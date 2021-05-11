اضرار الاكثار من تناول كعك العيد على مرضى السكر والقولون، يطلعنا عليها أخصائي الطب الباطني الدكتور أشرف عبدالله من عيادات حراء الطبية، والذي يؤكد أنه يجب أن لا يستهان بما يمكن أن يسببه الأفراط في تناول حلويات العيد وليس فقط الكعك.

اضرار الاكثار من تناول كعك العيد على مرضى السكر والقولون:

يحتوي الكعك وكذلك حلويات العيد على كمية كبيرة في كل قطعة، تفوق ما يحتاجه الإنسان من كمية السكر في اليوم الواحد، ومن المؤكد أن السكر هو أكثر ما يضر مرضى السكري.

السكريات في الكعك تساهم في زيادة الوزن وبالتالي زيادة مضاعفات مرض السكر.

السكريات ترفع نسبة السكر في الدم وتزيد من أعراض مرض السكري ومضاعفاته.

السكريات والدهون في الكعك ترهق البنكرياس وبالتالي يفقد مريض السكري السيطرة على المرض.

كثير من أنواع الكعك تحوي تمر ومكسرات بكميات كبيرة، والإفراط في تناولها يسبب تخمة وعسر هضم وتلبك معوي مما يزيد العبء على القولون، وبالتالي تزيد أعراض مرض القولون لدى أصحابه.

الدهون في الكعك تساهم في رفع الكوليسترول الضار في الجسم مما يؤثر على صحة الجسم ككل ويضر مرض الأمراض المزمنة ومنهم مرضى السكري.

وأخيرا والأهم حلويات وكعك العيد أحد مظاهر الاحتفال بعيد الفطر والأعياد المختلفة، وهي أحد العادات و التقاليد لدى معظم الشعوب، والنصيحة بالامتناع عنها نصيحة غير ممكنة، ولذلك نوجه دائمًا بالتقليل من تناولها فقط، أو إعدادها بطرق صحية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.