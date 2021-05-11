طريقة عمل الكحل الخليجي لعيون جميلة وساحرة بالمنزل

يعد الكحل الخليجي ، من أفضل أنواع الكحل الذي تعشقه الخليجيات ويعرف بالكحل العربي، والذي يعطي للعيون سحر وجمال غير عادي، ولا يلحق إي ضرر بالعين بل على العكس يعالج العين من الالتهابات والحكة، فهو رمز من رموز الجمال، ويمكن للنساء الاستغناء عن كل أدوات المكياج، لكن لا يستطيعون الاستغناء عن قلم الكحل لأنه أساس مكياج العيون، ويزيد الكحل من جمال العيون ويجعلها جذابة ويقوي بصيلات الرموش، وهو من أقدم مستحضرات التجميل، وكانت الأمهات يستخدمونه منذ زمن لحماية عيون الأطفال من البكتيريا والفطريات التي تصيب العيون بعد الولادة، والحصول على عيون قوية تكافح الأمراض، وهو من أجود أنواع الكحل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الكحل الخليجي لعيون جميلة بخطوات سهلة بالمنزل ومكونات طبيعية.

مكونات الكحل الخليجي

يوجد بعض المكونات البسيطة لعمل الكحل في المنزل وهى كما يلي:-

طبق صغير الحجم من نواة التمر. طبق من نواة تمر الزيتون. خمس نقاط من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكحل الخليجي بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها نواة التمر، ونواة الزيتون ونقوم بتحميصهم جيدًا حتى يصبح اللون أسود غامق.

نرفع الطاسة من على النار ونتركها حتى تبرد، ثم نطحنها بواسطة المطحنة الكهربائية حتى تصبح ناعمة.

نقوم بنخل الخليط جيدًا حتى لا يوجد به شوائب تضر بالعين.

نقوم بوضع الخليط في علبة فارغة، ونضع عليه بعض النقاط من زيت الزيتون حتى يصبح الخليط متماسك.

بعد ذلك نقوم بتكحيل العين بواسطة عود الكحل حتى نحصل على عيون جميلة.

فوائد الكحل الخليجي للعيون

توجد بعض الفوائد الطبيعية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-