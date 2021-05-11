تعرفي على تأثير ماسك البطاطس على الجسم والمنطقة الحساسة

تأثير ماسك البطاطس على الجسم والمنطقة الحساسة، تحتوي البطاطس على مجموعة كبيرة من العناصر الطبيعية التي تعود على الجسم والعناية به بفوائد كثيرة حيث تستخدم البطاطس في الاهتمام بالجسم تفتيحه وترطيبه ولها العديد من الفوائد للجسم كما وأن البطاطس لها تأثير فعال في إزالة المناطق الداكنة الموجودة بالمناطق الحساسة تعرفي معنا على فوائد ماسك البطاطس للجسم.

ماسك البطاطس للبشرة

توفر البطاطس للبشرة الكثير من الفوائد مثل تفتيح البشرة وسد مسام الوجه الواسعة وإزالة الهالات السوداء وتمنع تكون حب الشباب والبثور وتعالج مشاكل البشرة المختلفة لذلك فهي كنز كبير للبشرة.

ومن وصفات البطاطس للبشرة:

ماسك البطاطس للبشرة

يتكون الماسك من حبة واحدة بطاطس مهروسة مع كوب دقيق صفار بيضة واحدة ونخلطهم معًا في طبق واحد ويطبق الماسك على البشرة نصف ساعة حتى يصبح جافًا.

وصفة عصير البطاطس ودقيق الحمص للبشرة

تتكون تلك الوصفة من 5 ملاعق دقيق حمص ومقدار من عصير البطاطس ونخلط حتى يصبح القوام لين وبعد ذلك نفرده على الوجه وهو جاف ويغسل بعد نصف ساعة.

تفتيح المناطق الحساسة الداكنة

المناطق الحساسة من أكثر المناطق التي تتعرض للتصبغات للكثير من الأسباب أهمها:

عدم العناية بتلك المنطقة وترطيبها وتجفيفها من الماء.

بعض الأسباب والعوامل الوراثية.

الهرمونات والخلل بها.

بعض الأدوية.

احتكاك الفخذين.

الملابس الضيقة.

ولهذا يمكننا استخدام وصفات البطاطس للمنطقة الحساسة لكي تقوم العناصر الموجودة بالبطاطس بالتخلص من تلك التصبغات.

استخدام البطاطس لتبييض المناطق الداكنة

تعدد فوائد البطاطس للمناطق الحساسة وكان أهمها هو تفتيح المنطقة الحساسة والتخلص من المناطق الداكنة وهذه بعض طرق استخدام البطاطس للقضاء على البقع الداكنة:

في تلك الطريقة نستخدم شرائح البطاطس الرقيقة ونفركها بالمنطقة الداكنة سواء تحت الإبط أو بين الفخذين والفرك يستمر عشر دقائق وبعد ذلك تغسل بماء فاتر.

أو يمكننا أن نستخدم بشر ثمرة البطاطس واستخدام العصير الناتج لتدليك تلك المنطقة برفق.

البطاطس للمناطق الداكنة