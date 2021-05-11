طريقة عمل الغريبة بالنوتيلا والكراميل لعيد الفطر

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طريقة عمل الغريبة بالنوتيلا والكراميل، عندما يقترب عيد الفطر المبارك تحب الأمهات أن يقمن بتحضير الكثير من أنواع الكحك والحلويات الخاصة بعيد الفطر مثل البيتي فور والغريبة والبسكويت ولكن لماذا نقوم بشراء تلك الحلويات من الخارج في حين أننا يمكننا أن نحصل على نفس المذاق بالإضافة لأنها آمان أكثر من الحلويات الجاهزة ولأن الكثير منا يحب الغريبة نقدم إليكم طريقة الغريبة بالنوتيلا والكراميل المنزلية.مقادير الغريبة بالنوتيلا والكراميل
من الوصفات البسيطة وتكفي الكثير من الأشخاص والمقادير التالية تناسب ما يقرب من 8 حتى 10 أشخاص وإذا كان هناك عدد أكثر نضيف المزيد من المكونات:
- كوب واحد كامل دقيق أبيض منخول.
- ثلث كوب بودرة كاكاو.
- ملعقتان بحجم كبير حليب سائل.
- صفار بيضة واحدة.
- ربع ملعقة ذات حجم صغير من الملح الناعم.
- كوب وربع كوب من الجوز المفروم.
- ثمانية ملاعق ذات حجم كبير من الزبدة اللينة.
- بياض لبيضة واحدة.
- ملعقة ذات حجم صغير فانيليا بودرة أو سائلة.
- ثلثي كوب سكر أبيض.
اعتدنا على تناول الغريبة السادة العادية المتواجدة في الكثير من محلات المخبوزات ولعل ذلك المذاق هو السبب في عدم تناول بعض الأشخاص الغريبة ولكن عند إضافة النوتيلا والكراميل للغريبة بالتأكيد فإن المذاق النهائي لا يقاوم وتحضير الغريبة بالنوتيلا والكراميل يتم كالآتي:
- نجهز طبق عميق نظيف ونضيف المكونات الجافة من عجينة الغريبة ونحركهم سويًا.
- وبعد ذلك نضيف الزبدة والحليب السائل وأي مكونات سائلة متبقية ونستخدم إما العجان الكهربي أو المضرب اليدوي لخلط تلك المقادير معًا حتى تصير عجينة الغريبة لينة متماسكة سهلة التحكم.
- بعد مرور من 5 حتى 7 دقائق من عجن الغريبة نشكلها على هيئة كرة متوسطة الحجم ونغطيها برشة زيت ونضعها بالثلاجة ربع ساعة.
- نخرجها بعد تلك المدة ونشكلها كرات صغيرة حسب شكل الغريبة ومن ثم ترص في الصينية وتوضع في الفرن 20 دقيقة على حرارة 200 درجة.
- عندما تنضج نخرجها لنغمسها في النوتيلا وصوص الكراميل والتزيين بالجوز المفروم وبالهناء والشفاء.
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طريقة عمل الغريبة بالنوتيلا والكراميل، عندما يقترب عيد الفطر المبارك تحب الأمهات أن يقمن بتحضير الكثير من أنواع الكحك والحلويات الخاصة بعيد الفطر مثل البيتي فور والغريبة والبسكويت ولكن لماذا نقوم بشراء تلك الحلويات من الخارج في حين أننا يمكننا أن نحصل على نفس المذاق بالإضافة لأنها آمان أكثر من الحلويات الجاهزة ولأن الكثير منا يحب الغريبة نقدم إليكم طريقة الغريبة بالنوتيلا والكراميل المنزلية.مقادير الغريبة بالنوتيلا والكراميل
من الوصفات البسيطة وتكفي الكثير من الأشخاص والمقادير التالية تناسب ما يقرب من 8 حتى 10 أشخاص وإذا كان هناك عدد أكثر نضيف المزيد من المكونات:
- كوب واحد كامل دقيق أبيض منخول.
- ثلث كوب بودرة كاكاو.
- ملعقتان بحجم كبير حليب سائل.
- صفار بيضة واحدة.
- ربع ملعقة ذات حجم صغير من الملح الناعم.
- كوب وربع كوب من الجوز المفروم.
- ثمانية ملاعق ذات حجم كبير من الزبدة اللينة.
- بياض لبيضة واحدة.
- ملعقة ذات حجم صغير فانيليا بودرة أو سائلة.
- ثلثي كوب سكر أبيض.
اعتدنا على تناول الغريبة السادة العادية المتواجدة في الكثير من محلات المخبوزات ولعل ذلك المذاق هو السبب في عدم تناول بعض الأشخاص الغريبة ولكن عند إضافة النوتيلا والكراميل للغريبة بالتأكيد فإن المذاق النهائي لا يقاوم وتحضير الغريبة بالنوتيلا والكراميل يتم كالآتي:
- نجهز طبق عميق نظيف ونضيف المكونات الجافة من عجينة الغريبة ونحركهم سويًا.
- وبعد ذلك نضيف الزبدة والحليب السائل وأي مكونات سائلة متبقية ونستخدم إما العجان الكهربي أو المضرب اليدوي لخلط تلك المقادير معًا حتى تصير عجينة الغريبة لينة متماسكة سهلة التحكم.
- بعد مرور من 5 حتى 7 دقائق من عجن الغريبة نشكلها على هيئة كرة متوسطة الحجم ونغطيها برشة زيت ونضعها بالثلاجة ربع ساعة.
- نخرجها بعد تلك المدة ونشكلها كرات صغيرة حسب شكل الغريبة ومن ثم ترص في الصينية وتوضع في الفرن 20 دقيقة على حرارة 200 درجة.
- عندما تنضج نخرجها لنغمسها في النوتيلا وصوص الكراميل والتزيين بالجوز المفروم وبالهناء والشفاء.
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