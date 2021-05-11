صبغات شعر بني بندقي خطوات تجهيزها للحصول على صبغة شعر بني غامق بدرجاته

صبغات شعر بني بندقي جميلة ورائعة، ومع مناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك كثير من النساء يفضلن صبغ الشعر وتغيير اللون، ولكن اختيار هذه الصبغة باللون الذي يتماشى مع البشرة يكون أمر هام وضروري، وصبغات الشعر باللون البني من أكثر الألوان التي تليق على جميع درجات ألوان البشرة فهو من الألوان المحايدة، وهذا اللون يجعل الشعر يتمتع بلون طبيعي وجذاب، فهيا بنا نتعرف على المكونات وطريقة عمل الصبغة.

صبغات شعر بني بندقي

تستطيعي تحضير الصبغة في البيت باللون الذي تختاريه، من الألوان الجذابة لصبغ الشعر لون أشقر رمادي زيتوني، وأيضا صبغة شعر بني فاتح بمكونات طبيعية في البيت دون الذهاب إلى صالونات وغيرها وتحمل مبالغ طائلة، فتلك الأماكن تحضر الصبغة وتقوم بوضعها على شعرك، وهذا ما سنوضحه لكم، وما عليك هو تحضير مكونات صبغة الشعر التالية:

نقوم بإحضار أكياس صبغة لون أشقر رمادي فاتح، مع أكياس صبغة بلون أشقر بلاتيني.

نحضر زجاجة أكسجين بنسبة %30 وتكون صغيرة.

نحضر منشفة حتى توضع على الملابس للحماية من الصبغة، نحضر كليبسات للشعر، قفازات بلاستيكية.

نحضر وعاء لوضع الصبغة به، مشط رفيع لتقسيم الشعر، مع فرشاة لوضع الصبغة بها، وإحضار فازلين طبي.

طريقة وضع صبغة الشعر

في البداية نقوم بإحضار الوعاء الزجاجي ثم نقوم بوضع الأكسجين ثم نقوم بإضافة أكياس الصبغة عليه ونخلط هذه المكونات جيدًا حتى يتم التجانس بينهم.

نقوم بارتداء القفازات قبل عمل الصبغة، ثم نقوم بوضع المنشفة على الكتفين، ثم نقوم بعد ذلك بوضع الفازلين على الأذنين ثم الجبين ثم منطقة الرقبة وذلك لحمايتهم من الصبغة.

نقوم بعد ذلك بتمشيط الشعر بواسطة المشط وتقسيم الشعر إلى خصلات ووضع الكليبسات لتثبيت الشعر.

نقوم بوضع الصبغة وذلك باستخدام الفرشاة ونبدأ تدريجيًا من أسفل إلى أعلى.

لابد من ترك مسافة بسيطة من جذور الشعر ثم القيام بعد ذلك بوضع الصبغة على الشعر كله حتى نتمكن من الحصول على صبغة بني بندقي بالدرجة المطلوبة.

من الأفضل وضع كمية صبغة كبيرة عند الأطراف حتى لا تكون افتح من بقية الشعر.

نغطي الشعر بالقبعة ثم نتركه لمدة نصف ساعة حتى يتم تثبيت الصبغة على الشعر.

نقوم بعد ذلك بغسل الشعر بالماء الدافئ ثم استخدام الشامبو.

تعليمات عند وضع الصبغة

من الخطوات السابقة تكوني قمتي بتغيير لون شعرك وبخاصة إذا كان به شعر أبيض ويؤرقك، بوضع صبغات شعر بني بندقي وبني غامق أو فاتح بحسب مدة بقاء الصبغة على الشعر