طريقة عمل المسكرة السحرية اللي مكسرة الدنيا لرموش طويلة وجذابة

تعد المسكرة ، من مستحضرات التجميل الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها عند وضع المكياج ومن دونها لا يكتمل، فهي تظهر جمال العيون وتجعلها جميلة وساحرة، وتزيد من كثافة الرموش لأنها تحتوي على مكونات طبيعية تعمل على تعقيم العيون وتطويل الرموش وإبراز جمال العين، توجد للمسكرة نوعين السائلة، والصلبة وهم أفضل أنواع المسكرة، وتساعد على إطالة الرموش ورفعها إلي الأعلى، ويمكن استخدامها لتكثيف الحواجب، فهي تعمل على رسم الحواجب بشكل جيد، فلذلك حرصنا على أن نقدم كل ما هو جديد في عالم مستحضرات التجميل، ونقدم أفضل مسكرة طبيعية لرموش جميلة وجذابة، وسوف نقدم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل المسكرة السحرية بالبيت بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات المسكرة

توجد بعض المكونات البسيطة عمل مسكرة طبيعية من المنزل سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

خمس نقاط من زيت الخروع. خمس نقاط من زيت اللوز الحلو. علبة مسكرة فارغة. ملعقة صغيرة من شمع عسل. ملعقة صغيرة من جل الصبار. ربع ملعقة من إيشادو الأسود طبق ماء ساخن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المسكرة السحرية لرموش بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر طبق كبير من الماء الساخن، ثم نضع على طبق أخر فارغ، ثم نضيف جل الصبار وشمع العسل ونقلب باستمرار حتى تذوب المكونات.

ثم نضع زيت الخروع وزيت اللوز ونقلب مرة ثانية حتى تمتزج المكونات مع بعض.

نقوم بإضافة ملعقة الإيشادو الأسود ونقلب جيدًا حتى تدخل المكونات مع بعض ويصبح الخليط جاهز لاستخدام.

نقوم بوضع الخليط في علبة فارغة، ثم نضعها على الرموش حتى نحصل على رموش جميلة وجذابة.

طريقة عمل الايلاينر

سوف نتعرف على طريقة التحضير وهى كما يلي:-

نحضر ملعقة كبيرة ونضع عليها ربع ملعقة من الفازلين الطبي، وربع ملعقة من مسحوق قلم كحل ثم نقوم بتذويبهم جيدًا بواسطة شمعة حتى تذوب المكونات وتختلط مع بعضها. نقوم بتفريع الخليط في علبة كحل فارغة، ثم نضعها في الفريزر حتى تتماسك. بعد ذلك نخرج العلبة من الفريزر ونبدأ بالاستخدام.

نصائح عند عمل المسكرة بالمنزل

توجد بعض النصائح يجب إتباعها حتى تحصلي على مسكر ة طبيعية تدوم معكي طول اليوم وهى كما يلي:-