طريقة عمل الجبن الرومي في المنزل

تسائلت العديد من ربات المنزل والأمهات عن طريقة تحضير الجبن الرومي في المنزل حيث أن هذا النوع من الجبن أصبح الأكثر طلباً وشراءاً خاصة من الأطفال فطعمها لذيذ فاتح للشهية ومناسب لعمل الساندوتشات في المدرسة وفي الرحلات، تابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة إعداد تلك الجبنة في المنزل بكل سهولة. الجبن الرومي في المنزل الجبن الرومي في المنزل يمكنك تحضير الجبنة الرومي بنفسك لأولادك وستكون بنفس طعم الجاهزة كما ستضمنين سلامتها على صحة أولادك. المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: كيلو من اللبن السائل كامل الدسم.

علبة من الزبادي البلدي.

ثلث كوب من الماء المثلج .

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

رشة من الفلفل أسود المطحون ناعم أو حبات صحيحة.

حبتان كبيرتان من البطاطس المسلوقة والمهروسة.

ملعقتان كبيرتان من القشطة. خطوات تحضير الجبن الرومي في المنزل: أحضري اللبن السائل وضعيه في وعاء. ضعي الوعاء على نار متوسطة حتى يسخن ويبدأ في الغليان. أضيفي الزبادي وقلبي جيداً. قلبي الخليط في كل الاتجاهات وذلك للمساعدة على خروج الهواء من اللبن. بعد مرور خمسة دقائق يمكنك رفع الخليط من على النار واتركيه يبرد. في وعاء منفصل اخلطي كلاً من الملح والفلفل مع الماء المثلج. أضيفي الخليط بعد أن يذوب الملح إلى اللبن وتقلب جبداً وبسرعة لمنع تكون تكتلات. أضيفي القشطة وقلبي جيداً. أحضري البطاطس واغسليها من الأتربة والطين ثم اسلقيها في كمية مناسبة من الماء على النار. قشري البطاطس المسلوقة واهرسيها جيداً ثم أضيفيها للخليط. أحضري قطعة من الشاش وضعي بها الخليط وأغلقيها عليه. ضعي ثقل على قطعة الشاش واتركيها لمدة عشر ساعات حتى تتخلص من الماء. قومي بتغير الشاش بقطعة أخرى وارتكيها لفترة حتى يكون الجبن خالي تماماً من السوائل. تقطع الجبنة وتوضع في الثلاجة ثم تستخدم. المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:خطوات تحضير الجبن الرومي في المنزل:

تسائلت العديد من ربات المنزل والأمهات عن طريقة تحضير الجبن الرومي في المنزل حيث أن هذا النوع من الجبن أصبح الأكثر طلباً وشراءاً خاصة من الأطفال فطعمها لذيذ فاتح للشهية ومناسب لعمل الساندوتشات في المدرسة وفي الرحلات، تابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة إعداد تلك الجبنة في المنزل بكل سهولة. الجبن الرومي في المنزل الجبن الرومي في المنزل يمكنك تحضير الجبنة الرومي بنفسك لأولادك وستكون بنفس طعم الجاهزة كما ستضمنين سلامتها على صحة أولادك. المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: كيلو من اللبن السائل كامل الدسم.

علبة من الزبادي البلدي.

ثلث كوب من الماء المثلج .

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

رشة من الفلفل أسود المطحون ناعم أو حبات صحيحة.

حبتان كبيرتان من البطاطس المسلوقة والمهروسة.

ملعقتان كبيرتان من القشطة. خطوات تحضير الجبن الرومي في المنزل: أحضري اللبن السائل وضعيه في وعاء. ضعي الوعاء على نار متوسطة حتى يسخن ويبدأ في الغليان. أضيفي الزبادي وقلبي جيداً. قلبي الخليط في كل الاتجاهات وذلك للمساعدة على خروج الهواء من اللبن. بعد مرور خمسة دقائق يمكنك رفع الخليط من على النار واتركيه يبرد. في وعاء منفصل اخلطي كلاً من الملح والفلفل مع الماء المثلج. أضيفي الخليط بعد أن يذوب الملح إلى اللبن وتقلب جبداً وبسرعة لمنع تكون تكتلات. أضيفي القشطة وقلبي جيداً. أحضري البطاطس واغسليها من الأتربة والطين ثم اسلقيها في كمية مناسبة من الماء على النار. قشري البطاطس المسلوقة واهرسيها جيداً ثم أضيفيها للخليط. أحضري قطعة من الشاش وضعي بها الخليط وأغلقيها عليه. ضعي ثقل على قطعة الشاش واتركيها لمدة عشر ساعات حتى تتخلص من الماء. قومي بتغير الشاش بقطعة أخرى وارتكيها لفترة حتى يكون الجبن خالي تماماً من السوائل. تقطع الجبنة وتوضع في الثلاجة ثم تستخدم. المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:خطوات تحضير الجبن الرومي في المنزل:

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