طريقة عمل ماسك الكركم والنشا السحري الرهيب في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة

ماسك الكركم والنشا ، من أهم الوصفات الطبيعية التي تعمل على إزالة التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، وتفتيح وتبييض البشرة في وقت قياسي، حيث يحتوي الكركم على العديد من العناصر الغذائية التي تعمل على حل جميع مشاكل البشرة سواء كانت جافة أو دهنية، لأنه يحتوي على مضادات للأكسدة، ويخلص البشرة من البقع الداكنة وحب الشباب الذي يظهر بشكل كبير خلال سن المراهقة، ويسبب مشاكل نفسية كبيرة لكثير من الشباب، ويساعد هذا الماسك في جعل البشرة ناعمة ورطبة، وهناك العديد من الماسكات الطبيعية التي تستخدم في حل مشاكل البشرة، وينصح بها خبراء التجميل ومنها ماسك البقدونس، وماسك الحلبة، وماسك الجرجير، وكلها تتكون من مواد طبيعية مفيدة للبشرة، وليس لها أضرار جانبية على البشرة أو الجلد، وتحضيرها في المنزل لا يحتاج منا وقت أو جهد كبير، ومكوناتها سهلة وبسيطة ومتوفرة وتكلفتها بسيطة جدًا، وأرخص من مستحضرات التجميل الصناعية، والتي لها أضرار كبيرة على المدى البعيد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة تحضير ماسك الكركم والنشا في المنزل بأسهل الخطوات.

مكونات ماسك الكركم والنشا

يحتوي هذا النوع من الماسك على بعض المكونات الطبيعة البسيطة وهى كالتالي:-

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من النشا.

قليل من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الكركم والنشا الرهيب في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة وهى كما يلي:-

نقوم بخلط ملعقة الكركم الصغيرة مع ملعقة النشا الكبيرة خلطًا جيدًا. نقوم بإضافة القليل من ماء الورد، ونقلب جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يتكون لدينا مزيج يسهل فردة على البشرة. نضع المزيج على البشرة، ونتركه مدة 15 دقيقة. نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ، وسوف نلاحظ الفرق الكبير في شكل البشرة.

فوائد ماسك الكركم والنشا للبشرة

هناك العديد من الفوائد التي يحتوي عليها الكركم للبشرة وهى كما يلي:-

يعمل على تطهير البشرة وينقيها ويخلصها من البثور وحب الشباب.

يقضي الكركم على البقع الداكنة والاسمرار، ويوحد لون البشرة، ويزيل البقع السوداء التي تظهر أسفل العين.

يعالج مشاكل البشرة الدهنية، ويتحكم في عملية إفراز الزيوت من البشرة.

يخلص البشرة من حروق الشمس، ويعمل على تفتيحها.

يقوم بتقشير البشرة وتجديد الخلايا الميتة.

يقي البشرة من التجاعيد التي تظهر بسبب التقدم في العمر.

يساعد في تنشيط الجهاز المناعي، ويمنع ظهور الحبوب التي تنتج بسبب البكتيريا.

يساهم في علاج مرض الصدفية.

يغذي البشرة ويعيد نضارتها.

يساهم في التئام الجروح.

فوائد النشا للبشرة

هناك فوائد كثيرة يحتوي عليها النشا للبشرة وهى كما يلي:-