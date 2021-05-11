السمك المشوى بطعم الشوي الاصلى ذى الجاهز بالظبط وفى البيت

السمك المشوى من الانواع التى يفضلها الكثير فى طرق عمل الاسماك لان لها طعم جميل ومذاق روعة، وايضا خفيف على المعدة والاسماك تحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات والاوميجا 3 والفسفور، التى تمد الجسم بالطاقة الازمة لبناء الجسم فهو مفيد جدا للاطفال والكبار لانه يساعد الجسم فى الحصول على كل احتياجته باشياء غير مضرة، ولم يتدخل فى صناعته بمواد كيماوية فهو من صنع الخالق عزوجل اى لم يتدخل فيه الانسان كبقية اللحوم الاخرى، لذلك يقبل الجميع على اكله بشكل دائم للحصول على القيمة الغذائية العلية الموجودة به، وسوف نتعرف سويا على مكونات وطريقة تحضير السمك المشوي. مكونات السمك المشوى مكونات السمك المشوى مكونات السمك المشوى تتمثل فى شراء السمك وتحضير بعض المكونات البسيطة له وهى كالتالى: 2 كيلو من السمك البلطى اواى نوع سمك نفضله.

2 ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

1/4 كوب من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

3ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

1/2 ملعقة كبيرة من الملح.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل السمك المشوي سهلة وبسيطة ويمكننا عملها بسهولة فى البيت وهى كما يلى: نقوم بتنظيف السمك جيدا من الداخل ومن الخارج وغسله بالماء والملح والليمون والدقيق. بعد ذلك نغسل السمك جيدا بالماء ونقوم بعمل شقوق فى السمك من الخارج بالسكين وناخذها بميلة. ثم نرش القليل من الملح والكمون داخل هذه الشقوق. نمزج الثوم المهروس بالليمون والملح والفلفل مع ملعقة من زيت الزيتون. نقوم بتتبيل السمك جيدا بالخليط السابق من الداخل ومن الخارج ونتركه فى التتبيلة لمدة ساعتين على الاقل لكى ياخذ طعم التتبيلة الجميل قبل الشواء. نقوم بوضع طبقة من زيت الزيتون على السمك من الخارج ثم نرش عليه القليل من عصير الليمون. نضع السمك فى صينية وندخله فى الفرن على درجة حرارة متوسطة لان السمك لا يحتاج الى وقت طويل لتسويته. نتركه حتى ينضج وبعد ذلك نقدمه مع سلطة الطحينة والارز البنى والسلطة الخضراء وبالف هنا وشفا. الوسوم

السمك المشوى من الانواع التى يفضلها الكثير فى طرق عمل الاسماك لان لها طعم جميل ومذاق روعة، وايضا خفيف على المعدة والاسماك تحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات والاوميجا 3 والفسفور، التى تمد الجسم بالطاقة الازمة لبناء الجسم فهو مفيد جدا للاطفال والكبار لانه يساعد الجسم فى الحصول على كل احتياجته باشياء غير مضرة، ولم يتدخل فى صناعته بمواد كيماوية فهو من صنع الخالق عزوجل اى لم يتدخل فيه الانسان كبقية اللحوم الاخرى، لذلك يقبل الجميع على اكله بشكل دائم للحصول على القيمة الغذائية العلية الموجودة به، وسوف نتعرف سويا على مكونات وطريقة تحضير السمك المشوي. مكونات السمك المشوى مكونات السمك المشوى مكونات السمك المشوى تتمثل فى شراء السمك وتحضير بعض المكونات البسيطة له وهى كالتالى: 2 كيلو من السمك البلطى اواى نوع سمك نفضله.

2 ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

1/4 كوب من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

3ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

1/2 ملعقة كبيرة من الملح.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل السمك المشوي سهلة وبسيطة ويمكننا عملها بسهولة فى البيت وهى كما يلى: نقوم بتنظيف السمك جيدا من الداخل ومن الخارج وغسله بالماء والملح والليمون والدقيق. بعد ذلك نغسل السمك جيدا بالماء ونقوم بعمل شقوق فى السمك من الخارج بالسكين وناخذها بميلة. ثم نرش القليل من الملح والكمون داخل هذه الشقوق. نمزج الثوم المهروس بالليمون والملح والفلفل مع ملعقة من زيت الزيتون. نقوم بتتبيل السمك جيدا بالخليط السابق من الداخل ومن الخارج ونتركه فى التتبيلة لمدة ساعتين على الاقل لكى ياخذ طعم التتبيلة الجميل قبل الشواء. نقوم بوضع طبقة من زيت الزيتون على السمك من الخارج ثم نرش عليه القليل من عصير الليمون. نضع السمك فى صينية وندخله فى الفرن على درجة حرارة متوسطة لان السمك لا يحتاج الى وقت طويل لتسويته. نتركه حتى ينضج وبعد ذلك نقدمه مع سلطة الطحينة والارز البنى والسلطة الخضراء وبالف هنا وشفا.

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