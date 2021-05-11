أفضل طريقة لعمل كريم أساس في المنزل.. طبيعي وطبي ويبيض البشرة ثلاث درجات

طريقة عمل كريم أساس في المنزل من أكثر وصفات التجميل بحثاُ، كريم الأساس هو كريم يكون مكتسب لون البشرة أو درجة أفتح، ويتم توزيعه على الوجه قبل استخدام مساحيق التجميل، و مهمته الأساسية هي إخفاء عيوب البشرة وعلامات الإرهاق ويضفي على البشرة مظهراً صافى و نقى، لكن هناك مشاكل تظهر من جراء استخدام كريم الأساس حيث انه يحتوى على عناصر دهنية و كيمائية تسبب ضرر بالغ للبشرة و تسبب ظهور العديد من الحبوب و البقع، و لنخفف من الآثار الجانبية تضطرين لاستخدام الأنواع الأصلية الباهظة الثمن، نقدم لكِ طريقة عمل كريم الأساس في المنزل بمكونات بسيطة وآمنة.

طريقة عمل كريم أساس في المنزل

علبة كريم مرطب يكون متوافق مع بشرتك حسب نوعها إن كانت بشرة دهنية أو بشرة جافة أو بشرة عادية.

بودرة تفتيح البشرة و تكون مناسبة أيضا لنوع بشرتك.

طريقة الإعداد

نحضر عبوة نظيفة ومعقمة ونأخذ فيها بعض الكريم المرطب، ونقوم باستخدام آلة حادة نظيفة و معقمة ببشر كمية قليلة من البودرة عليها حتى نحصل على اللون المرغوب و نقوم بالتقليب جيدا حتى يتجانس، و هكذا يصبح الكريم جاهز للاستعمال.

أفضل كريم أساس طبيعي للوجه

نقوم بإحضار كوب من النشا و نقوم بطحنه جيداً.

ملعقتين من الشوفان و يتم طحنهم جيداً.

ربع معلقة من اللبن البودر.

حوالي عشر نقاط من زيت بذور العنب.

طريقة الإعداد

نحضر علبة معقمة لخلط الكريم فيها ونضع النشا والشوفان ونضع البن بالتدريج حتى نحصل على اللون المرغوب و نضيف زيت بذور العنب و نقلب جيدا حتى يمتزجوا معاً و نبدأ باستخدام فرشاة ماكياج أو إسفنجه توزيع باستخدام الكريم على الوجه كما هو معتاد، وتلك كانت طريقة عمل كريم أساس في المنزل طبيعي وآمن للبشرة.