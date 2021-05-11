طريقة عمل البيتزا في البيت نعرفكم عليها للحصول على عجينة بيتزا ناجحة، حيث أحضرنا إليكم مكونات البيتزا السرية مثل بيتزا هت pizza hut مطعم البيتزا الشهير، وبالرغم من أن البيتزا تعد من الأكلت ذات المكونات البسيطة، إلا أنها تحتاج إلى عجينة خاصة ليتم تحضيرها بطريقة ناجحة، كما يجب معرفة طريقة صلصة البيتزا التي تميزها في الطعم والقوام.

طريقة عمل البيتزا في البيت pizza مثل بيتزا هت اعرفي مكونات البيتزا المظبوطة

من المتعارف عليه أن البيتزا في الأصل هي من الأكلات الإيطالية، وأنها قد اشتهرت في السعودية ومصر والوطن العربي بسبب طعمها المميز وحشوتها المتنوعة، كما تتميز البيتزا الايطالي بإمكانية تحضيرها بأكثر من طريقة، وهي من الأكلات التي يمكن مشاركة الأطفال في تحضيرها ووضع كل ما يشتهون به من حشوات، لذا يزداد البحث عن طريقة عمل البيتزا الايطالية ومعرفة سر عجينه البيتزا المميزة.

مقدار كيلو من الدقيق الأبيض

ملئ كأس واحد من اللبن الحليب

كأسان من الماء تقريبًا

1/3 كأس من الزيت النباتي

عدد 1 بيضة

1/2 ملعقة طعام صغيرة من الملح الأبيض

1 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض

1 ملعقة طعام كبيرة من الخميرة

1 ملعقة كبيرة سكر أبيض

1/2 ملعقة زعتر مطحون صغيرة

1/2 ملعقة طعام كبيرة من خليط بودرة البصل والثوم

مكونات البيتزا الناجحة

مكونات صلصة البيتزا

مقدار ما يعادل لتر من عصير لب الطماطم

1/2 ملعقة صغيرة من مطحون الزعتر

3 ملاعق من السمن البلد المذاب

1/2 ملعقة طعام صغيرة من خليط بودرة البصل والثوم

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود

مقدار مناسب من الملح

تخلط مكونات العجينة تدريجيًا الدقيق مع الماء والحليب ثم تضاف باقي المكونات ويتم خلطهم بالعجان الكهربائي أو باليد حتى نحصل على عجينة بيزا متجانسة ومتماسكة. تترك العجينة جانبًا عدة ساعات حتى تخمر، ويراعى تغطيتها حتى لا تجف. بعدها نأتي بصينية ونضع بها رشة من الدقيق ونفرد بها العجينة، والأفضل إستخدام النشابة الخشبية في الفرد. يمكن في البداية وضع مبشور الجبن في أطراف العجينة وفقًا للرغبة، ومن ثم يتم وضع الصلة عليها وتوزيعها بالتساوي. يتم تحضير صلصلة البيتزا بخلص كل مكوناتها معاً للحصون على ما يشبه معجون الطماطم حتى يمكن توزيعه على العجينة بسلاسة. يتم وضح الحشوات وتوزيعها حسب الرغبة، ويمكن إستخدام اللحم المفروم، أو الهوت دوج، أو النقانق، أو الفراح، أو السمك، أو المأكولات البحرية المتنوعة، أو مشكل الأجبان، أو الخضار مع المشروم، بالإضافة إلى الزيتون والفلفل الأخضر والألوان. توزَّع الجبن الموزريلا بالتساوي حتى يغطي البيتزا بالكامل ما عدا الأطراف، ثم يتم إدخالها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تنضج، لتكون جاهزة للتقطيع والتوزيع في الأطباق.

طريقة عمل البيتزا في البيت

قدمنا لكم طريقة عمل البيتزا في البيت بمكوناتها الناجعة للصلصلة والعجينة، مع طريقة اتوزيع الحشوات لتكون مثل أشهر المطاعم فيي الوطن العربي، حتى يمكن لربة المنزل تحضيرها يف أي وقت لأطفالها وزوجها دون إنفاق المال الكثير على الوجبات الجاهزة.