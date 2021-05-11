طريقة تحضير تتبيلة الدجاج || 4 وصفات جديدة لتتبيلة الفراخ المشوي في الفرن

في المناسبات تحتاج المرأة عن العزومات وبخاصة في شهر رمضان وكثرة العزائم، لذلك تعرفي معنا علي طريقة تحضير تتبيلة الدجاج المشوي ودجاج الفرن بطرق سهلة وبسيطة وجديدة، وصفات الدجاج كثيرة ومتنوعة وتفصل المرأة التغيير بين الحين والآخر في طريقة تقديم الدجاج مشوي أم مسلوق ومحمر، والذي يعد وجبة أساسية وخاصة في الوطن العربي فالدجاج يدخل في الكثير من الأطعمة وبخاصة وجبة الغداء

ويرجع أهمية الدجاج لأنه يعطي الجسم بروتينات مفيدة، ولسهولة طهيه كما أن الدجاج يمكننا طبخه بالكثير من الطرق المختلفة ووضع فيه توابل وخضروات مختلفة مما يعطيه طعم لذيذ وجديد، كما يمكننا تقسيم الدجاج كما نشاء إلي قطع أو طبخ الدجاجة كاملة، إليكم 4 وصفات لتتبيلة الدجاج بوصات سهلة وبسيطة

طريقة تحضير تتبيلة الدجاج

نقدم لكم أجمل طريقة وأشهر تتبيلات الدجاج الجديد بطرق سهلة وبسيطة لكنها شهية ولذيذة، مع معرفة طريقة تتبيلة الدجاج المشوي مثل المطاعم بالضبط، ومن هذه الطرق تحضير مقادير أستيك الدجاج يجب عليكي تحضير المكونات التالية:

نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية

ملعقة صغيرة من الثوم البودر

ملعقة كبيرة من الزبدة

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من صوص الباربيكيو

طريقة تحضير أستيك الدجاج



احضري وعاء وضعي فيه كل من صوص الباربيكيو والملح والفلفل والثوم وقلبيهم مع بعضهم حتي يتجانسوا مع بعضهم.

ضعي صدور الدجاج في هذا الخليط وقلبيها فيه ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة كاملة.

احضري الطاسة وضعي فيها الزبدة واتركيها حتي تسخن ثم انزلي فيها الدجاج وقلبيه حتي يصبح لونه ذهبي.

دجاج مشوي في الفرن

المكونات

دجاجة مقطعة إلي 4 قطع

ربع كوب من زيت الزيتون

كوب من الماء الفاتر

حبيتين من البصل المقطع قطع كبيرة

حبيتين من الجزر المقطع

حبة بطاطس مقطعة

حبة بطاطس مقطعة

عشرة حبات من المشىروم الطازج المقطع

حبة فلفل اخضر مقطعة

ليمونه معصورة

فصان من الثوم المفروم

ثلاثة ملاعق كبيرة من الخل

ثلاثة ملاعق من صوص الصويا

ملعقتين كبيرتين من صلصة الطماطم

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة

طريقة الأعداد

نحضر وعاء ونضع فيه كل من الزيت وصوص الصويا والخل والبهارات وعصير الليمون ونقلبهم ببعض جيدا.

نقوم بوضع الدجاج في هذا الوعاء ونتركها لمدة ساعة كاملة في الثلاجة حتي تتشرب الدجاج التتبيلة.

نحضر صينية الفرن ونضع فيه صلصلة الطماطم مع جميع الخضراوات والبصل والثوم ونقلبهم في بعضهم.

نقوم بفرش الخضروات وتوزيعها في الصينية ثم نحضر الدجاج ونضعه في الصينية مع وضع كوب الماء عليها.

نحضر ورق فويل ونقوم بتغطية الصينية يبه جيدا ونضعها في والفرن علي درجة حرارة متوسطة لمدة ساعة كاملة حتي تنضج.

دجاج بصوص الباربيكيو

المقادير

خمس قطع من أفخاذ الدجاج

نصف كوب من صوص الباربيكيو

كوب كامل من الدقيق الأبيض

كوب من البقسماط المطحون

ربع كوب من العسل الأبيض

ملعقة صغيرة من الفانيليا

بيضتين

طريقة التتبيل

احضري وعاء وضعي فيه الدقيق ثم قومي بغمس الدجاج فيه حتي يغطي بالكامل.

احضري طبق صغير وضعي فيه البيض مع الفانيليا واخفقيهم ببعض جيدا.

اغمسي الدجاج في البيض بعد وضعه في البيض ثم بعد ذلك ضعي الدجاج في البقسماط حتي تغطي الدجاج بالكامل.

احضري صينية فرن وقومي برص الدجاج فيها وبفرشاة المطبخ قومي بدهن الدجاج بصوص الباربيكيو والعسل.

قومي بعد ذلك بإدخال الصينية إلي الفرن مع ضبط درجة الحرارة علي المتوسط واتركي الصينية لمدة نصف ساعة.

قومي بوضع الدجاج في أطباق التقديم مع سكب بعض صوص الباربيكيا عليها وقدميها.

تتبيلة زيت الزيتون

المكونات

دجاجة كاملة مقطعة

نصف كوب من زيت الزيتون

ربع كوب من الخل الأبيض

خمس فصوص من الثوم لمفروم

ملعقتين كبيرتين من صلصة الطماطم

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود

ملعقة كبيرة من الزعتر

طريقة التحضير

احضر وعاء وضع فيه جميع المكونات التي ذكرنها في المقادير واخلطيهم مع بعضهم جيدا.

جهزي الدجاج المقطع وضعي في هذه الخلطة مع تقليبها في هذا الصوص، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ست ساعات.

قومي بعد ذلك بشوي الدجاج علي الجريل أو الشواية الكهربائية وقلبيها حتي تصبح ناضجة.

قدمي الدجاج المشوي في أطباق التقديم بجانب الأزر البسمتي والخبز والسلطات.

وهكذا انتهينا من تقديم طريقة تحضير تتبيلة الدجاج المشوي والدجاج في الفرن بطرق بسيطة وغير مكلفة.