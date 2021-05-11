طريقه سهله وبسيطه لعمل فطيره الكاسترد الشهية في المنزل

تعتبر فطيره الكاستر من الحلوي الرائعة والشهية، ويأتي الكاسترد بأهمية شديده في صناعه أطباق الحلوي، ويقوم الكاسترد بإضافة نكهه لذيذه وشهيه إلي أي حلوي، ويكون الكاسترد مثل الصوص الذي يتم التزيين به أو مثل الكريمة الثقيلة التي تساعد في حشو الكعكة وفطيره الكاسترد غير مكلفه ماديا ويمكن لسيده المنزل بعملها بطريقه سهله وتعتبر هذه الفطيرة ذات مكونات غذائية يحتاجها الجسم وهي تعتبر تعويض للسكر الذي يفتقده الجسم في الصيام وتعتبر وجبه أساسية، ويحتوي الكاسترد علي سعرات حراريه يحتاجها الجسم، ويمكن أيضا عمل الكاسترد كنوع من أنواع الحلوي مثل المهلبية أو الأرز باللبن لنتبع الخطوات التالية لمعرفه عمل فطيره الكاسترد بطريقه سهله. المكونات المطلوبة لعمل عجينه فطيره الكاسترد. نقوم بإحضار من الخميرة ملعقه كبيره.

نقوم بإحضار عدد 1 من البيض.

نقوم بإحضار من الدقيق كوبان.

نقوم بجلب ملعقه كبيره من زيت الزيتون.

نقوم بإحضار من السكر نصف كوب فقط.

نقوم بإحضار الماء الدافئ للعجينه. المكونات المطلوبة للكاسترد. نقوم بإحضار من النشا ملعقه كبيره. نقوم بإحضار من اللبن السائل كوبان. نقوم بجلب صفار بيضه. نقوم بإحضار من السكر نصف كوب. نقوم بإحضار جوز الهند ونجلب منه ملعقه كبيره. طريقه عمل الفطيرة بالكاسترد. المكونات المطلوبة لعمل عجينه فطيره الكاسترد.المكونات المطلوبة للكاسترد. سوف نقوم بإضافة المكونات مع بعضها بشكل تدريجي ثم نقوم بعجنها جيدا.

سوف نقوم بترك العجينة حتي تختمر وسوف نتركها ساعه.

ثم نقوم بإضافة مقادير الكاسترد في إناء صغير ثم نقوم بالتقليب بعد ذلك نقوم بوضعه علي نار منخفضه حتي يصير القوام متماسكا.

بعد ذلك نقوم بإحضار قالب ونقوم بدهنه زبده.

ثم نقوم بتقطيع العجينة إلي اربعه أجزاء.

ثم نقوم بوضع أول قطعه من العجينة بالقالب ثوم نقوم بإضافة فوقها بعض من الكاسترد ذو القوام السميك.

ثم نقوم بتكرار الخطوة السابقة سوف نقوم بفرد الأجزاء الباقية كل واحده بمفردها.

سوف نقوم مره أخري بإضافة الكاسترد إلي الطبقات الأخري.

في نهاية المطاف سوف نقوم بوضع الكاستر المتبقي علي وجه الفطيرة وبعد ذلك نقوم بإدخالها إلي الفرن حتي تنضج،يجب أن تكون درجه حراره الفرن 150 درجه، وبذلك نكون قد حصلنا علي اشهي فطيره كاسترد.

للتزيين نقوم بوضع الكريز علي الوجه أو نقوم بوضع عليها سائل الشيكولاته. الوسوم

تعتبر فطيره الكاستر من الحلوي الرائعة والشهية، ويأتي الكاسترد بأهمية شديده في صناعه أطباق الحلوي، ويقوم الكاسترد بإضافة نكهه لذيذه وشهيه إلي أي حلوي، ويكون الكاسترد مثل الصوص الذي يتم التزيين به أو مثل الكريمة الثقيلة التي تساعد في حشو الكعكة وفطيره الكاسترد غير مكلفه ماديا ويمكن لسيده المنزل بعملها بطريقه سهله وتعتبر هذه الفطيرة ذات مكونات غذائية يحتاجها الجسم وهي تعتبر تعويض للسكر الذي يفتقده الجسم في الصيام وتعتبر وجبه أساسية، ويحتوي الكاسترد علي سعرات حراريه يحتاجها الجسم، ويمكن أيضا عمل الكاسترد كنوع من أنواع الحلوي مثل المهلبية أو الأرز باللبن لنتبع الخطوات التالية لمعرفه عمل فطيره الكاسترد بطريقه سهله. المكونات المطلوبة لعمل عجينه فطيره الكاسترد. نقوم بإحضار من الخميرة ملعقه كبيره.

نقوم بإحضار عدد 1 من البيض.

نقوم بإحضار من الدقيق كوبان.

نقوم بجلب ملعقه كبيره من زيت الزيتون.

نقوم بإحضار من السكر نصف كوب فقط.

نقوم بإحضار الماء الدافئ للعجينه. المكونات المطلوبة للكاسترد. نقوم بإحضار من النشا ملعقه كبيره. نقوم بإحضار من اللبن السائل كوبان. نقوم بجلب صفار بيضه. نقوم بإحضار من السكر نصف كوب. نقوم بإحضار جوز الهند ونجلب منه ملعقه كبيره. طريقه عمل الفطيرة بالكاسترد. المكونات المطلوبة لعمل عجينه فطيره الكاسترد.المكونات المطلوبة للكاسترد. سوف نقوم بإضافة المكونات مع بعضها بشكل تدريجي ثم نقوم بعجنها جيدا.

سوف نقوم بترك العجينة حتي تختمر وسوف نتركها ساعه.

ثم نقوم بإضافة مقادير الكاسترد في إناء صغير ثم نقوم بالتقليب بعد ذلك نقوم بوضعه علي نار منخفضه حتي يصير القوام متماسكا.

بعد ذلك نقوم بإحضار قالب ونقوم بدهنه زبده.

ثم نقوم بتقطيع العجينة إلي اربعه أجزاء.

ثم نقوم بوضع أول قطعه من العجينة بالقالب ثوم نقوم بإضافة فوقها بعض من الكاسترد ذو القوام السميك.

ثم نقوم بتكرار الخطوة السابقة سوف نقوم بفرد الأجزاء الباقية كل واحده بمفردها.

سوف نقوم مره أخري بإضافة الكاسترد إلي الطبقات الأخري.

في نهاية المطاف سوف نقوم بوضع الكاستر المتبقي علي وجه الفطيرة وبعد ذلك نقوم بإدخالها إلي الفرن حتي تنضج،يجب أن تكون درجه حراره الفرن 150 درجه، وبذلك نكون قد حصلنا علي اشهي فطيره كاسترد.

للتزيين نقوم بوضع الكريز علي الوجه أو نقوم بوضع عليها سائل الشيكولاته.

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