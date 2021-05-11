أفضل طريقة لعمل كريم أساس في المنزل.. طبيعي وطبي ويبيض البشرة ثلاث درجات

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طريقة عمل كريم أساس في المنزل من أكثر وصفات التجميل بحثاُ، كريم الأساس هو كريم يكون مكتسب لون البشرة أو درجة أفتح، ويتم توزيعه على الوجه قبل استخدام مساحيق التجميل، و مهمته الأساسية هي إخفاء عيوب البشرة وعلامات الإرهاق ويضفي على البشرة مظهراً صافى و نقى، لكن هناك مشاكل تظهر من جراء استخدام كريم الأساس حيث انه يحتوى على عناصر دهنية و كيمائية تسبب ضرر بالغ للبشرة و تسبب ظهور العديد من الحبوب و البقع، و لنخفف من الآثار الجانبية تضطرين لاستخدام الأنواع الأصلية الباهظة الثمن، نقدم لكِ طريقة عمل كريم الأساس في المنزل بمكونات بسيطة وآمنة.طريقة عمل كريم أساس في المنزل
- علبة كريم مرطب يكون متوافق مع بشرتك حسب نوعها إن كانت بشرة دهنية أو بشرة جافة أو بشرة عادية.
- بودرة تفتيح البشرة و تكون مناسبة أيضا لنوع بشرتك.
طريقة الإعداد
نحضر عبوة نظيفة ومعقمة ونأخذ فيها بعض الكريم المرطب، ونقوم باستخدام آلة حادة نظيفة و معقمة ببشر كمية قليلة من البودرة عليها حتى نحصل على اللون المرغوب و نقوم بالتقليب جيدا حتى يتجانس، و هكذا يصبح الكريم جاهز للاستعمال.أفضل كريم أساس طبيعي للوجه
- نقوم بإحضار كوب من النشا و نقوم بطحنه جيداً.
- ملعقتين من الشوفان و يتم طحنهم جيداً.
- ربع معلقة من اللبن البودر.
- حوالي عشر نقاط من زيت بذور العنب.
طريقة الإعداد
نحضر علبة معقمة لخلط الكريم فيها ونضع النشا والشوفان ونضع البن بالتدريج حتى نحصل على اللون المرغوب و نضيف زيت بذور العنب و نقلب جيدا حتى يمتزجوا معاً و نبدأ باستخدام فرشاة ماكياج أو إسفنجه توزيع باستخدام الكريم على الوجه كما هو معتاد، وتلك كانت طريقة عمل كريم أساس في المنزل طبيعي وآمن للبشرة.
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طريقة عمل كريم أساس في المنزل من أكثر وصفات التجميل بحثاُ، كريم الأساس هو كريم يكون مكتسب لون البشرة أو درجة أفتح، ويتم توزيعه على الوجه قبل استخدام مساحيق التجميل، و مهمته الأساسية هي إخفاء عيوب البشرة وعلامات الإرهاق ويضفي على البشرة مظهراً صافى و نقى، لكن هناك مشاكل تظهر من جراء استخدام كريم الأساس حيث انه يحتوى على عناصر دهنية و كيمائية تسبب ضرر بالغ للبشرة و تسبب ظهور العديد من الحبوب و البقع، و لنخفف من الآثار الجانبية تضطرين لاستخدام الأنواع الأصلية الباهظة الثمن، نقدم لكِ طريقة عمل كريم الأساس في المنزل بمكونات بسيطة وآمنة.طريقة عمل كريم أساس في المنزل
- علبة كريم مرطب يكون متوافق مع بشرتك حسب نوعها إن كانت بشرة دهنية أو بشرة جافة أو بشرة عادية.
- بودرة تفتيح البشرة و تكون مناسبة أيضا لنوع بشرتك.
طريقة الإعداد
نحضر عبوة نظيفة ومعقمة ونأخذ فيها بعض الكريم المرطب، ونقوم باستخدام آلة حادة نظيفة و معقمة ببشر كمية قليلة من البودرة عليها حتى نحصل على اللون المرغوب و نقوم بالتقليب جيدا حتى يتجانس، و هكذا يصبح الكريم جاهز للاستعمال.أفضل كريم أساس طبيعي للوجه
- نقوم بإحضار كوب من النشا و نقوم بطحنه جيداً.
- ملعقتين من الشوفان و يتم طحنهم جيداً.
- ربع معلقة من اللبن البودر.
- حوالي عشر نقاط من زيت بذور العنب.
طريقة الإعداد
نحضر علبة معقمة لخلط الكريم فيها ونضع النشا والشوفان ونضع البن بالتدريج حتى نحصل على اللون المرغوب و نضيف زيت بذور العنب و نقلب جيدا حتى يمتزجوا معاً و نبدأ باستخدام فرشاة ماكياج أو إسفنجه توزيع باستخدام الكريم على الوجه كما هو معتاد، وتلك كانت طريقة عمل كريم أساس في المنزل طبيعي وآمن للبشرة.
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