسيم شعرك إلي اربع أجزاء ثم قومي بتحضير الأكسحين بالضبط مثل التعليمات المكتوبة علي عبوة الأكسحين من الخلف وضعيها علي شعرك.

اجعلي الأكسحين يتغلغل إلي شعرك من اعلي الشعر إلي أسفلة حتي يصبح علي شعرك بالكامل.

قومي بتغطية شعرك بعد ذلك بقبعة الاستحمام واتركي الأكسحين علي شعرك لمدة نصف ساعة كاملة.

قومي بعد ذلك بغسل شعرك بالشامبو واتركه لمدة عشر دقائق ثم قومي بغسله بالماء البارد وقومي بتكرار الغسل لعدة مرات.

يصبح شعرك لونه برتقاليا لامع بعد استخدام الأكسحين ولكنه لوننا مؤقتا يساعد في الوصول إلي اللون البني الفاتح.

قومي بتقسيم شعرك مرة أخري إلي اربع أجزاء كما فعلتي في السابق لتحضيره للصبغة.

احضري وعاء متوسط الحجم وضعي فيه الصبغة البنية مع بعض من ماء الأكسحين واخلطيهم مع بعضهم جيدا حتي يتجانسوا.

قومي تقسيم الصبغة ووضعها على شعرك بالكامل حتي يتشبع شعرك من الصبغة.

اتركي الصبغة علي شعرك واتركيها لمدة نصف ساعة بدون غطاء حتي تحصلين علي الدرجة المطلوبة، ثم قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو جيدا.

لا تقومي بغسل شعرك قبل استخدامك للصبغة لمدة يومين، وذلك حتي تقل زيوت الشعر الطبيعية قبل الصبغة حتي لا تأثر علي الشعر.

يجب أن ترتب مواد الصبغة حسب الخطوات والترتيب وذلك حتي تتم عملية الصبغة بسهولة وبساطة.

قومي باستخدام منشفة قديمة أو ملابس قديمة عند الصبغة لحماية الجلد والملابس من أثار الصبغة.

يجب أن تتأكدي من قوة شعرك وكثافته المناسبة قبل استخدامك الصبغة وذلك حتي لا يتأثر شعرك بالصبغة ويضعفه أو تجعله مقصف ويتساقط.

يجب الالتزام بالتعليمات الموجودة من جهة التصنيع والمرفقة مع عبوة الصبغة وذلك عن طريق الالتزام بكمية نسب الخلط والمدة الزمنية الموجودة.

تابعي طريقة التحضيرنصائح قبل استخدام صبغة الشعر

يجب عليكي تطبيق كافة النصائح قبل استخدام الصبغة كما ذكرنا ثم اتبعي خطوات تليون شعرك بـ صبغة شعر بني فاتح في البيت بأقل تكلفة ودون عناء الذهاب لمكان في ظل اقتراب عيد الفطر وحاجتك لكل وقت للقيام بمهام المنزل والأسرة.